Старик и море... Рейтинг Байдена упал ниже плинтуса

08:09 03.12.2021

Уже почти две трети американцев не доверяют президенту США Джо Байдену. Об этом, со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный Трафальгарской группой, пишет Pravda.Ru.



Как следует из опубликованных данных опроса, 36,3 процента граждан США одобряют действия Байдена, а 59,1 процента - не одобряют. Еще в начале октября рейтинг доверия к президенту составлял 39,6 процента.



В начале президентского срока рейтинг Байдена составлял порядка 60 процентов. Он рухнул после резкого роста инфляции и вывода войск США из Афганистана.



Ранее "СП" писала о том, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино признали важность дипломатических контактов с КНР.