США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов

00:22 04.12.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 03.12.2021



"С русскими стоит или играть честно, или вообще не играть"



В преддверии встречи в Стокгольме министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ украинские войска устроили несколько крупных провокаций на линии разделения с ЛДНР. Под городом Докучаевском в Донецкой области завязались бои между силами самопровозглашенной ДНР и украинскими военными: нужно было создать требуемую для НАТО атмосферу к встрече в Стокгольме.



"На Западе растет обеспокоенность тем, что Россия намерена дестабилизировать Украину", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с Лавровым. В европейских СМИ разъясняют, что сепаратисты пытаются оторвать от Украины часть территории, а Россия потакает им.



Сергею Лаврову не позавидуешь: что ни встреча с коллегами из США и Европы, то испытание для нервов. Из сообщений СМИ о содержании этих встреч создается впечатление, что перед российским министром иностранных дел поочередно являются персонажи из анекдотов на тему "тупой, еще тупее". Стоит одному из них выскочить из волшебной шкатулки под названием "Дипломатия НАТО", как шипит механическая звукозапись, сработанная десятилетия назад мастерами антисоветизма. Стертыми голосами рассказывается старая как мир сказка об агрессивности России.



И хотя встреча в Стокгольме должна была стать продолжением по духу Хельсинского акта 1975 года, С. Лавров столкнулся с вещами противоположными.



Для начала Э. Блинкен заявил: "США глубоко обеспокоены российскими планами повторить агрессию против Украины. Эта агрессия повернет нас в совершенно противоположном направлении. Она не соответствует ничьим интересам".



Жаль, что Блинкен не прорисовал картину детальнее. В этой картине ВСУ начинают наступление против ЛДНР, но Россия окажет помощь своим русским собратьям, и они разнесут агрессоров в пух и прах. Это и называется повторной агрессией. Русские образовали по своим западным рубежам оборонительный пояс, на который НАТО не решится поднять руку. Значит, вмешательство блока "ни в чьих интересах". Тогда нужно морально задавить Москву, выставить на весь мир ее потенциальную агрессивность. Для этого подходит убойный аргумент, и Блинкен бросает клич: "Во избежание кризиса нужно, чтобы Москва придерживалась Минских соглашений, выкованных в 2015 году Россией, Украиной, Францией и Германией". Не понятно, почему госсекретарь позабыл добавить сюда Соединенные Штаты. США, как и РФ, не являются подписантом Минских соглашений и формально точно так же не втянуты в процесс. Однако США делают все возможное, чтобы Киев саботировал эти соглашения и толкают режим Зеленского на тропу войны.



Может быть, призыв воспринимать соглашения всерьез нужно обратить к себе самим? Или устройство под названием "механический граммофон" не в состоянии объективно оценивать ситуацию? Американская уверенность в превосходстве собственной моральной миссии заставляет вспомнить слова одного персонажа из кинофильма "Апокалипсис сегодня", сказанные американцу: "Вы всегда воюете за большое Ничто". Точно сказано. Украина наших дней – это частный случай "большого Ничто", который США создали и теперь пытаются защитить. Только они зря видят угрозу в России. Украинское "ничто" развалится само по себе. А американцы, когда пытаются найти причину такой неудачи, заставляют вспомнить афоризм канцлера Бисмарка: "Глупость – дар Божий, но не следует им злоупотреблять". Они забывают о плачевной летописи послевоенных экспедиций США по всему миру. В этой летописи только вторжение в микрогосударство Гренаду не закончилось для американцев военным поражением. Все остальные войны за "большое Ничто" оканчивались для Соединенных Штатов плохо.



Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу следовало бы помнить об этом в Риге на встрече министров иностранных дел стран-участниц блока, когда он на весь мир заявил: "Россия заплатит самую высокую цену, если вторгнется на Украину".



Оценивая подобные заявления, не сразу поймешь, отчего приходится все это выслушивать. На Россию оказывается сильное давление, чтобы она согласилась с дальнейшим расширением НАТО на Восток за счет интеграции в блок Украины. Механические умы в Брюсселе не улавливают, что для России последний рубеж пройден. Она никогда не смирится с уходом Украины в НАТО. Об этом неоднократно говорил В. Путин, об этом напомнил С. Лавров в Стокгольме.



Вспомним еще раз Бисмарка: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".