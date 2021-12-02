Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару

00:08 04.12.2021

Турецкая лира обвалилась к доллару до антирекорда



Остап Жуков



На торгах зафиксирован исторический минимум курса турецкой лиры по отношению к доллару США – 13,89. Падение к 12:45 составило 2%.



Перед падением турецкой лиры международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте. Также были обнародованы данные по инфляции в Турции в ноябре этого года, которая составила 21,31% в годовом исчислении, что является максимумом за последние три года.



При этом рынок ожидается в декабре новое снижение ставки центробанком Турции.