Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"

13:24 03.12.2021 Инвесторы из КНР обратились в гаагский арбитраж



Оксана Белкина



Китайские инвесторы, вложившие значительные средства в украинский "Мотор Сич", не намерены отступать. Они подали иск в гаагский арбитраж с требованием вернуть $4,5 млрд. В такую сумму оценили свои убытки владельцы контрольного пакета акций украинского предприятия. Чем может закончиться международный финансовый спор для гиганта украинской оборонки, разбирались "Известия".



Многолетний конфликт



Инвестиционному спору вокруг украинского предприятия "Мотор Сич" уже более пяти лет, но он до сих пор не разрешен. Около 80% продукции компании традиционно покупала Россия, но в марте 2014 года Киев запретил поставки. Потеряв крупнейший рынок сбыта, завод оказался в тяжелой ситуации. Этим воспользовались китайцы. Они предложили "Мотор Сич" контракт на авиадвигатели по выгодным для себя ценам, пообещав инвестировать в предприятие.



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В 2016 году китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry ("дочка" Beijing Xinwei Technology Group) заключила с "Мотор Сич" кредитный договор на $100 млн. Через два года в число акционеров "Мотор Сич" входили пять китайских компаний и один гражданин КНР. Суммарно им досталось 56% акций предприятия.



Однако уже год спустя сделкой заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ). После того как выяснилось, что предприятие и его китайские инвесторы хотят построить завод в КНР по производству и обслуживанию китайских двигателей, СБУ завела уголовное дело. Возникли подозрения, что стороны сговорились и хотят переместить активы и производственные мощности "Мотор Сич" за пределы Украины. Весной 2018 года украинский суд арестовал 56% акций компании.



Представители китайской компании заявили, что таким образом Киев нарушил международные обязательства, закрепленные в украинско-китайском межправительственном соглашении 1992 года. Китайцы возмущены тем, что из-за ареста акций они до сих пор не могут управлять приобретенным активом и влиять на менеджмент компании.



Купили за бесценок



Китайские инвесторы и их украинские партнеры попытались решить вопрос. В августе 2020 года Beijing Skyrizon и DCH подали заявление в антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Однако заявку украинский суд рассматривать отказался. Интересно, что саму сделку по покупке контрольного пакета акций китайской Beijing Skyrizon наблюдатели сочли абсурдной.



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"За него они (китайцы) заплатили всего лишь $100 млн, обязавшись вложить в "Мотор Сич" еще $250 млн, - просто ничтожные суммы за такое уникальное предприятие, - указывал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. - При этом у Beijing Xinwei Technology Group, похоже, были финансовые трудности, которые она не афишировала, хотя в 2019 году они поставили компанию на грань банкротства. Деньги же на покупку акций "Мотор Сич" Beijing Xinwei Technology Group взяла в кредит у China Development Bank, и если компания все-таки обанкротится, то они перейдут к банку".



Собрались национализировать



Уже в январе 2020-го китайские бизнесмены оказались под санкциями из-за указа президента Владимира Зеленского. В приложении к указу перечислено четыре компании, имеющие отношение к Skyrizon. Им заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили вывод капиталов за пределы Украины, сделки с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под ограничениями, и прочее. А в списке физических лиц значилось только одно имя - гражданина Китая Ван Цзина, ключевого акционера Skyrizon.



"Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, как были куплены акции "Мотор Сич" при бывшем президенте, при Порошенко. Проблема в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране [...>, в период моего президентства этого не будет", - объяснял Зеленский в интервью телеканалу HBO.



А как пообещали в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), "Мотор Сич" вернут в собственность украинского народа "законным и конституционным способом в ближайшее время".



Американские интересы



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Однако дело было не только в защите национальных интересов и стратегического актива. Спор о производителе авиадвигателей завершился после того, как Зеленский встал на сторону США, а не Китая. Еще в 2019 году советник по национальной безопасности США Джон Болтон посетил Украину и провел несколько встреч, на которых обсуждался и "Мотор Сич". Стало понятно, что Киев хочет запретить продажу компании, чтобы уступить ее американцам. Это результат сильного давления Вашингтона на Владимира Зеленского, в том числе угрозы приостановки военной помощи.



