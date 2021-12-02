Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"

00:28 04.12.2021 Шпионы легкого поведения

Американская разведка терпит поражение в сборе необходимой информации о ближайшем окружении Си Цзиньпина



Владимир Волошин



Кратко: штатовским "Джеймсам Бондам" не хватает данных. Недавно об этом огорчительном для Пентагона факте написало гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на различные источники в США. Представители американской политической элиты Соединенных Штатов, по мнению SCMP, чуть ли не ерзают на стульях, не зная, как будет в будущем действовать Китай. Не добавляет элите уверенности и жесткие меры КНР, например такие, как усиленный контроль над Гонконгом и практический запрет китайских чиновников исследовать причины возникновения коронавирусной инфекции.



Гонконгская газета также вспоминает примерно десять якобы казненных американских шпионов, которых, возможно, лишили жизни еще до прихода Си Цзиньпина. Смешно, но не смотря на всю мощь Штатов, в разведке Вашингтона, по данным SCMP, не хватает знатоков китайского языка. Ухудшают ситуацию для агентов ЦРУ многочисленные камеры и отточенная система распознавания лиц по всей территории Поднебесной. После антикоррупционной кампании генсека ЦК КПК стало сложнее давать взятки нечистым на руку китайцам, которые могли предоставить какую-либо ценную информацию о подноготной Китая.



Масла в огонь подливают предатели Штатов. Например, в 2019 году был арестован Генри Фриз, который переспал с журналисткой Амандой Масиас и рассказал ей о совершенно секретных материалах, в которых фигурировали якобы китайские ракеты на островах Спратли, расположенных в водах Южно-Китайского моря. Эти острова, на которых находятся четыре аэропорта, считаются оспариваемой территорией между Китаем, Вьетнамом, Тайванем и еще двумя другими государствами. Суть в том, что США якобы направляют на спорные участки земли свои боевые корабли, а КНР якобы против этих суден, и просит американцев убрать корабли.



ЦРУ, который можно назвать "Американским папашей" в качестве собирательного идеального образа агента, названного в честь знаменитого мультсериала, всеми силами пытается выжать из Поднебесной все информационные соки. Например, в октябре этого года пекинские СМИ в один голос заявили о вербовке Центральным разведывательным управлением зарубежных китайцев в предположительных шпионских целях. Некоторые китайские журналисты сравнивали ЦРУ с лисой, а Китай с опытным охотником, рассказывая о невозможности лисы при всей ее хитрости обмануть любителя поохотиться.



Поднебесная тоже не лыком шита, поэтому она, вероятно, применяет различные способы слежки за американцами. Например, Штаты обвинили китайские заводы в том, что там будто бы собирают технику с шпионскими чипами. Эта история случилась еще в 2015 году, когда компания Amazon решила проверить несколько серверов для хранения сжатых видеофайлов, обнаружив при этом якобы микроскопические чипы, закрашенные грязно-серым, чтобы их не было видно. В итоге американцы писали, что от этого инцидента пострадало большое количество американских компаний - около тридцати.



Такие предполагаемые новейшие способы китайской разведки следить за деятельностью американских корпорации пугает жителей США. Некоторые эксперты Соединенных Штатов считают, что китайские шпионы в Америке - гораздо более серьезная опасность, чем российские Штирлицы. Уточняется, что Китай обладает огромными человеческими ресурсами, когда Поднебесной будто не жалко своих информаторов, если их поймают, в отличие от русской разведки, которая дорожит каждым шпионом.



Стычки Америки и Китая начались давно, но Дональд Трамп, в бытность свою президентом три года назад, решил действовать решительно - по сути, он объявил торговую войну Китайской Народной Республике. Это даже не был какой-нибудь документ - бывший президент заявил об ограничениях в сфере экономики и биржи для Китая на видео, размещенном на официальном аккаунте Белого дома. Неудивительно, ведь Трамп, до поры до времени, любил социальные сети, особенно тот же Твиттер. Китайцы возмутились и объявили встречные ограничения, особенно в тех штатах, которые голосовали за Трампа.



Байден же, по началу, казался мягким в отношении Китая, в сентябре 2021 года он даже позвонил китайскому лидеру. Во время телефонного разговора было четко установлено, что доводить дело до масштабного конфликта между двумя странами недопустимо. Тем не менее, администрация "Старины Джо" осталась непоколебимой в негативном настрое против Китая. Это стало ясно совсем недавно, девятого ноября, когда Байден продлил указ Трампа запретить инвестиции в китайские компании, связанные с Народно-освободительной компанией Китая.



