В Туркменистане становится все сложнее получить пособие на еду, - "РО"

08:29 03.12.2021

В Туркменистане становится все сложнее получить пособие на еду

Декабрь 02, 2021

Очередь к магазину, который продает продукты питания по льготным ценам. Ашхабад, Туркменистан



Туркменистан решил лишить семьи заключенных и рабочих-мигрантов возможности покупать продукты питания по социальным ценам. Предполагается, что данная мера затронет миллионы туркмен, которые в условиях нищеты и нехватки продуктов зависят от продовольственных пайков.



Многие жители Туркменистана в ближайшее время окажутся без жизненно важной помощи: члены семей туркменских рабочих-мигрантов и заключенных утратят доступ к субсидированным продуктам питания в условиях распространяющейся нищеты, инфляции и нехватки продовольствия.



Несколько источников, хорошо осведомленных о ситуации с продовольственным кризисом, сообщили Туркменской редакции Азаттыка, что новое предписание вступит в силу в начале следующего года.



Туркменистан все больше ограничивает доступ своих граждан к государственным продовольственным магазинам, которые предлагают основные продукты питания по социальным ценам - до 10 раз дешевле, чем в частных магазинах.



Ожидается, что эти меры негативно скажутся на миллионах людей в богатой энергоресурсами, но доведенной до обнищания стране. Число туркменских рабочих-мигрантов за рубежом оценивается примерно в миллион, большинство из них находятся на заработках в Турции. В начале 2021 года количество заключенных в стране оценивалось в примерно 35 тысяч.



Правительство в Ашхабаде, которое предпочитает отмалчиваться, не делало никаких официальных заявлений о предстоящих изменениях или возможных причинах их возникновения. Однако, по словам источников, об этом уже проинформированы региональные торговые ведомства.



Очередь за растительным маслом в Туркменистане. Город Мары

Очередь за растительным маслом в Туркменистане. Город Мары

Как сообщили Азаттыку несколько человек, присутствовавших на заседании 18 ноября в Фарапском районе Лебапской области, данное указание было дано высокопоставленным чиновникам в ходе встречи.



Официальные лица заявили, что власти все еще изучают вопрос добавления дополнительных категорий людей в список тех, кто вскоре не сможет покупать продукты питания по низким ценам.



По информации источников, одно из рассматриваемых предложений - отменить право на продовольственные пайки для всех, за исключением небольшой группы людей, таких как семьи солдат, ветераны войны и другие лица из сектора обороны.



Туркменская редакция Азаттыка попыталась связаться с властями Лебапа и Ашхабада для получения комментариев, но ответа не последовало. Официальные лица в жестко контролируемой стране, как правило, отказываются разговаривать с независимыми СМИ.



Испытывающее нехватку денежных средств туркменское правительство уже сократило количество доступных для приобретения каждой семьей продуктов в государственных магазинах в области.



Женщина и мальчик собирают пластиковые бутылки в Ашхабаде. 16 января 2014 года

Женщина и мальчик собирают пластиковые бутылки в Ашхабаде. 16 января 2014 года

Например, семье из семи человек в государственных магазинах Марыйской области было разрешено покупать максимум два литра хлопкового масла, два литра подсолнечного масла и два килограмма сахара в месяц. Однако, по словам жителей Мары, с которыми удалось поговорить Азаттыку, новая система нормирования пайков, введенная в марте, сократила это количество вдвое.



Самые популярные товары в государственных магазинах - это хлеб, мука, рис, растительное масло, сахар, яйца и куриные окорочка.



Однако магазины нередко не получают продовольствие в достаточном объеме, поскольку в стране на протяжении нескольких лет наблюдается ухудшение экономического положения и серьезная нехватка продуктов питания.



Даже в столице страны Ашхабаде, где ситуация намного лучше, чем в сельской местности, многие государственные магазины в этом году перешли на систему нормирования. Например, один покупатель может купить максимум три буханки хлеба в день.



В провинции количество продовольствия, которое можно купить, зависит от количества людей, зарегистрированных в домовой книге.



В феврале государственные магазины по всей стране повысили цены на продукты питания на 50 процентов. Подорожали сахар, растительное масло и куриные окорочка.



Нередко люди узнают о повышении цен или новых предписаниях и ограничениях от владельцев магазинов. Власти никогда не объявляют и не признают повышения цен, дефицита предложения или каких-либо изменений в доступе людей к продуктам питания по льготным ценам.



Туркмены также высказывают недовольство по поводу длиннющего списка требований и бумажной волокиты, документов, которые нужно собрать и предоставить для получения права покупать продукты в государственных магазинах. Так, те, у кого есть долги по счетам за коммунальные услуги, будут автоматически дисквалифицированы.



Проживающие в областях жители обязаны ежегодно регистрироваться в магазине по месту жительства и предоставлять справку из домовой книги, в которой указано количество людей, зарегистрированных в каждом доме, а также размер собственности. После чего должны быть предоставлены паспорта всех членов семьи. Копии не принимаются, чтобы препятствовать регистрации членов семей, находящихся за границей - таких как мигранты или студенты - и желающих получать больше продовольствия.



Фарангиз Наджибулла. Перевела с английского Алиса Вальсамаки.