Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"

16:48 03.12.2021 США начинают поддерживать ИГИЛ* в нашем подбрюшье в его попытке захватить бывшую советскую Азию

Александр Ситников

Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно"

3.12.21



Новость о том, что на границе Ирана и Афганистана 1 декабря произошли боестолкновения между иранской армией и подразделениями талибов**, не стала сенсацией для экспертов. Здешняя гористо-пустынная земля, где произошла стычка с применением гаубиц Д-30, минометов и крупнокалиберных пулеметов, справедливо считается взрывоопасной. Именно здесь проходят тропы наркокурьеров-контрабандистов, связанных с белуджскими сепаратистами, и именно здесь пытаются сбежать из талибанского ада многие афганцы.



Обращает на себя внимание, что первыми огонь открыли талибанские погранцы, причем в сторону иранской заставы. Душманы якобы увидели на своей территории несколько иранских крестьян и без предупреждения стали палить по ним из "калашей". С соседней стороны ответили взаимностью - тоже "калашами", после чего повысили градус пушками и пулеметами.



По мнению экспертов, близких к антиталибскому Фронту национального сопротивления Афганистана, талибы пытаются перекрыть все "дыры" на своих границах, в том числе на таджикских и пакистанских участках. Мало того, что сегодня наблюдается консолидация поддержки Масуда-младшего со стороны ряда западных и азиатских стран, так идет утечка информации о массовых казнях в Афгане, что нервирует новую власть Афганистана.



Кабульское "политбюро" из самых влиятельных фигур - муллы Абдула Гани, более известного как Барадар (брат), муллы Мохаммеда Якубы и Халила Хаккани, главы диверсионной "Сети Хаккани" - пытается показать себя респектабельным.



Возможно поэтому, по информации вашингтонского издания The Diplomat, специализирующегося на азиатской тематике, Талибан с приходом к власти начал дистанцироваться от Межведомственной разведки Пакистана (основной службы безопасности этого государства), чтобы перестать выглядеть в глазах мирового сообщества в качестве "кровавой марионетки" Исламабада.



Тем не менее, спецы по Афгану, опрошенные The Diplomat, говорят, что мир имеет дело с Талибаном 2.0, совершенно с другим по степени организации движением, более опасным для соседей. Теперь в Кабуле находятся умные фанатики, имеющие своих информаторов и доверенных лиц во всех странах, которые продвигают идеи движения.



"Позиция Москвы в отношении талибов будет основываться на том, какие гарантии она может получить от них касательно одной только России, - пишет The Diplomat со ссылкой на свои источники. - Кремль вряд ли будет обеспокоен альянсом талибов с боевиками (из других джихадистских отрядов) до тех пор, пока эти группировки не будут нацелены на Россию". Ключевым в этой цитате является "до тех пор". Рано или поздно все это кончится большой войной, прежде всего потому, что Афганистан считается "кладбищем империй".



Дескать, американцы сбежали из Афгана, бросая вооружение и своих доверенных лиц, в мистическом страхе, что США развалится, как СССР. Мол, обычно американцы не бросают своих "сукиных сынов", но не в этот раз. В докладе Human Rights Watch, опубликованном на днях, говорится о массовых казнях "без надлежащего судебного разбирательства" сотрудников афганских (проамериканских) сил безопасности после того, как они сдались после захвата боевиками Афганистана в конце лета. Приведенные свидетельства правозащитников шокируют, но талибанские душманы убивают и бородачей из ИГИЛ.



Газета Washington Post пишет, что Талибан направил в районы Восточного Афганистана 1300 боевиков для уничтожения отрядов "Исламского государства" в своей внутривидовой борьбе за контроль над страной.



"В последние месяцы усилия талибов по уничтожению ИГИЛ в Афганистане становятся все более жестокими. Предполагаемые члены „Исламского государства" были публично повешены или обезглавлены", - говорится в статье WP.



Наблюдатели насчитали со стороны ИГИЛ, по меньшей мере, 57 атак, засад и терактов против Талибана. Похоже, противостояние будет только усиливаться, поскольку раскручивается спираль взаимного насилия и жестокости.



