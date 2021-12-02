Звереем. Антиваксер пытался убить премьера Чехии прямо в здании правительства

10:31 03.12.2021

Противник локдауна предпринял попытку покушения на и.о. премьера Чехии



Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш в четверг, 2 декабря, сообщил на своей странице в Facebook о попытке покушения на его жизнь.



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Бабиш заявил, что из-за ужесточения в республике социальных ограничений в связи с распространением COVID-19 и введением режима чрезвычайной ситуации, сталкивается с угрозами в свой адрес. Так, в четверг, по словам и. о. премьера, молодой мужчина пришел в здание правительства, будучи вооруженным кинжалом и пистолетом. Полиция задержала и обезвредила его на входе в здание.



По информации чешского издания Aktualne, пражская полиция проводит расследование и намерена сообщить более подробную информацию по этому делу 3 декабря.



Бабиш не в первый раз сталкивается с угрозами. В конце февраля во время дискуссионной программы на CNN неизвестный мужчина сообщил, что хочет убить премьера и его семью. Подозреваемый мужчина был арестован в Испании. В середине апреля Бабиш заявил, что получил от него письмо с извинениями. Примерно через месяц мужчина заключил сделку с прокурором штата о двухлетнем условном наказании, и суд одобрил соглашение.



С 26 ноября в республике на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуациииз-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19. С 25 ноября в стране на две недели объявлен локдаун. Запрещено выходить из дома в ночное время, отменены массовые мероприятия в сфере культуры и спорта, закрыты предприятия общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.



27 ноября в Чехии был выявлен новый штамм коронавируса "Омикрон" у жительницы страны, вернувшейся из Египта.