Ситуация вокруг предприятия резко обострилась летом прошлого года. Пентагон выпустил доклад о том, что Китай, превращая свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, собирается конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться на Тайвань. После этого Вашингтон заморозил программу военной помощи Украине на $391 млн. Кроме того, Госдепартамент задержал на неопределенный срок выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов, за которые Киев уже заплатил 30 млн.



Параллельно администрация Трампа взялась искать нового, "благонадежного" покупателя на "Мотор Сич". И нашла его в лице малоизвестной компании Oriole Capital Group.



"США рассматривают влияние Китая на Украине и покупку этой компании как угрозу", - отмечали эксперты Программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Идти до конца



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В Китае таких сюрпризов не ждали. Как заявил владелец Skyrizon Aircraft Holdings, это только поможет Пекину отстоять инвестиции и право на собственность в судах. По его словам, Skyrizon приготовилась к настоящей войне с Киевом. Было подано несколько исков - в китайские, украинские и международные суды.



Как пообещал Ван Цзин, это только начало: любые действия противоположной стороны станут предметом судебных разбирательств. Чтобы взыскать убытки, нанялиты три международные юридические компании. А в декабре 2020 года обратились в международный арбитраж, о чем поставили в известность правительство Украины. Убытки, которые они понесли из-за спора о покупке доли в украинской компании, китайские инвесторы ранее оценивали в $3,5 млрд.



В своем новом иске, подданном в ноябре 2021 года, сумма ущерба возросла уже до $4,5 млрд. Иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге подала Beijing Skyrizon. Об этом сообщили Facebook ее владельцы, информацию подтвердило китайское официальное издание Global Times.



Что дальше



29 ноября председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев готов "адекватно" реагировать на попытки китайских инвесторов возместить убытки за несостоявшуюся по вине украинской стороны сделку по продаже завода "Мотор Сич".



Каковы перспективы иска - вопрос открытый. С одной стороны, арест акций "Мотор Сич" и их последующая национализация повлекли за собой убытки китайского инвестора. И, как указывают юристы, арбитражный суд в Гааге, как правило, встает на сторону инвестора в спорах с государствами.



"В данном случае государство (Украина) не скрывает исключительно политического мотива для национализации предприятия. Более того, речь идет именно о национализации, то есть ситуации, когда имущество инвестора было передано государству вне воли инвестора. Исходя из судебной практики этого суда и логики его работы, у китайских инвесторов очень хорошие шансы по победу. А Украине в таком случае останется только платить, так как, в отличие от России, игнорировать решения международного арбитража эта страна, вероятно, не будет", - считает Дмитрий Константинов, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".



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С другой стороны, интерес США к активу, а также общий курс на сдерживание китайской экспансии не исключают принятия политического решения в пользу Украины с минимальными для нее потерями, считает Констатин Ерохин, партнер коллегии адвокатов "Джей Энд Эс Лигал Каунселз Энд Трастиз"



По мнению юриста и медиатора Юрия Капштыка, Гаага будет рассматривать иск долго и скрупулезно, но прогноз однозначный: завод с учетом интересов Киева останется в юрисдикции правительства Украины. В этом случае, как предполагает он, китайские инвесторы получат обязательства о выплате им их инвествзносов и, возможно, какую-то часть неполученной прибыли.



Опять к России?



Между тем 29 ноября администрация Харькова, президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, председатель правления АО "ФЭД" Виктор Попов, гендиректор ЧАО "Авиакомпания Константа" Михаил Пинкевич и представители профсоюза авиаотрасли подписали меморандум о возобновлении выпуска самолетов на авиационном заводе Харькова. В течение пяти лет планируют выйти на уровень выпуска пяти самолетов в год и создать 1500 рабочих мест.



Однако для успеха предприятия, как заявил Богуслаев, нужно разрешить закупки комплектующих в России. По его словам, временное разрешение покупки произведенных в России составляющих необходимо для возобновления авиапроизводства. В противном случае запуск производства самолетов на Харьковском государственном авиационном предприятии невозможен.



"Комплектацию нужно на сегодня на пять лет в виде моратория разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности... Мы к президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России, то есть даже если сохранят нам комплектацию, мы не сможем ее купить", - сказал гендиректор "Мотор Сич". Источник - Известия

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