С какой-то стороны может показаться, что сейчас идет холодная война непосредственно между США и КНР. Эксперты считают, что в этом виновата якобы Америка. В любом случае, Соединенным Штатам надо срочно разобраться с бардаком в своей внешней разведке, так как китайцы не помедлят и справедливо воспользуются любой возможностью подорвать авторитет США как одного из ведущих лидеров земного шара.



О причинах неудач американской разведки рассказал известный экономист и политолог Василий Колташов.



- Как сообщает INTERFAX, американская разведка столкнулась с проблемой нехватки разведданных об окружении Си Цзиньпина. Как вы считаете, почему?



- Я думаю, что это связано с низким процентом предательства в окружении Си Цзиньпина. Дело в том, что за последнее десятилетие деградировала не только аналитика, но и разведка. Разведки стали работать совершенно в духе восемнадцатого века: это какие-то девицы, которые с кем-то спят и что-то по этому узнают, это какие-то подкупленные чиновники, которые украли что-то, в лучшем случае - вынесли системный блок.



Это ни в коем случае не Штирлицы, не персонажи из романа Юлиана Семенова, что западные, что наши. Это все какой-то такой полу-фольклорный уровень, некий уровень шпионской импровизации. Импровизированный шпионаж, не настоящий. И в этой ситуации я удивлен, что у американцев вообще есть какие-либо данные, кроме того, что можно почерпнуть из газет и слухов, которые ходят в Гонконге, например. Потому что собирание слухов это одна из форм шпионажа восемнадцатого века, "шпионажа", наверное, в кавычках. С большой натяжкой шпионаж.



Западные практики такие - очень сильно упал уровень американских агентов и их кураторов, потому что они элементарно порой не могут записать то, что им говорят. А как это происходит? Ну, представим себе, что им действительно кто-то что-то ценное сообщит про Си Цзиньпина, про его некие особенности. В отчете это будет так переврано, в том самом отчете, который стал доступен благодаря WikiLeaks, в которой раскрылась фантастическая некомпетентность американских кадров. Я это знаю, потому что мы с коллегами анализировали там кое-какие документы.



Поэтому совершенно непонятно, как Вашингтон планирует заполнить совершенно пустые папки о Си Цзиньпине в своих архивах. Опросить пекинских девиц легкого поведения, кто что там болтал, заплатив им при этом по тысяче долларов на персону и собрав что-то отдаенно напоминающее правду?.. Как они собираются эту информацию получать?



Огромная проблема при этом - идеологическая мотивированность предательства. Предатель должен всегда быть идеологически мотивирован. Например, варвары предавали своих, переходя на сторону римлян, потому что у последних есть бани, одежда без вшей и более вкусная пища. Ну, и вообще, можно лучше выжить. С такими же мотивами китайцы бежали из коммунистического Китая в Гонконг, выкладывая все, что они знают и все, чего они не знают, тут же, сразу, без всякого допроса, всем, кого это интересует. Ну какие мотивы должны быть у современного китайского предателя? Что он должен так хотеть, чтобы узнать секреты Си Цзиньпина?.. Боюсь, что у Соединенных Штатов серьезная проблема с репутацией среди потенциальных предателей. В Китае это называется "потерять лицо".



- Получается ли у президента США Джо Байдена лучше ладить с Китаем, чем у его предшественника, Дональда Трампа?



- Несомненно, Байден пошел на снижение накала в отношениях с Китаем, хотя бы внешне. Это нельзя назвать "ладить" с Китаем, это просто не заострять эти отношения. Именно поэтому мы наблюдаем такую "обманчивую" тишину.



В ситуации, когда все стало очень хрупким, и дедушка Байден боится, что рынки упадут, а финансовые корпорации начнут банкротиться, нельзя слишком заострять американо-китайские отношения. Да, можно послать к китайским берегам корабли, можно говорить, что мы не допустим китайского вторжения в Тайвань, или как они заявляют, по Украине, "мы не допустим российского вторжения". Но это все звучит не так агрессивно, как при Трампе.



Причина состоит в том, что Байден не рассчитывает насчет торговой войны с Китаем спасти американскую экономику. Он понимает, что этот поезд уходит с другой платформы. И сейчас для США резкое обострение с Китаем невыгодно. Американцы боятся, кстати, и России. Им стало очень тяжело. Так тяжело им в 2019 году не было. Тогда Трамп играл в антикитайскую политику, как мог. Именно, что играл, потому что судя по обвалу американской экономики 2020 года, по росту безработицы того же года, цели не были достигнуты.



Американская экономика не вернула себе прежнюю устойчивость, эффективность в этом соперничестве с Китаем. Байден не может себе такого позволить, не в его возрасте такое баловство. Но дело, конечно, не в возрасте, а в состоянии американской финансовой и экономической системы. Источник - СвободнаяПресса

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