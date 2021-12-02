Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов

13:37 03.12.2021 Повторит ли Путин ошибку Сталина

Можно ли доверять гарантиям НАТО, пусть и в письменном виде?



Дмитрий Родионов

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Александр Дмитриевский

Михаил Александров



Москва предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.



По его словам, Россия намерена добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности", и в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на Восток".



И кто же нам даст эти гарантии?



- Необходимость выработки таких договоренностей представляется актуальной в интересах обеспечения безопасности и сохранения баланса сил на международной арене, - считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.



- Позиция России относительно гарантий нерасширения альянса обусловлена исторически доказанным расхождением устных обязательств западных партнеров с реальностью. В то же время, реальные пределы расширения НАТО на Восток, во многом, исчерпаны. Гипотетическое принятие в НАТО новых членов в виде тех же Украины и Грузии создаст почву для политических скандалов, а потому нерационально и маловероятно. Предоставление гарантий нерасширения НАТО на Восток вряд ли возможно в актуальной международно-политической ситуации, однако факт их запроса со стороны России можно рассматривать в качестве грамотного тактического хода.



- Такие переговоры надо было начинать перед объединением Германии и упразднением Варшавского договора, - убежден военно-политический эксперт Михаил Александров.



- Тогда наши войска стояли в центре Европы, и Запад вынужден был с нами считаться. Надо было предложить конкретные параметры объединения Германии: с сохранением наших военных баз на 25 лет, с нерасширением НАТО, с гарантиями нейтралитета стран Восточной Европы по примеру Австрии или Финляндии. Ну, а советское руководство во главе с Горбачевым все пустило на самотек, понадеявшись на устные заверения западных руководителей. В итоге нас просто обманули, "развели как лохов".



Гарантии безопасности - это не только вопрос о формальном нерасширении НАТО. Это гарантии неразмещения войск и ударных систем НАТО на постсоветском пространстве. Это гарантии ненападения, гарантии взвешенного поведения в ходе учений и прочее. Вовсе не обязательно формально принимать государства в НАТО, чтобы развернуть на их территории войска. В плане развертывания военных баз, НАТО вполне может пойти дальше Грузии - в Азербайджан, на Каспий, к границам Китая. Это изначально было их стратегической целью - окружить Россию и создать угрозу Китаю.



"СП": - А американцы пойдут на подобные переговоры?



- Во время выступления Путина на Коллегии МИД, когда он высказал свое пожелание о начале переговоров по гарантиям, в зале народ заулыбался. Потому что данное пожелание выглядело оторванным от реальности. Президенту даже пришлось обратить на эти улыбки внимание в своем выступлении. Тем не менее, он сказал, что все равно настаивает на своем предложении. И это - печально. Сомнительные миролюбивые инициативы всегда вели нашу внешнюю политику либо в тупик, либо в западню. Пацифизм - одна из тех причин, которая погубила СССР. В ЦК КПСС думали, что, пропагандируя пацифизм, они ослабят Запад, а в итоге ослабили собственную страну, подорвали волю народа к сопротивлению внешним врагам.



Заранее можно спрогнозировать, что ответят США: прежде чем обсуждать гарантии безопасности, Россия должна продемонстрировать свои "миролюбивые намерения": сдать Донбасс, вернуть Крым. Если кто-то в Кремле или МИД, который подсказал Путину эту инициативу, полагал, что она позволит разоблачить агрессивные планы Запада или поставить Запад в дипломатически невыгодное положение, то он явно просчитался.



"СП": - Допустим, мы такие переговоры проведем. Но чего будут стоить гарантии, даже юридически оформленные? Гитлер со Сталиным имели вполне официальный договор. И что?



- Очень правильная аналогия с пактом Молотова-Риббентропа. Советское руководство полагало, что он дает реальные гарантии безопасности и строило свою политику, исходя из этого. А для Гитлера этот договор был бутафорией, пустой бумажкой, которую он выбросил, как только Германия была готова начать войну с СССР.



Это говорит о том, что не только подобные соглашения с Западом, но и сам факт переговоров на такие темы являются вредным начинанием, так как они ведут к самообману руководства страны и, более того, дезориентируют, народ, который вместо подготовки к войне, начинает жить в расслабленном состоянии с ощущением полной безопасности. Примерно так мы ощущали себя в 1990-х годах, разрушали нашу армию и оборонную промышленность, пока в ходе бомбежек Югославии не увидели НАТО "в деле" и не начали беспокоиться о собственной безопасности.



"СП": - Лучший договор и лучшие гарантии - это армия и флот. Но они у нас сейчас суммарно слабее, чем у НАТО…



- Наши армия и флот - действительно лучшие гарантии безопасности. Суммарно они действительно уступают численности войск НАТО, но качественно их превосходят, в отличие, кстати, от советского периода. К тому же, не надо забывать о наших потенциальных союзниках. Я в данном случае - не об ОДКБ, где кроме Белоруссии нам положиться не на кого. Есть еще Китай, который мог бы оказать нам военную помощь в случае конфликта с НАТО. Оказав такую помощь, Китай вернул бы нам исторический долг за ту помощь, которую СССР оказывал Китаю в войне с японскими агрессорами в 1930-е годы.



