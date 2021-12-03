Украина стала Меккой для нацистов всего мира, - Андрей Манчук

10:42 03.12.2021

Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук

политолог

3 декабря 2021,

1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной раде с очередным сеансом патриотической демагогии. А затем наградил званием "Герой Украины" молодого националиста Дмитрия Коцюбайло – под бурные овации собравшихся депутатов.



Украинского президента совершенно не смутили ультраправые взгляды этого комбатанта, который воевал в военизированном подразделении запрещенной в России организации "Правый сектор*" и прославился на весь мир в апреле, когда про него написали в репортаже New York Times.



"Добровольческое подразделение ультранационалистического "Правого сектора" Украины держит домашнего волка в клетке возле офиса командира. Командир Дмитрий Коцюбайло – его боевой псевдоним Да Винчи – шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей", – рассказывал в своей статье журналист Антон Трояновский.



Западная публика обсуждала образ экзотического дикаря, который защищает европейские цивилизационные ценности на далеком восточноевропейском фронтире. И находила его шутку вполне политкорректной и остроумной. Однако отношение к украинским "героям" претерпело с тех пор серьезные изменения. Потому что другое влиятельное американское издание BuzzFeed News опубликовало статью о группе американских нацистов, которые воевали в Донбассе в подразделении "Правого сектора", отметившись убийствами и пытками местных жителей.



Как оказалось, Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США уже несколько лет расследуют деятельность семерых американцев, вменяя им в вину военные преступления, совершенные в составе украинских националистических "добробатов". Расследование является тайным, однако в распоряжении журналистов оказались копии переписки между американским Минюстом и украинским генпрокурором, которые пролили свет на эту историю.



Ее центральной фигурой является Крейг Лэнг, который воевал в "Правом секторе" с 2015 года. Этот яростный сторонник белого превосходства активно привлекал в Донбасс своих американских побратимов с такими же нацистскими взглядами и сформировал из них особое тактическое подразделение "Плутон", названное в честь божества загробного мира.



Лэнг похищал граждан Украины, которые казались ему подозрительными сообщниками сепаратистов, приводил их в расположение "Правого сектора" и пытал, после чего убивал и закапывал в поле. Некоторые бывшие боевики дали против него свидетельские показания ФБР, а заодно снабдили следствие видеозаписями и фотографиями, которые сделали сами участники преступлений. Они специально снимали на них мучения своих жертв – для получения садистского удовольствия или просто ради забавы.



В одном из описанных BuzzFeed News случаев американец топил в воде украинскую женщину, а другой нацист – родом из европейской демократической Австрии – делал ей уколы адреналина, чтобы несчастная продолжала оставаться в сознании. Прочитав про эти кошмары, можно по-другому взглянуть на веселые шутки про кости русскоязычных детей, которыми якобы кормил своего волка новоиспеченный "Герой Украины".

Впрочем, Крейг Лэнг оказался в поле зрения правосудия потому, что он начал убивать своих сограждан-американцев. Привыкнув к абсолютной безнаказанности в Донбассе, он вернулся в США и застрелил с целью грабежа пожилую семейную пару. И ему помогал в этом другой американский "ветеран" из "Правого сектора". Как утверждал убийца, эти деньги были нужны для поездки в Венесуэлу – чтобы участвовать в свержении "коммунистического диктатора" Николаса Мадуро. Но в итоге Лэнгу пришлось спасаться от американских правоохранителей на территории Украины, которая до сих пор не выдала этого террориста американскому Минюсту и ФБР.



Националистическая общественность грудью становится на защиту своего соратника – ведь если он будет осужден американским судом за военные преступления, это станет опасным прецедентом для других выходцев из "Правого сектора", у которых полно собственных скелетов в шкафу. Однако результаты этого скандала уже достаточно велики. Дело американских нацистов приоткрыло для западной публики информацию о творящихся в Донбассе кошмарах, в которых замешаны боевики-националисты. А это подтачивает основы украинской патриотической пропаганды. Ведь она восемь лет рассказывает о высоких моральных побуждениях и кристально чистом облике "героев АТО". А любая критика в адрес ультраправых отбрасывается под видом "лживых измышлений Москвы".



Впрочем, ситуация на Украине не меняется от этого ни на йоту – о чем свидетельствует торжественное награждение Коцюбайло. И никто не удивится, если украинский президент зарезервировал еще одно звание героя для Крейга Лэнга – чтобы спасти его от американской тюрьмы. Нацисты по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Хотя ультраправые отвечают на это презрительными насмешками – и вновь попытались сбросить его с трона под предводительством Порошенко.



Эти волки слишком привыкли к человечине – и не всегда поддаются политической дрессировке.