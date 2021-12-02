 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.12.2021
18:57  Решение ОПЕК+ привело к распродаже на нефтяном рынке
16:57  Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:48  Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"
13:39  США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:37  Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов
13:35  Как в Казахстане реабилитируют террористов, - Дм.Верхотуров
13:30  Хабиб исполнил "Грустинку". МузГламурШабаш на РосТВ, - "МК"

13:24  Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"
12:00  Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
10:44  Как алко-соратники Ельцина уничтожили всемогущий КГБ (история), - Е.Крутиков
10:42  Украина стала Меккой для нацистов всего мира, - Андрей Манчук
10:31  Звереем. Антиваксер пытался убить премьера Чехии прямо в здании правительства
10:14  ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова
10:10  Российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы, - Ариэль Коэн
10:06  Соцфонд Кыргызстана хочет создать свой банк - для чего? Интенсификация растыра...
09:59  На радость валютчикам. В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты
09:57  ВОЗ призвала власти Туркменистана "лучше искать коронавирус"
09:52  ВБ выделит Афганистану $280 млн из замороженных активов
09:49  Просто надоел. Кырпрез Жапаров о непричастности власти к нападению на Текебаева
08:39  Сошлось? Кыргызы вручную пересчитали голоса на выборах
08:29  В Туркменистане становится все сложнее получить пособие на еду, - "РО"
08:14  Записки неравнодушного. Как я стал "китайско-русским шпионом" в Казахстане, - Константин Сыроежкин
08:09  Старик и море... Рейтинг Байдена упал ниже плинтуса
07:29  Их нравы. Образ жизни и богатства Назарбаевых, - "Радио Свобода" (видео)
07:24  Китайская победа: QR-коды, локдауны и прочие ужасы ковида останутся в прошлом? - "СП"
05:23  Магду Андерссон во второй раз избрали премьер-министром Швеции. В прошлый раз она продержалась в кресле 7 часов
01:50  Американская игра с огнем. Сколько дней осталось до войны? - Е.Пустовойтова
00:59  Ясности не добавилось ни на омикрон. Коронавирус может изменить планы ОПЕК+
00:49  Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
00:47  Принюхиваются: начало майданного цикла, - Ростислав Ищенко
00:15  Памир в поисках справедливости? Почему возникают конфликты в ГБАО? - "РО"
00:00  КНР начинает производство водорода на солнечной энергии, - А.Комраков
Четверг, 02.12.2021
23:37  Назарбаев рассказал о предложении создать Туркестанскую республику в 1991 году
22:58  Пентагон готовит в Узбекистане секонд-хенд для украинской авиации, - В.Мухин
22:46  В Узбекистане создается новое ГосАгентство - "по работе махаллабай и развитию предпринимательства"
22:41  Скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков
21:26  Как России принудить НАТО к миру, - Тимофей Бордачев
21:25  Новые санкции США: русская элита должна взъесться на Путина
21:19  Как меня выдворяли из Эстонии в Узбекистан, - апатрид Кушаев
20:44  The Telegraph: союзники Запада рассыпаются подобно костяшкам домино
20:30  Постзапад строит свой "Храм биоцифры", ведет мир туда, где нет ни свободы, ни достоинства, - А.Фурсов
17:10  Последние инвесторы покидают Киргизию. Власти не дают электричества на их предприятия
17:04  Три - в одно. КырПрез Жапаров опять реорганизовал управление делами президента
16:58  Алишер Усманов продал свою долю в российском веб-бизнесе - VK (бывшая Mail.ru Group)
15:20  Талибы* не поделили границу с иранскими фермерами
15:17  "Зелю прочь": как на Украине прошел день "госпереворота"
10:59  Dagens Nyheter: "омикрон" снова обнажил пропасть между богатыми и бедными
09:52  Казахстан уперся в конец года. Где поводы для гордости? - Д.Ашимбаев
09:49  Новый либерализм. Курс на ликвидацию человечества, - А.Дугин
09:30  Стрельба на таджикско-кыргызской границе. Кем был похищен и избит учитель? - "РО"
08:58  В Узбекистане задержали организаторов финансовой пирамиды Golden Cash store. Оказались украинцами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:57 03.12.2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5−6 декабря посетит с государственным визитом Казахстан. Это будет его первый государственный визит после переизбрания в октябре.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На переговорах президентов в Нур-Султане будут рассмотрены "пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами", говорится в сообщении.

"В повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена", - отметили в пресс-службе президента.

Лидеры Узбекистана и Казахстана также обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.

По итогам саммита планируется подписание "солидного пакета" двусторонних документов.

В преддверии визита в Нур-Султане пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей двух стран.

Отметим, что это будет первый государственный визит президента Узбекистана после его переизбрания на этот пост в октябре.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638539820
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  