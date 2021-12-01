 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Просто надоел. Кырпрез Жапаров о непричастности власти к нападению на Текебаева
09:49 03.12.2021

3 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Президент страны прокомментировал нападение на лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, отвечая на вопросы журналиста сайта "Арыба".

По словам Садыра Жапарова, только глупый человек может заказать подобное во время шумихи и недовольства отдельной части общества, связанных с подсчетом в ЦИК итогов выборов.

"Должна же быть логика. Зачем мне такое, когда не утихает скандал, связанный с ЦИК? Тем более сейчас все мировое сообщество внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане. Чтобы пойти на такую дикость, надо быть настолько глупым человеком. Слава богу, мы люди, сначала семь раз думающие, прежде чем принять одно решение. Мы не пойдем на подобные шаги. Текебаева избили простые парни. Ударивший его парень задержан и арестован. Телефон Текебаева вернули. Подозреваемые в нападении сейчас дают показания. Они говорят, что просто разозлились на Текебаева, хотели сказать ему, что он надоел, и хотели просто выгнать его с митинга", - сказал Садыр Жапаров.

По его словам, сначала подозрения в организации инцидента были на самого Омурбека Текебаева.

"Мы подумали, что может быть сам Текебаев организовал нападение на себя. А он обвинил нас. А оказалось, что ни с кем не связаны эти хулиганы. В народе подобная ненависть наблюдается не только к Текебаеву, но и в отношении нас всех. Как демократическая страна мы дали право на митинги. Помните, во времена Бакиева, Атамбаева и Жээнбекова организаторы должны были получить разрешение на проведение акций протеста. Сейчас такого нет. Можно проводить где и когда угодно", - прокомментировал глава государства.

1 декабря на лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева напали несколько молодых мужчин, его ударили и отобрали сотовый телефон. Нападение совершено примерно в 100 метрах от Дома правительства.

Политик связывает произошедшее с политической деятельностью и попытками оспорить результаты выборов. Накануне был задержан один из подозреваемых.

Замглавы кабинета министров - глава ГКНБ считает, что на Омурбека Текебаева не было совершено какого-либо нападения. "На Текебаева не нападали, его просто ударили", - сказал ранее журналистам Камчыбек Ташиев.

Источник - 24.kg
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