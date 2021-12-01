Сошлось? Кыргызы вручную пересчитали голоса на выборах

08:39 03.12.2021

, 03 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Итоги выборов. Ручной подсчет на избирательных участках завершен



Ручной подсчет голосов на избирательных участках завершен. Об этом сообщает ЦИК.



По их данным, сейчас все избирательные документы с участков (протоколы, копии чеков идентификаций и копии чеков АСУ, бюллетени) переданы в соответствующие окружные избирательные комиссии.



ОИК сводит итоги голосования на территории округа путем суммирования данных протоколов с участков в рамках округа.



В окружной избирательной комиссии системным администратором вручную вводятся данные протоколов по каждому участку в системе ИИС:



по одномандатному избирательному округу вводятся данные одного протокола;

по единому избирательному округу вводятся данные одного протокола и 21-го приложения по голосам по каждой политической партии и по каждому кандидату по списку.

Введение данных протоколов по одномандатным избирательным округам в систему ИИС завершено и опубликовано на сайте.



Уточняется, что введение данных из протоколов по единому избирательному округу занимает больше времени. В настоящее время на сайте ЦИК опубликованы около 80 процентов протоколов УИК по единому избирательному округу (по партиям).



Окружная избирательная комиссия при приеме протоколов участковых избирательных комиссий проверяет:



правильность заполнения протоколов ручного подсчета;

контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования и приложенных к нему документов (наличие первоначальных чеков идентификации и АСУ).

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия составляет сводную таблицу и протокол, в который заносятся данные о числе УИК, количестве поступивших протоколов, на основании которых составляется протокол об итогах голосования, а также суммарные данные протоколов участковых избирательных комиссий.



По итогам принятых избирательных документов с участковых комиссий окружная избирательная комиссия проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий, составляется и подписывается протокол итогового заседания избирательной комиссии.



Решения окружной избирательной комиссии могут быть обжалованы в трехдневный срок в ЦИК, а решения ЦИК - в суде.



На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатным избирательным округам ЦИК принимает решение об определении результатов выборов в каждом конкретном округе. То есть определяет избранного в округе депутата Жогорку Кенеша.



По единому избирательному округу по партийным спискам ЦИК формирует протокол об итогах голосования на всей территории республики, а затем определяет результаты выборов. В своем протоколе ЦИК указывает, сколько политических партий проходят порог, кто именно избран от каждой партии.



ЦИК определит результаты выборов не позднее 18 декабря.