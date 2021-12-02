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|Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
00:08 04.12.2021
Турецкая лира обвалилась к доллару до антирекорда
Остап Жуков
На торгах зафиксирован исторический минимум курса турецкой лиры по отношению к доллару США – 13,89. Падение к 12:45 составило 2%.
Перед падением турецкой лиры международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте. Также были обнародованы данные по инфляции в Турции в ноябре этого года, которая составила 21,31% в годовом исчислении, что является максимумом за последние три года.
При этом рынок ожидается в декабре новое снижение ставки центробанком Турции.