Если бы в НАТО четко увидели, что в случае войны Китай окажет нам военную помощь, то они сразу бы заткнулись, потому что соотношение сил стало бы точно не в их пользу. Поэтому мне непонятна позиция МИД, идущая еще с козыревских времен, что, мол, нам незачем иметь военного союза с Китаем.



Если в спокойные времена, такая позиция была оправдана, то сейчас она стала контрпродуктивна. МИД очень инертен, не поспевает за событиями в мире, во много еще руководствуется стереотипами горбачевско-ельцинской эпохи. Между тем, заключение военного союза с Китаем против Запада само по себе сыграло бы мощную сдерживающую роль, позволило бы России вести себя более наступательно в отношениях с НАТО.



А ведь есть еще другие страны, недовольные Западом. Например, Иран, с которым мы могли бы серьезно расширить взаимодействие в военной сфере, вплоть до проведения совместных операций против интересов США на Ближнем Востоке.



Давно пора возобновить полноценные связи с КНДР и выйти из режима санкций против этого дружественного нам государства. Одним словом, возможностей по выстраиванию антизападных союзов у нас достаточно. Однако прозападные круги в руководстве страны постоянно блокируют такие инициативы, поскольку для них капитуляция перед Западом - это приемлемый вариант развития событий, а вот полный разрыв с ним - нет.



- В современном мире наблюдается кризис дипломатии как средства разрешения международных противоречий, - отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- В адрес, как самой дипломатии, так и тех, кто ею занимается, звучит немало критики. Тем не менее, пренебрегать дипломатическими методами достижения целей даже в такой ситуации нельзя: как известно, войны выигрывают и проигрывают именно дипломаты, а генералы могут лишь более или менее успешно вести боевые действия.



"СП": - О каком нерасширении НАТО сегодня можно говорить? Они уже расширились везде, где можно было! Остались Грузия и Украина. Но разве речь идет об их включении в альянс?



- Зато идет речь о превращении Грузии и Украины в военные плацдармы НАТО. И это далеко не шуточная угроза: от Москвы до украинской границы под Брянском менее 500 километров по прямой. А район Купянска и оккупированные Киевом территории Луганской Народной Республики - это та территория, с которой гитлеровцы в 1942 году нанесли удар в излучину Дона и вышли к Сталинграду. Я уже не говорю про нависающие над Крымом Северное Приазовье и районы устья Днепра: когда подлетное время может измеряться секундами, то риск совершения непоправимой ошибки весьма велик.



"СП": - Американцы сейчас больше на Китай внимание обращают и против него альянсы создают…



- Альянс изначально создавался против СССР, и если бы с его распадом он выполнил свою миссию, то, скорее всего, его просто бы распустили: врага ведь уже нет. Тем не менее, НАТО не просто существует, но и наращивает мускулы на территориях из бывшей нашей сферы влияния. Поэтому то, что США сейчас пытаются "дружить" против Китая, вовсе не означает что они перестали "дружить" против нас.



"СП": - Какие могут быть гарантии? Пакт Молотова-Риббентропа тоже давал гарантии…



- Давайте не будем экстраполировать пакт Молотова-Риббентропа на современные реалии, а лучше вспомним, где проходила западная граница СССР на момент его заключения. Узкая приграничная полоса шириной от 20 до 40 километров отделяла от вероятного противника такие стратегические центры, как Минск, Батуми, Ленинград и Одессу: при необходимости эти города могли простреливаться тяжелой артиллерией, а последние три из этого списка попадали еще и в зону досягаемости корабельных орудий главного калибра.



От Хабаровска до границы в те годы было 60 километров, от Мурманска - 90 километров, менее 200 - от Владивостока и Киева: это - зона действия фронтовой авиации. 300 километров надо было преодолеть неприятелю для достижения Севастополя и 450 километров - до Москвы, Запорожья и Днепропетровска: это вполне по плечу дальнему бомбардировщику.



Кроме того, в июле 1939 года в Лондоне начинаются тайные англо-германские переговоры, основной предмет торга на них - Польша и Прибалтика, кроме того, Берлин просит предоставить ему доступ в богатые ресурсами бывшие колонии Намибию и Танганьику.



Если же учесть, что все пять граничивших с СССР на западе государств: Финляндия, Эстония, Латвия, Польша и Румыния были настроены к нам явно недружественно, а после смерти Ататюрка к их числу подключилась и Турция, то Договор о ненападении с Германией позволил нам не только отодвинуть границы подальше от стратегически важных центров и выиграть почти пару лет, но также спутать карты тому самому пресловутому коллективному Западу. Ибо если бы Гитлер заключил подобный договор с Лондоном и Парижем, то нам пришлось бы куда хуже. Источник - СвободнаяПресса

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