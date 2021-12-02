Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин

00:37 04.12.2021

Москва активизирует контакты с курдскими фракциями

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



2.12.21

Представители центрального руководства Сирии и автономной администрации северо-восточных районов приступили к очередному раунду переговоров, которые касаются экономического и политического взаимодействия. Дамаск настаивает на полной интеграции в его войска курдских военизированных формирований, являющихся основой архитектуры безопасности на востоке, и на возвращении нефтяных месторождений, в то время как для курдов принципиально важно разрешить вопрос своего статуса. Диалог, согласно арабским изданиям, возобновлен при посредничестве российской стороны, которая за последнее время существенно активизировала связи с различными курдскими фракциями.

О новом раунде переговоров между Дамаском и политическим руководством Демократических сил Сирии (ДСС) сообщила газета "Ашарк аль-Аусат". По данным издания, повестка возобновленного при российском посредничестве диалога включает круг таких оперативных вопросов, как доставка гуманитарной помощи и предотвращение возможной операции Вооруженных сил (ВС) Турции при поддержке лояльных ей отрядов сирийской оппозиции. Важной остается и тема контроля над стратегическим КПП "Аль-Ярубия" на границе с Ираком. В политическом плане обсуждается статус северо-восточных районов Сирии, которые остаются в зоне ответственности США, но которые Дамаск хотел бы вернуть себе.



Появившиеся в арабских изданиях сообщения почти совпали с визитом, который нанес накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов в Иракский Курдистан. В Эрбиле его принял премьер-министр региона Масрур Барзани. В заявлении, опубликованном офисом главы правительства, говорится, что стороны затронули не только пути укрепления двусторонних отношений, но и трагическую ситуацию в Сирии. Барзани, как следует из сообщения, подчеркнул "важность поиска политической дорожной карты для решения курдской проблемы" в Арабской Республике при условии, что любой дальнейший план будет исключать проявление авторитаризма и притеснение курдских фракций.



Переговоры о судьбе северо-востока Сирии (Заевфратья) ведутся и в Москве. На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров принял сопредседателя исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед. Столицу РФ она посещает в последнее время часто. "В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в САР с акцентом на положение в северо-восточном регионе страны, – отмечал МИД РФ. – При этом особое внимание было уделено задаче продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, восстановления ее экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи нуждающимся".



Российская сторона выражает готовность оказывать содействие достижению межсирийских договоренностей с целью скорейшего восстановления территориальной целостности Сирии. В то же время, согласно региональным изданиям, от курдских властей Заевфратья взамен ждут возвращения стратегических месторождений центральному правительству. Курдские источники BasNews сообщали, что на последней встрече в российской столице Ахмед якобы было предложено вернуть 75% находящихся на северо-востоке страны нефтяных богатств Дамаску при условии установления совместного контроля над ними. Собеседники BasNews уверяют, что курдская сторона не против этой инициативы, однако ждет, что и на ее условия будет дан положительный ответ.



Как пояснил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, причина интенсификации переговоров между Дамаском и ДСС кроется в политике США. "Администрация Байдена занимает достаточно усредненную позицию по сирийскому вопросу и соответственно никаким образом не показывает, что это досье находится в приоритетах, – отметил аналитик. – Возможно, это осознанная политика для того, чтобы не провоцировать ненужные дебаты вокруг этого вопроса и сохранять военное присутствие". Тем не менее, по словам Мардасова, Россия и сирийское правительство видят подобную позицию Вашингтона и стараются действовать.



"Курды тоже волнуются, – обращает внимание собеседник "НГ". – Вроде бы им предоставляются гарантии по разным линиям – военным и политическим, и американские делегации там бывают довольно регулярно. Но они тревожатся, помня о трамповском решении (вывести контингент из Сирии. – "НГ") и видя то, что произошло в Афганистане". В связи с этим, по словам эксперта, курды не закрывают дверь для Москвы и для Дамаска. Другой вопрос – сможет ли из этого диалога что-то получиться. "Многое по-прежнему зависит от Вашингтона и от того, насколько он будет готов восстанавливать переговоры между Демократическим союзом и Курдским национальным советом (влиятельные курдские фракции. – "НГ")", – отметил Мардасов.



Контакты с Эрбилем как раз связаны с Курдским национальным советом, полагает собеседник "НГ". "Понятное дело, Москва официально не занимает активную позицию по Востоку, однако российские силы пытаются подвинуть американцев и развертыванием средств РЭБ, и переброской средств ПРО – то ли муляжей, то ли реальных. Плюс происходит активизация курдских и курдско-арабских переговоров", – напомнил Мардасов. По его мнению, новые раунды диалога между Дамаском и ДСС вряд ли способны что-то принести. "Курды пытаются сказать, что они готовы сотрудничать с Дамаском и даже разрабатывать с ним нефть, но нужны политические преференции. Дамаск на это, понятное дело, не идет и не пойдет", – заключил аналитик.