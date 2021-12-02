ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова

10:14 03.12.2021

ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова



Властям посоветовали не высылать гастарбайтеров, а разрешить лечиться от СПИДа за свой счет

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

2.12.21



От иностранцев, приезжающих в РФ, требуют справок о хорошем здоровье. Фото агентства "Москва"

В России действует закон, согласно которому иностранных граждан (ИГ) с ВИЧ-инфекцией не лечат, а депортируют в их страны. В Региональной экспертной группе (РЭГ) по здоровью мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии настаивают, что эта мера даже не столько негуманная, сколько экономически невыгодная для госбюджета, в том числе из-за сложностей в ее применении на практике. Дело в том, что больные СПИДом гастарбайтеры под угрозой высылки просто переходят на нелегальное положение. РЭГ предлагает разрешить больным ИГ именно за свой счет лечиться в РФ.

На очередном заседании РЭГ – международной НКО, с которой сотрудничают правительства десятка среднеазиатских, закавказских и восточноевропейских государств, властям РФ рекомендовали отказаться от безусловного выдворения из страны ИГ с ВИЧ.



Прежде всего потому, что ныне действующие меры только ухудшают ситуацию с заболеваемостью. Это не позволяет гастарбайтерам легализоваться и лечиться, а заставляет уходить в теневой сектор, который не контролируют ни МВД, ни Минздрав, ни Роспотребнадзор, а значит, если по-простому, распространять заразу. "Одной из характерных черт современного этапа распространения ВИЧ-инфекции в РФ является расширение масштабов скрытой эпидемии среди трудовых мигрантов, вынужденных держать свой ВИЧ-статус в тайне", – заявили участники РЭГ.



Судя по всему, внимание к данной проблеме обостряется потому, что со следующего года в РФ начинают действовать новые миграционные правила – все приезжие в течение месяца обязаны будут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование, чтобы доказать отсутствие у них СПИДа. Однако часть ИГ едут в Россию, заранее зная о своей болезни, некоторые даже уже состоят на учете у себя на родине. То есть они сразу готовы пополнять ряды нелегалов. Есть и такие, кто отправляется на заработки здоровым, а заражается именно в России, но их все равно признают нежелательными, даже если они легализованы. В общем, теневой сектор пополняется ВИЧ-мигрантами, которые только в экстренных случаях оказываются в клиниках. Их лечение там обходится бюджету примерно в 200 тыс. руб. на одного.



В РЭГ утверждают, что деньги налогоплательщиков можно было бы сэкономить, заодно проявив и гуманизм, – разрешить ИГ оставаться в РФ и при этом лечиться за счет собственных средств или страны исхода. Скажем, та же Киргизия готова передавать препараты официально, пока это приходится делать через родственников ВИЧ-инфицированных. По словам старшего научного сотрудника ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анастасии Покровской, сейчас процедура выглядит так: мигранты тестируются в РФ при подаче документов на патент или РВП (разрешение на временное пребывание) и ВНЖ (вид на жительство) и сразу попадают в списки тех, кому российские органы оформляют нежелательное пребывание. Однако часть ИГ заболевание диагностирует анонимно, например, в частных медучреждениях. И тогда, чтобы скрыть свой статус, они и становятся нелегалами. "Россия рассматривает ВИЧ-положительного иностранца как угрозу для россиян. Это обосновано тем, что якобы эти граждане эпидемиологически опасны", – пояснила Покровская, хотя, по ее мнению, это на самом деле зависит от многих факторов и, конечно, от применяемого лечения.



Региональный советник офиса по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Андрей Поштарук на заседании РЭГ напомнил, что в настоящий момент эти регионы – единственные в мире, где увеличивается число ВИЧ-положительных граждан. На начало 2021 года "зафиксировано 43% прироста новых случаев ВИЧ-инфекции: для сравнения, по миру этот показатель составляет минус 23%". "К прошлому году в России выявлено около 40 тыс. иностранцев с ВИЧ, но мы не знаем, сколько из них покинуло страну, а сколько осталось", – заявил координатор РЭГ по работе с академическим сообществом Даниил Кашницкий. По его словам, ожидание властей, что будто бы мигранты с ВИЧ добровольно уедут, "не работает никогда". Эти люди, приезжая сюда, влезают в долги, на родине у них нет источника доходов. Председатель узбекского НКО "Ишонч ва Хает" Сергей Учаев пояснил: "Нелегальные мигранты, которым поставили запрет на въезд, не могут удаленно встать на учет в родном СПИД-центре и не попадают в систему здравоохранения России, а потому возвращаются уже в терминальных стадиях".



Доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда напомнил, что контроль медицинского состояния гастарбайтеров во время их нахождения на территории РФ отдан работодателю, то есть принимающей стороне. Лечение осуществляется в рамках добровольного медицинского полиса, который, понятное дело, есть далеко не у каждого приезжего. "Если говорить о выявлении опасных заболеваний среди тех, кто осуществляет нелегальную трудовую деятельность, то это реальная проблема, таких нелегалов в России достаточно много", – сказал эксперт.



Как заметил градозащитник Алексей Егоркин, большой вопрос, почему медицинским противопоказанием для нахождения гастарбайтеров в России фактически является только СПИД, хотя "существует масса других опасных заболеваний – туберкулез, сифилис, холера". При этом никто и не сомневается, что большинство мигрантов, приговоренных к депортации "по состоянию здоровья", постараются остаться в России, а "отсутствие контроля и нечистые на руку чиновники в этих намерениях им надежные помощники". В реальности, подтвердил он, контроля над такими лицами нет, да и они просто люди с медицинским диагнозом, а не преступники. "Депортируемому мигранту всегда дается время на выезд – и тут большинство из них бросается в бега. Разумеется, разыскивать их никто не будет – и они начинают новую жизнь на нелегальном положении", – подчеркнул Егоркин. От этого риски других людей только увеличиваются, а у государства сложности возникают лишь тогда, когда нелегал доходит до критического состояния – и вот тогда его начнут лечить, бесплатно для него, но не бюджета. По словам Егоркина, удивительно, что власти выдергивают отдельную часть какой-либо серьезной проблемы, чтобы затем ее во всех деталях обсуждать, игнорируя весь контекст. Например, почему-то никого не волнует, что в принципе большинство "привозных" работников строек и ЖКХ живут в антисанитарных условиях. Это относится к мигрантам как внешним, так и внутренним: "Таких трудяг работодатели воспринимают как одноразовое оборудование, что в реальности создает в разы больше проблем, чем ИГ с диагнозом СПИД".



"Политика в отношении к ВИЧ-инфицированным мигрантам бездарная, жестокая и экономически невыгодная", – заявил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Он уверен: нужно отменить дискриминационное законодательство и дать возможность иностранцам свободно проходить тестирование и лечение в России. А от нынешних требований, по его словам, один вред: "Мигранты скрывают заболевание и не обращаются официально за медпомощью, ведь они будут депортированы, не получат РВП, ВНЖ". Россия, считает Брод, несет и репутационные потери, поскольку это "единственная страна в СЕ, которая изгоняет иностранцев с ВИЧ, при этом имея полтора миллиона собственных инфицированных граждан". "Мы становимся территорией, которая имеет дурную славу страны, ненавидящей мигрантов. Это чревато серьезными рисками для рынка труда и экономики в будущем", – заметил Брод.



2.12.21