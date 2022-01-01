Путин, подумав 5 дней, поздравил Жапарова с успешным проведением шайлоо-выборов

00:01 04.12.2021

Алексей Никольский



Глава России также поздравил коллегу с наступающим днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья.



БИШКЕК, 3 дек - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.



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Они обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и перспективы развития сотрудничества в разных сферах, в том числе наращивание взаимодействия на евразийском пространстве с учетом предстоящего председательства КР в Евразийском экономическом союзе в 2022 году.

Жапаров рассказал Путину о прошедших парламентских выборах и поблагодарил российскую сторону за содействие в организации голосования кыргызстанцев на территории РФ, а также за высокую оценку проведения выборов российской стороной.



"Стабильность и благоприятная общественно-политическая ситуация в стране будут служить прочным фундаментом для дальнейшего поступательного развития многопланового кыргызско-российского сотрудничества", - отметил Жапаров.

В свою очередь Путин поздравил его с успешным проведением выборов и пожелал дальнейшего социально-экономического развития страны.



"Пользуясь случаем, он также поздравил Садыра Жапарова с наступающим днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - говорится в релизе.

Президенты условились продолжить активный диалог между сторонами на основе союзничества и стратегического партнерства.