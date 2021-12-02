 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Соцфонд Кыргызстана хочет создать свой банк - для чего? Интенсификация растыра...
10:06 03.12.2021

Новый банк должен стать самым разветвленным в Кыргызстане. Если проект удастся реализовать, социальный банк сможет финансировать малый и средний бизнес, выдавать ипотеку.

БИШКЕК, 3 дек - Sputnik. Кабинет министров приостановил план создания пенсионного фонда, сообщил на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

Председатель Социального фонда Бактияр Алиев на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан. 03 декабря 2021 года

Председатель Социального фонда Бактияр Алиев
"На данный момент средства Соцфонда, которые лежат на накопительных счетах, даются банкам под депозиты. Далее эти деньги выдаются потребителям, то есть банк накручивает маржу. Мы бы хотели создать свой социальный банк - самый разветвленный в Кыргызстане. Пока не знаем, возможно, Соцфонд выкупит один из существующих банков", - сказал Алиев.
Он отметил, что инициатива находится на проектном этапе.

"Мы сможем без посредников финансировать и малый, и средний бизнес, выдавать потребительские кредиты. Соответственно проценты по кредитам упадут в два раза. Кроме этого, мы хотели бы заняться ипотечным кредитованием, сами строить дома. Если у нас будет свой социальный банк, нам не будут нужны посредники", - добавил Алиев.
По словам главы Соцфонда, в таком случае ставку ипотечного кредитования можно будет снизить до 3 процентов.

Алиев через две недели презентует проект в кабмине.

Источник - ru.sputnik.kg
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