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Российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы, - Ариэль Коэн
10:10 03.12.2021

Newsweek (США): российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы
Newsweek: зимой Россия оставит Украину без отопления и света

"Военная и экономическая агрессия" Москвы против Киева поднялась на новый уровень, утверждает Алан Коэн. По его мнению, Кремль все сильнее давит на Украину, пользуясь ее энергетической зависимостью. Это может привести к тому, что многие украинцы в разгар зимы останутся без света и отопления. Страна погрузится в хаос, и именно этого и добивается Путин, уверен Коэн.

Ариэль Коэн (Ariel Cohen)

Россия усиливает давление на Украину, грозя втянуть США и НАТО в самую серьезную со времен холодной войны конфронтацию с Москвой. Катастрофическое сочетание внешних и внутренних угроз подвергает риску безопасность Украины, и в этом ключевую роль играют энергоресурсы.

Военная и экономическая агрессия Москвы против Украины поднялась на новые высоты. В дополнение к не такому уж и замороженному конфликту в Донбассе и незаконному захвату Крыма Кремль проводит сосредоточение войск в рамках возможной подготовки к зимней кампании. На украинской границе скопилось более 100 000 российских военнослужащих. А всего несколько недель тому назад российские и белорусские военные провели совместные учения вблизи польской границы. Угроза вторжения становится реальной.

Россия также наращивает экономическое давление. В сентябре она завершила строительство вызывающего серьезные споры газопровода "Северный поток - 2", проложив его в Германию в обход Украины и лишив Киев доходов за газовый транзит, в которых тот остро нуждается. Поскольку цены на газ резко выросли, а внутренние запасы заканчиваются, многие европейские страны пришли в отчаяние и приветствуют российский газопровод, который даст им передышку. Конечно, это плохая новость для Украины, которая на газовом транзите из России зарабатывает три миллиарда долларов, то есть более 3% своего ВВП.

Коррупция и некомпетентность внутри страны мешают Украине устранить свою зависимость от России. Киеву надо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стала война 2014 года с Россией, когда украинская армия сдала Крым и свой черноморский флот.

Украинская разведка пыталась провести сюрреалистическую спецоперацию под кодовым названием "Вагнергейт" по имени российской частной военной компании, посылающей своих бойцов воевать от Донбасса до Африки. Цель заключалась в поимке наемников, воевавших на стороне России на востоке Украины. Из-за колебаний и некомпетентности в высших эшелонах украинской власти проведение операции задержали, и в конечном итоге она закончилась провалом. Наемников арестовали в Минске и отправили в Москву, что привело к ухудшению отношений между Украиной, Белоруссией и Россией.

Сейчас, когда цены на энергоресурсы взмыли вверх из-за быстрого восстановления экономики после пандемии и слабой подготовленности Евросоюза к зимнему сезону, Россия использует оказываемое на Украину давление и мигрантов в Белоруссии для того, чтобы выкручивать руки Европе. Уже несколько месяцев различные источники сообщают, что Кремль сократил объемы поставок газа в Европу, хотя этот газ помог бы предотвратить кризис. ЕС 40% своих газовых потребностей обеспечивает за счет поставок из России. С вводом в строй "Северного потока -2" эта зависимость только усилится.

Высокие цены на газ вынудили многие европейские страны, включая Украину, искать более дешевые (и зачастую более грязные) альтернативы, в том числе уголь. Но 28 октября Киев объявил, что Россия прекращает экспорт энергетического угля на Украину. Украина вырабатывает значительную часть своей электроэнергии на угольных электростанциях. В этом году 30% объема угольного экспорта поступило на Украину из России.

Если энергетический кризис на Украине усилится, это может привести к масштабным отключениям электроэнергии. Многие украинцы в этом случае в разгар зимы останутся без электричества и отопления, что вызовет политические волнения, кризис и хаос. Именно это нужно России.

Совершенно очевидно, что Украине следует диверсифицировать закупки энергоресурсов, устраняя свою зависимость от России. Однако правительство в очередной раз само себе устроило диверсию. Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, включая неожиданное прекращение выплат самому крупному на Украине инвестору в энергетику на возобновляемых источниках, рисуют мрачную картину. В прошлом году, когда на Украине из-за пандемии начался экономический спад, правительство не смогло расплатиться по долгам за энергию, производимую компаниями на ветровых и солнечных установках. Чтобы урегулировать долговой кризис, государственный оператор электросетей "Укрэнерго" выпустил облигации на 825 миллионов долларов. "Укрэнерго" расплатилась со всеми производителями энергии из возобновляемых источников, кроме самого крупного инвестора ДТЭК. Теперь ДТЭК может начать судебный процесс, предъявив иск правительству. На фоне глобального энергетического кризиса обязательства Киева, принятые им несколько недель назад в Глазго, кажутся невыполнимыми.

Правительство уже ведет спор с ДТЭК, обвиняя компанию в том, что она не в состоянии производить достаточное количество энергии. Звучат и более серьезные обвинения. 26 ноября президент Зеленский заявил, что собственник ДТЭК Ринат Ахметов может быть причастен к подготовке "переворота". Ахметов назвал это заявление "абсолютной ложью" и подчеркнул, что он "возмущен". Он заявил: "Моя позиция была и остается открытой и вполне определенной: независимая, демократическая, единая Украина с Крымом и моим родным регионом Донбассом". Такие ссоры ослабляют Украину, а плачевное состояние украинского энергетического сектора не вызывает большого доверия к правительству Зеленского.

Сегодня Украина ведет борьбу за выживание. Чтобы преодолеть свой энергетический кризис, стране нужна глубокая и комплексная энергетическая реформа. Киев вместе с западными союзниками должен в приоритетном порядке диверсифицировать источники энергии, включая нефть, газ, уголь, атомную энергетику и возобновляемые источники. Благодаря этому ослабнет экономическое давление России, а страна обеспечит себе более "зеленое" будущее.

Внутри страны лучшим лекарством является открытость. Вопиющие проявления коррупции необходимо расследовать, а виновных предавать суду, невзирая на лица, до самого верха. Иначе руки у США и европейских союзников будут связаны, и они не смогут помочь Украине. А Москва обеспечит себе незаслуженную победу.

Оригинал публикации: Russia"s Threats, Energy Crisis Put Ukraine on The BrinkОпубликовано 01/12/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638515400
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