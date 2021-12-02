ВОЗ призвала власти Туркменистана "лучше искать коронавирус"

09:57 03.12.2021

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по повышению готовности систем здравоохранения завершила работу в Туркменистане и призвала власти страны "активизировать усилия по обнаружению COVID-19".



Таким образом ВОЗ в очередной раз подвергла сомнению утверждения Туркменистана о полном отсутствии случаев коронавируса на территории страны.



Между тем туркменские власти обеспокоились появлением нового варианта коронавируса под названием "омикрон" и рассматривают вопрос усиления мер по предотвращению возможно очередной волны заболевания. Об этом сообщает осведомленный источник Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода).



Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте представительства ООН в Туркменистане, многопрофильная группа экспертов ВОЗ завершила недельную миссию в Туркменистан, направленную на повышение готовности системы здравоохранения Туркменистана "в свете глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией".



Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе доктор Дорит Ницан, возглавлявшая миссию, призвала Туркменистан "активизировать усилия по обнаружению COVID-19".



"Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования: отслеживание контактов; карантин; обеспечение адекватного ухода и надлежащего ведения случая; адаптация мероприятий к эпидемиологической ситуации; наблюдение и тестирование. Все они требуют участия сообщества и основаны на прозрачности", – заявила представитель ВОЗ.



Напомним, что представители ВОЗ уже ставили под сомнение утверждения властей Туркменистана о том, что на территории страны не выявлено ни единого случая коронавируса.



"[COVID-19] распространяется по всему миру как пандемия уже почти два года. С научной точки зрения маловероятно, что вирус не циркулирует в Туркменистане", – заявила главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе доктор Кетрин Смоллвуд в интервью Би-Би-Си.



Туркменистан с начала глобальной пандемии коронавируса продолжает заявлять, что на территории страны не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.



Но корреспонденты "Азатлыка" со ссылкой на множество медработников в течение полутора лет сообщали о высокой заболеваемости и смертности от COVID-19, а первые случаи были зарегистрированы еще в марте 2020 года.



Правительство Туркменистана пока не прокомментировало заявление главы миссии ВОЗ, а туркменские СМИ ничего об этом не сообщили. Зато, президент Гурбангулы Бердымухамедов на недавнем правительственном совещании заявил, что ВОЗ "высоко оценила масштабные работы и успехи, достигнутые в сфере здравоохранения Туркменистана".



Тем временем источник "Азатлыка", хорошо знающий ситуацию, сообщает об обеспокоенности туркменских властей появлением варианта коронавируса "омикрон" и рассматривает вопрос усиления ограничительных мер с целью предотвращения возможной очередной волны.



"Власти пытаются предотвратить четвертую волну вируса, в связи с чем рассматривается вопрос усиления мер предосторожности. [Правительственная] группа по предотвращению COVID-19 разрабатывают план по организации порядка работы воздушного сообщения, пограничных пунктов, в том числе пунктов пропуска грузов. Так как в прошлый раз, вариант "дельта" нанес огромный ущерб, Ашхабад очень обеспокоен возможными человеческими жертвами и материальным ущербом в случае распространения варианта "омикрон", – рассказал источник 1 декабря.