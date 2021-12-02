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США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:39 03.12.2021

США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки

Станислав Тарасов

Исходные позиции Вашингтона и Тегерана на переговорах в Вене по ядерному соглашению пока неочевидны. Но есть надежда, что желание всех сторон и дальше вести переговоры снимет определенные элементы в ирано-американских противоречиях.

После почти полугодового перерыва в Вене возобновились переговоры в формате совместной комиссии по возвращению США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В них участвуют Иран, Россия, Китай и так называемая европейская тройка - Великобритания, Франция и Германия. Шесть предыдущих раундов переговоров, проведенных через европейских посредников с апреля по июнь этого года, не смогли урегулировать разногласия между Тегераном и Вашингтоном, хотя работа по восстановлению ядерной сделки была завершена почти на 90%. Переговоры временно прекратились с избранием Эбрахима Раиси президентом Ирана.

На сей раз американской делегации в Вене не было. Накануне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что на этих переговорах "двусторонние контакты между Тегераном и Вашингтоном не предусматривались". Связано это с тем, что иранская сторона выставила в качестве главного условия возобновления контактов с США отмену всех ранее принятых ими санкции в отношении Тегерана. Тегеран также требует компенсации от Запада за финансовые потери, понесенные им из-за выхода американцев из СВПД и возвращения санкций. В принципе Вашингтон не против таких шагов, но связывает их с ходом переговоров и возможностями достижения определенных успехов. Но как бы то ни было, главное сейчас - в самом факте возобновления переговорного процесса, который, по оценке его участников, "прошел довольно успешно", так как были намечены "дальнейшие немедленные шаги". Речь идет о возобновлении деятельности двух рабочих групп, одно из которых будет заниматься проблемами американских санкций. За прошедшие с апреля по июнь 2021 года шесть раундов удалось определить, какие из них в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен сделать Тегеран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.

В целом, по оценке экспертов, существуют реальные предпосылки для успешного продолжения и завершения переговоров, хотя они будут сложными из-за наличия, как говорит постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "больших противоречий между Ираном и западными участниками по многим пунктам". На данном этапе Тегеран и Вашингтон должны выставить "обновленные элементы своей позиции". Как заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, его страна "добросовестно вступает в переговоры, чтобы достичь хорошего соглашения, но не будет принимать запросы и условия, которые будут выходить за рамки СВПД". Он также подчеркнул, что "важен не факт возвращения США в СВПД, а гарантии, что все иранские партнеры смогут поддерживать с ним экономические отношения". В случае снятия санкций в полном объеме Тегеран обещает незамедлительно подписать новое соглашение в Вене. Новое потому, что, как полагают эксперты, "достигнуть договоренности о возвращении к выполнению СВПД в полном объеме в его первоначальном виде будет крайне сложно".

Есть и иной момент, который может оказывать неблагоприятное воздействие на переговорный процесс. В США - это серьезный межпартийный раскол по иранской проблематике. А в самом Иране представляется не случайным совпадение начала переговоров в Вене со вспыхнувшими в Исфахане массовыми протестами, жестко подавленными полицией. Так что в данный момент главные "герои" интриги, Тегеран и Вашингтон, находятся в фазе переходного периода, когда, по словам советника президента Ирана Али Ваеза, "лучше несовершенная сделка, чем вообще никакой". В свою очередь, известный британский эксперт, почетный профессор Института стратегии и безопасности Университета Эксетера Джонатан Маркус уверен в том, что, "несмотря на все свои недостатки, СВПД имел свои преимущества: он давал определенные гарантии, без которых Ближний Восток будет гораздо более опасным местом". Поэтому также не случайно то, что никто из участников переговоров в Вене официально не выступал и не выступает с инициативой подготовки какого-либо промежуточного соглашения по Ирану, на что ранее намекали некоторые американские издания, предлагая такой сценарий в качестве возможного выхода из возможного дипломатического тупика.

То есть когда снимается лишь часть санкций в обмен на остановку иранских центрифуг. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, "вопросы, вроде пошаговых переговоров или новых соглашений, не имеют никакого места в повестке переговоров". Теперь важно то, какие исходные позиции выставят Вашингтон и Тегеран в ходе дальнейших переговоров. Хотя понятно, что до окончательного решения путь еще предстоит долгий. Но есть надежда, что желание всех сторон вернуться в Вену и вести переговоры возобладает над ирано-американским антагонизмом.

Источник - REGNUM
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