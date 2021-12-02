 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:45 04.12.2021

Талибы издали указ о правах афганок, но про образование не упомянули

В Афганистане пришедшее к власти движение "Талибан" выпустило указ о правах женщин.

Документ призывает лидеров афганского общества - религиоведов и старейшин - принять серьезные меры по защите прав женщин. Согласно указу, афганок, включая вдов, нельзя принуждать к замужеству. При этом в случае повторного брака вдова имеет право на получение приданого от своего нового мужа.

"Женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек", - говорится в документе.

Министерству по делам хаджа и министерству информации и культуры поручено проповедовать права женщин. Верховный суд должен дать указание судам рассматривать петиции женщин.

В документе нет упоминания о браках для несовершеннолетних, трудоустройстве и доступе к образованию для женщин. Эти вопросы вызывают серьезную озабоченность правозащитников.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе на фоне вывода из страны американских военных. Вскоре после установления контроля над страной "Талибан" ввел жесткие ограничения, большинство из которых затронули девочек и женщин. В частности, им серьезно ограничили доступ к образованию, запретили заниматься спортом, заставили носить никаб.
Журналисток обязали надевать хиджаб для проведения эфиров. Кроме того, сотрудницам СМИ теперь нельзя находиться в местах массового скопления людей и вести репортажи с мест событий.
В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять радикалам нельзя.

Источник - rus.ozodi.org
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