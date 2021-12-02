На радость валютчикам. В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты

09:59 03.12.2021

В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты. Соответствующий закон, вносящий изменение в Кодекс об административной ответственности, накануне подписал Шавкат Мирзиеев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Речь идет о статье 170 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей). Ранее это правонарушение наказывалось арестом на пятнадцать суток или наложением штрафа в размере двадцати базовых расчетных величин (5,4 миллиона сумов) с конфискацией валютных ценностей.



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Теперь за незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей могут дать арест от 1 дня до 15 суток (ранее только 15 суток), а также штраф в размере от десяти до двадцати базовых расчетных величин (от 2,7 миллиона сумов до 5,4 миллиона сумов) с конфискацией валютных ценностей.



Данные изменения вступают в силу с 1 декабря.



Напомним, что накануне Минюст раскритиковал депутата Расула Кушербаева за то, что он обменял доллары у валютчика. При этом в министерстве ничего не сказали о том, почему валютчики свободно работают на рынках, и о банковской системе, которая не в состоянии наладить работу официальных обменников на рынках страны в выходные дни.