США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко

00:21 04.12.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 03.12.2021



Вашингтон рассчитывает сделать воссоединение острова с КНР невозможным



После виртуальной встречи Байден – Си постепенно проясняется стратегия администрации Байдена по противодействию воссоединению Тайваня с материковым Китаем. США рассчитывают руками других обеспечить Тайваню международное признание и сделать воссоединение острова с КНР невозможным.



Расчет Вашингтона понятен: избежать обвинений Пекина в свой адрес в нарушении принципа "одного Китая", сохранив диалог с КНР для решения американских проблем и в то же время не дать КНР решить свою проблему с Тайванем, свалив ответственность за инциденты с признанием острова на многочисленных союзников и вассалов.



Как следствие, после 15 ноября Вашингтон еще больше стал игнорировать принцип "одного Китая", стремясь подключить к этой политике другие страны.



Первой стала Литва. 18 ноября Тайвань открыл свое "представительство" в Вильнюсе, что было со стороны Литвы грубым нарушением принципа "одного Китая". В ответ КНР объявила о понижении дипломатических отношений с Литвой до уровня временного поверенного в делах. Китайские эксперты оценивают действия КНР как предупреждение: если Литва предпримет дальнейшие действия в этом направлении, Китай может полностью разорвать дипломатические отношения.



Демарш Литвы, без сомнения, был предпринят после согласования с Вашингтоном. Симптоматично, что после заявления об открытии "представительства Тайваня в Литве" министр экономики и инноваций Литвы сообщил о подписании между Литвой и США соглашения об экспортном кредите на 6600 млн. долл. Это, видимо, и есть цена, за которую Вильнюс отказался от нормальных и выгодных для себя отношений с Китаем.



Следующей жертвой американского принуждения должен был стать Гондурас. Накануне местных президентских выборов прибывшая в страну делегация США довела до сведения кандидатов в президенты Гондураса желание Вашингтона, чтобы Гондурас и впредь поддерживал свои давние "дипломатические" отношения с островом Тайвань. Гондурас до сих пор одна из 15 оставшихся стран, имеющих "дипломатические отношения" с островом Тайвань.



Причина беспокойства США в том, что Сиомара Кастро, кандидат в президенты от оппозиционной партии "Свобода и восстановление Гондураса", лидировавшая в ходе избирательной кампании, пообещала, что в случае своей победы "немедленно откроет дипломатические и коммерческие отношения" с КНР. В итоге победившая 28 ноября на выборах Сиомара Кастро, видимо, станет объектом жесткого давления со стороны США.



Постепенно к американской линии осторожно подтягивается Франция. Французское Национальное собрание 29 ноября приняло резолюцию в поддержку участия острова Тайвань в международных форумах. Ранее, в октябре, делегация французского сената посетила Тайвань. В КНР осудили этот шаг и отметили, что позиция Франции по тайваньскому вопросу формируется под воздействием Вашингтона. Однако имеются веские причины, по которым президент Франции и премьер-министр, скорее всего, не поддержат резолюцию Национального собрания. Франция тесно связана с КНР многосторонним сотрудничеством, и переход Парижем красной линии в тайваньском вопросе грозит Франции осложнением всестороннего диалога с КНР. Кроме того, это станет опасным усилением зависимости Парижа от США во внешней политике, что для влиятельных французских политико-деловых кругов неприемлемо.



Практически сразу после встречи Байден – Си, на которой президент США говорил о важности управления стратегической конкуренцией во избежание критического обострения американо-китайских отношений, США продолжили провоцировать такое обострение.



Комиссия по экономике и безопасности (USCC) – двухпартийный консультативный орган Конгресса США – 18 ноября представила рекомендации по повышению "способности острова приобретать оборонные товары США и ускорить процесс их продажи и доставки на Тайвань", укреплению баз США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая противоракетную оборону.



22 ноября под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США состоялся второй "Диалог о партнерстве в области экономического процветания" между США и островом Тайвань. Делегацию США представлял министр экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес, что свидетельствует об официальном статусе мероприятия.



Не прекращаются поездки американских политиков на остров, обставленные так, чтобы показательно игнорировать принцип "одного Китая". Пять членов Конгресса США (четыре демократа и один республиканец) 26 ноября встретились на Тайване с главой островной администрации Цай Инвэнь, чтобы подтвердить "твердую, как скала" поддержку Соединенными Штатами "самоуправляющегося острова". Этот визит на Тайвань стал для американских законодателей третьим в текущем году.



Наконец, показательным в смысле игнорирования принципа "одного Китая" явилось приглашение администрации Тайваня принять участие в одиозном "Саммите демократий". Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД КНР, на очередной пресс-конференции 24 ноября решительно выступил против этого приглашения и отметил, что под прикрытием "демократии" американская сторона предоставляет платформу силам "независимости Тайваня".



Сама по себе позиция таких стран, как Литва и Гондурас, разумеется, не имеет никакого значения для Китая. Однако в контексте попыток США постепенно расширить круг стран, готовых нарушить принцип "одного Китая", важно как можно большее количество таких прецедентов, независимо от размера и влияния страны. Очевидно, замысел состоит в том, чтобы со временем "количество перевести в качество".



Однако есть основания сомневаться, что у США получится довести эту линию до конца. Как подчеркивают в КНР, "если сговор острова с внешними силами выйдет из-под контроля и это значительно увеличит затраты материкового Китая на поддержание принципа "одного Китая"", то КНР серьезно скорректирует свою политику в отношении Тайваня, "в том числе прибегнет к военным средствам для немедленного решения тайваньского вопроса".