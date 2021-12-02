Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...

12:00 03.12.2021

Депутат заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего собственного. На это обратил внимание телеграм-канал Kras Mash.



Журналисты рассказали, что попытались связаться с Магомедовой и взяли ее номер с официального сайта заксобрания. Однако ответила им в итоге не Магомедова.



"Это стриптиз-клуб, поэтому не думаю, что депутат у нас", - сказала по телефону администратор заведения.



Отмечается, что неверный номер до сих пор висит на сайте парламента.



Елизавета Сапкова