"В 2015 году на востоке Афганистана бывшими членами пакистанского движения Талибан было официально создано (запрещенное в России) „Исламское государство в Хорасане", - поясняет суть религиозного конфликта Washington Post. - Идеология группировки утвердилась отчасти потому, что многие тамошние деревни населены мусульманами-салафитами, той же ветви суннитского ислама, что и (иракско-сирийское) „Исламское государство". Однако будучи меньшинством среди талибов, которые в основном следуют школе Ханафи (Ханафитский мазхаб), боевики-салафиты теперь примкнули к новой террористической группировке (ИГИЛ в Хорасане)".



Что любопытно: судя по интонациям аналитического материала в издании War on the Rocks, подготовленного Колином Кларком, старшим научным сотрудником "Центра Суфана" и Джонатаном Шреденом, адъюнкт-научным сотрудником Института современной войны в Вест-Пойнте, симпатии, по крайней мере, этих звездно-полосатых аналитиков, находятся на стороне афганских игиловцев. Они пишут: "Добившись успеха, будучи повстанцами, талибы с треском проваливаются в борьбе с боевиками ИГИЛ, не в состоянии отразить их нападения на населенные пункты".



Если верить Кларку и Шредену, группировка "ИГИЛ в Хорасане" становится самым настоящим троянским конем, подрывающим усилия Талибана по обеспечению населения продовольствием и безопасностью. Это во-первых. Во-вторых, местное "Исламское государство" со временем будет представлять все большую проблему для легитимности талибов как джихадистского движения и правительства.



А теперь, как говорится, вишенка на торте. "Хотя „Исламское государство" в Афганистане часто называют террористической группировкой, его лучше всего рассматривать как форму революционного мятежа, - подчеркивают эксперты War on the Rocks, представляющие позицию политической профессуры США. - Ученые Амира Джадун и Эндрю Майнс утверждают, что конечной целью ИГИЛ в Афганистане является создание плацдарма для движения „Исламское государство" с целью расширения своего, так называемого, халифата на Центральную и Южную Азию".



Когда американцы говорят о "революции", считай, что они, как минимум, созрели для помощи "революционерам", и, как максимум, уже оказывают им денежную и военную поддержку. Арабская весна, Революция роз, Революція гідності, а теперь уже исламский революционный мятеж - можно даже не сомневаться, это звенья одной цепи.



Ставка на ИГИЛ, впрочем, не нова для США. Чтобы не быть обвиненным в предвзятости, приведем цитату из лондонской газеты The Guardian: "Разоблачающий свет на то, как мы сюда попали (британцы в Ирак), теперь проливает недавно рассекреченный отчет разведки США, написанный в августе 2012 года, который сверхъестественно предсказывает - и фактически приветствует - перспективу „салафитского княжества" в восточной Сирии и контролируемого „Аль-Каидой" *** „Исламского государства" в Сирии и Ираке".



И здесь в оценках "ИГИЛ в Хорасане" фактически приветствуется перспектива "салафитского княжества", но теперь уже в Афгане. Но почему янки не верят в успех Талибана в его войне с "Исламским государством"?



Ответ кроется в том, что суннитское большинство боевиков назвало талибов отступниками, когда те подписали соглашение в Дохе с администрацией Трампа. "Исламское государство" высмеивало талибов и их "американских хозяев". Короче, янки не драпали, а передали Афган своим подопечным, считают противники Талибана во всей Центральной Азии и в странах Персидского залива. Под этим соусом сейчас, как поясняет Кларк и Шреден, идет активная перевербовка полевых командиров в самом движении Талибан, которые не хотят иметь ничего общего с душманами, севшими за стол переговоров с американцами.



Ситуация выглядит так, что сейчас Вашингтону выгодно стравить Талибан и ИГИЛ с тем, чтобы победило "Исламское государство", чьи интересы распространяются на бывшую советскую Азию. И если, как говорится, это грязное дельце выгорит, то не исключено, что однажды мы увидим на карте мира "российско-афганскую границу". Правда, сегодня вероятность такого развития событий крайне мала. А что будет завтра - покажет время.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.



** Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



*** "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена в России. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638539280

Новости Казахстана

- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации

- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции

- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области

- Инфляция в Республике Казахстан

- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года

- Кадровые перестановки

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами

- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области

- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области