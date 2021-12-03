 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.12.2021
00:48  Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий
00:45  "Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:37  Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин
00:28  Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"
00:25  Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский
00:22  США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов
00:21  США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко

00:08  Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
00:01  Путин, подумав 5 дней, поздравил Жапарова с успешным проведением шайлоо-выборов
Пятница, 03.12.2021
18:57  Решение ОПЕК+ привело к распродаже на нефтяном рынке
16:57  Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:48  Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"
13:39  США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:37  Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов
13:35  Как в Казахстане реабилитируют террористов, - Дм.Верхотуров
13:30  Хабиб исполнил "Грустинку". МузГламурШабаш на РосТВ, - "МК"
13:24  Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"
12:00  Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
10:44  Как алко-соратники Ельцина уничтожили всемогущий КГБ (история), - Е.Крутиков
10:42  Украина стала Меккой для нацистов всего мира, - Андрей Манчук
10:31  Звереем. Антиваксер пытался убить премьера Чехии прямо в здании правительства
10:14  ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова
10:10  Российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы, - Ариэль Коэн
10:06  Соцфонд Кыргызстана хочет создать свой банк - для чего? Интенсификация растыра...
09:59  На радость валютчикам. В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты
09:57  ВОЗ призвала власти Туркменистана "лучше искать коронавирус"
09:52  ВБ выделит Афганистану $280 млн из замороженных активов
09:49  Просто надоел. Кырпрез Жапаров о непричастности власти к нападению на Текебаева
08:39  Сошлось? Кыргызы вручную пересчитали голоса на выборах
08:29  В Туркменистане становится все сложнее получить пособие на еду, - "РО"
08:14  Записки неравнодушного. Как я стал "китайско-русским шпионом" в Казахстане, - Константин Сыроежкин
08:09  Старик и море... Рейтинг Байдена упал ниже плинтуса
07:29  Их нравы. Образ жизни и богатства Назарбаевых, - "Радио Свобода" (видео)
07:24  Китайская победа: QR-коды, локдауны и прочие ужасы ковида останутся в прошлом? - "СП"
05:23  Магду Андерссон во второй раз избрали премьер-министром Швеции. В прошлый раз она продержалась в кресле 7 часов
01:50  Американская игра с огнем. Сколько дней осталось до войны? - Е.Пустовойтова
00:59  Ясности не добавилось ни на омикрон. Коронавирус может изменить планы ОПЕК+
00:49  Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
00:47  Принюхиваются: начало майданного цикла, - Ростислав Ищенко
00:15  Памир в поисках справедливости? Почему возникают конфликты в ГБАО? - "РО"
00:00  КНР начинает производство водорода на солнечной энергии, - А.Комраков
Четверг, 02.12.2021
23:37  Назарбаев рассказал о предложении создать Туркестанскую республику в 1991 году
22:58  Пентагон готовит в Узбекистане секонд-хенд для украинской авиации, - В.Мухин
22:46  В Узбекистане создается новое ГосАгентство - "по работе махаллабай и развитию предпринимательства"
22:41  Скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков
21:26  Как России принудить НАТО к миру, - Тимофей Бордачев
21:25  Новые санкции США: русская элита должна взъесться на Путина
21:19  Как меня выдворяли из Эстонии в Узбекистан, - апатрид Кушаев
20:44  The Telegraph: союзники Запада рассыпаются подобно костяшкам домино
20:30  Постзапад строит свой "Храм биоцифры", ведет мир туда, где нет ни свободы, ни достоинства, - А.Фурсов
17:10  Последние инвесторы покидают Киргизию. Власти не дают электричества на их предприятия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко
00:21 04.12.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 03.12.2021

Вашингтон рассчитывает сделать воссоединение острова с КНР невозможным

После виртуальной встречи Байден – Си постепенно проясняется стратегия администрации Байдена по противодействию воссоединению Тайваня с материковым Китаем. США рассчитывают руками других обеспечить Тайваню международное признание и сделать воссоединение острова с КНР невозможным.

Расчет Вашингтона понятен: избежать обвинений Пекина в свой адрес в нарушении принципа "одного Китая", сохранив диалог с КНР для решения американских проблем и в то же время не дать КНР решить свою проблему с Тайванем, свалив ответственность за инциденты с признанием острова на многочисленных союзников и вассалов.

Как следствие, после 15 ноября Вашингтон еще больше стал игнорировать принцип "одного Китая", стремясь подключить к этой политике другие страны.

