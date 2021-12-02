Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан

16:57 03.12.2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5−6 декабря посетит с государственным визитом Казахстан. Это будет его первый государственный визит после переизбрания в октябре.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



На переговорах президентов в Нур-Султане будут рассмотрены "пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами", говорится в сообщении.



"В повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена", - отметили в пресс-службе президента.



Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.



По итогам саммита планируется подписание "солидного пакета" двусторонних документов.



В преддверии визита в Нур-Султане пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей двух стран.



Отметим, что это будет первый государственный визит президента Узбекистана после его переизбрания на этот пост в октябре.