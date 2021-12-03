Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский

00:25 04.12.2021

Победит ли в Европе "партия войны"



В российско-американских отношениях все отчетливее пахнет Кубой. И нет, речь идет не о свежем морском бризе, а о перспективе резкой эскалации конфронтации, включая балансирование на грани войны. Когда Джо Байдену было без малого двадцать лет, грянул Карибский кризис: СССР разместил на Кубе ядерные ракеты, а США потребовали их вывода, угрожая в противном случае начать военные действия. Сейчас в мире складывается очень похожая ситуация. Только на "роль Кубы" претендует Украина, а страной, которая заявляет, что она не потерпит подобной угрозы своей национальной безопасности, является Россия. Разрешить эти противоречия на уровне руководителей внешнеполитических ведомств предсказуемо не получилось. Теперь дело за Путиным и Байденом, чье дистанционное общение может состояться уже в самое ближайшее время.



Победит ли в Европе "партия войны"



В ходе Карибского кризиса 1962 года СССР, как известно, "моргнул первым". Никита Хрущев согласился убрать советские ядерные ракеты с "острова свободы" в обмен на менее значимые уступки со стороны Америки. Поступят ли сейчас США подобным же образом? Частично ставки со стороны коллективного Запада уже снижены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Украина - не член НАТО. Поэтому у нее нет таких же гарантий безопасности, как у членов НАТО, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них". В переводе с дипломатического языка на общепонятный это означает следующее: если Зеленский окончательно потеряет здравый рассудок и доведет дело до прямой военной конфронтации с Россией, то Запад будет Киеву горячо сочувствовать, но сам в драку не полезет.



Надеюсь, что в Киеве оценили по достоинству этот политический эквивалент ледяного душа. Стратегия Украины что при Порошенко, что при Зеленском, сводится к тому, чтобы решить свои проблемы с Россией руками Запада. Именно поэтому наш беспокойный сосед постоянно выискивает все новые и новые поводы для конфронтации. Устами Столтенберга официальному Киеву дали понять, что такой трюк у него не прокатит. Со стороны Запада это безусловно шаг в правильном направлении. Или, может быть, более правильным будет написать так: шажок в правильном направлении? Общая динамика развития ситуации вблизи российских границ в Европе по-прежнему носит ярко выраженный негативный характер.



На континенте де-факто образовался неформальный политический альянс с условным названием "За войну". Члены этого альянса хорошо известны. Это Великобритания, чей новый министр иностранных дел Лиз Трасс только что спародировала знаменитый фотоснимок Маргарет Тэтчер, проехавшись на танке вблизи российских рубежей. Это Польша, чей политический класс явно страдает ( впрочем, почему страдает? Наслаждается!) от потери контакта с реальностью и мании величия. Это страны Балтии, одна из которых - Эстония - только что предоставила возможность Лиз Трасс покрасоваться на танке. Это та же Украина. Это, наконец, часть американской политической элиты, которая выступает за то, чтобы вооружить Украину до зубов и таким образом показать кузькину мать России.



Сразу хочу повиниться: назвав это созвездие политических сил и стран альянсом "За войну!", я несколько упростил более сложную реальность. Побоища в Европе, я думаю, не хочет никто. Расчет "партии войны" строится на том, что Россия является "бумажным тигром", который громко рычит, но не кусается. Запад по-прежнему развращен своим успехом в 90-ые годы. Стандартная для ельцинских времен ситуация, когда Кремль многократно заявлял " Мы это не потерпим!", а потом раз за разом утирался и обозначал новые, гораздо менее амбициозные "красные линии", приучила американских и европейских политиков к тому, что предупреждения из Москвы можно безопасно игнорировать. Конечно, Путин много раз доказывал делом, что он ни разу ни Ельцин. Напомню только о двух датах: Грузия, 2008 год. Крым, 2014 год.



Однако, к сожалению, даже такая демонстрация серьезности намерений - а также действий - не смогла переломить инерционности мышления западных политиков. Путин недавно сказал об этом открытым текстом: сигналы Москвы не проходят, западные партнеры продолжают думать, что их лишь пугают. Вот эта реальная или наигранная слепота коллективного Запада и может оказаться фитилем для цепи трагических ( или, как минимум, очень драматических) событий в Европе. Грядущие переговоры Путина и Байдена - одна из возможностей залить этот фитиль водой. Будет ли эта возможность использована? Политика нынешнего президента США, как известно, исходит из необходимости деэскалации в отношениях Москвы и Вашингтона. Вслед за Трампом Байден последовательно перенацеливает Америку на новые задачи. Главная сверхдержава мира ставит перед собой цель не дать Китаю свергнуть ее с этого "пьедестала". Теоретически это означает, что кризис в Европе Америке не нужен.



Но вот подкрепляется ли эта теория практикой? На деле осуществить деэскалацию в отношениях США и РФ удалось лишь частично. Кое-где чего-то добиться удалось. Но пробуксовки пока больше чем успехов. Сделав тезис " у России нет права вето на дальнейшее расширение НАТО за счет Украины и Грузии" обязательной частью своего политического лексикона, Запад загнал в логическую ловушку и себя и всех остальных. Идти на совсем жесткую конфронтацию с Москвой потому, что "не могу поступиться принципами" Запад не хочет. Но и открыто "поступиться принципами" - это в глазах США тоже не вариант. Признание, что на деле право вето на дальнейшее расширение НАТО у Путина все же есть, означает в глазах американцев их полное унижение.



Возникает логический тупик, выходить из которого на Западе пытаются с помощью маневров типа процитированного выше заявления Столтенберга. Мол, Украину мы любим, но если что, то наша хата с краю! Спасибо, конечно, и на этом. Но этого мало, катастрофически мало. Даже при условии нейтралитета НАТО прямая масштабная вооруженная конфронтация России и Украины отбросит Европу на несколько десятилетий назад. Такое развитие ситуации необходимо предотвратить. Надеюсь, что у Путина и Байдена это получится.



Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

3.12.21