Первой стала Литва. 18 ноября Тайвань открыл свое "представительство" в Вильнюсе, что было со стороны Литвы грубым нарушением принципа "одного Китая". В ответ КНР объявила о понижении дипломатических отношений с Литвой до уровня временного поверенного в делах. Китайские эксперты оценивают действия КНР как предупреждение: если Литва предпримет дальнейшие действия в этом направлении, Китай может полностью разорвать дипломатические отношения.

Демарш Литвы, без сомнения, был предпринят после согласования с Вашингтоном. Симптоматично, что после заявления об открытии "представительства Тайваня в Литве" министр экономики и инноваций Литвы сообщил о подписании между Литвой и США соглашения об экспортном кредите на 6600 млн. долл. Это, видимо, и есть цена, за которую Вильнюс отказался от нормальных и выгодных для себя отношений с Китаем.

Следующей жертвой американского принуждения должен был стать Гондурас. Накануне местных президентских выборов прибывшая в страну делегация США довела до сведения кандидатов в президенты Гондураса желание Вашингтона, чтобы Гондурас и впредь поддерживал свои давние "дипломатические" отношения с островом Тайвань. Гондурас до сих пор одна из 15 оставшихся стран, имеющих "дипломатические отношения" с островом Тайвань.

Причина беспокойства США в том, что Сиомара Кастро, кандидат в президенты от оппозиционной партии "Свобода и восстановление Гондураса", лидировавшая в ходе избирательной кампании, пообещала, что в случае своей победы "немедленно откроет дипломатические и коммерческие отношения" с КНР. В итоге победившая 28 ноября на выборах Сиомара Кастро, видимо, станет объектом жесткого давления со стороны США.

Постепенно к американской линии осторожно подтягивается Франция. Французское Национальное собрание 29 ноября приняло резолюцию в поддержку участия острова Тайвань в международных форумах. Ранее, в октябре, делегация французского сената посетила Тайвань. В КНР осудили этот шаг и отметили, что позиция Франции по тайваньскому вопросу формируется под воздействием Вашингтона. Однако имеются веские причины, по которым президент Франции и премьер-министр, скорее всего, не поддержат резолюцию Национального собрания. Франция тесно связана с КНР многосторонним сотрудничеством, и переход Парижем красной линии в тайваньском вопросе грозит Франции осложнением всестороннего диалога с КНР. Кроме того, это станет опасным усилением зависимости Парижа от США во внешней политике, что для влиятельных французских политико-деловых кругов неприемлемо.

Практически сразу после встречи Байден – Си, на которой президент США говорил о важности управления стратегической конкуренцией во избежание критического обострения американо-китайских отношений, США продолжили провоцировать такое обострение.

Комиссия по экономике и безопасности (USCC) – двухпартийный консультативный орган Конгресса США – 18 ноября представила рекомендации по повышению "способности острова приобретать оборонные товары США и ускорить процесс их продажи и доставки на Тайвань", укреплению баз США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая противоракетную оборону.

22 ноября под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США состоялся второй "Диалог о партнерстве в области экономического процветания" между США и островом Тайвань. Делегацию США представлял министр экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес, что свидетельствует об официальном статусе мероприятия.

Не прекращаются поездки американских политиков на остров, обставленные так, чтобы показательно игнорировать принцип "одного Китая". Пять членов Конгресса США (четыре демократа и один республиканец) 26 ноября встретились на Тайване с главой островной администрации Цай Инвэнь, чтобы подтвердить "твердую, как скала" поддержку Соединенными Штатами "самоуправляющегося острова". Этот визит на Тайвань стал для американских законодателей третьим в текущем году.

Наконец, показательным в смысле игнорирования принципа "одного Китая" явилось приглашение администрации Тайваня принять участие в одиозном "Саммите демократий". Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД КНР, на очередной пресс-конференции 24 ноября решительно выступил против этого приглашения и отметил, что под прикрытием "демократии" американская сторона предоставляет платформу силам "независимости Тайваня".

Сама по себе позиция таких стран, как Литва и Гондурас, разумеется, не имеет никакого значения для Китая. Однако в контексте попыток США постепенно расширить круг стран, готовых нарушить принцип "одного Китая", важно как можно большее количество таких прецедентов, независимо от размера и влияния страны. Очевидно, замысел состоит в том, чтобы со временем "количество перевести в качество".

Однако есть основания сомневаться, что у США получится довести эту линию до конца. Как подчеркивают в КНР, "если сговор острова с внешними силами выйдет из-под контроля и это значительно увеличит затраты материкового Китая на поддержание принципа "одного Китая"", то КНР серьезно скорректирует свою политику в отношении Тайваня, "в том числе прибегнет к военным средствам для немедленного решения тайваньского вопроса".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638566460
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  