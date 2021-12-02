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|Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
12:00 03.12.2021
Депутат заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего собственного. На это обратил внимание телеграм-канал Kras Mash.
Журналисты рассказали, что попытались связаться с Магомедовой и взяли ее номер с официального сайта заксобрания. Однако ответила им в итоге не Магомедова.
"Это стриптиз-клуб, поэтому не думаю, что депутат у нас", - сказала по телефону администратор заведения.
Отмечается, что неверный номер до сих пор висит на сайте парламента.
Елизавета Сапкова