Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий

00:48 04.12.2021 Декабрь 03, 2021

Мумин Ахмади

Хурсанд Хуррамов



События 25-28 ноября в ГБАО породили очень много вопросов о том, как был убит Гулбиддин Зиебеков. Был ли он ранен во время вооруженного сопротивления и умер по дороге или специально был убит? Было ли у него оружие? Почему силовики только через год начали его искать? Куда делся помощник прокурора? Имела ли акция протеста другие причины? Журналисты Радио Озоди в беседе с десятками свидетелей и участников событий провели свое расследование и постарались составить хронологию событий.



Имелось ли оружие?

25 ноября, село Тавдем, Рошткальинский район, время 11:30



Группа молодых людей, в том числе Гулбиддин Зиебеков, Розик Мирзоев, Тайгун Гуломшоев и другие стояли у единственного в селе магазина, когда к ним подошли двое лиц в гражданском и спросили у Зиебекова его личные данные. Зиебеков еще не успел ответить на их вопрос, как подъехала машина, из которой вышли вооруженные лица и направили автоматы на молодых людей. Они потребовали повернуться лицом к стене или покинуть это место.



Гулбиддин Зиебеков убежал в сторону моста в направлении села Нудж. В это время Розик Мирзоев и Тайгун Гуломшоев получили пулевое ранение в ноги. Розик Мирзоев в короткой беседе с Радио Озоди подтвердил свое ранение и отметил, что находится в больнице.



Протестующие привезли тело убитого к зданию областной администрации. Хорог, 25 ноября 2021 года

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Свидетели отмечают, что в тот день не видели оружия у Гулбиддина. Олим Шаюков, житель села Тавдем в тот день стоял около заправки недалеко от магазина. В беседе с Радио Озоди он сказал, что приблизительно в 11:20 25 ноября к магазину подъехал белый минивэн. Из машины вышли более десяти вооруженных лиц в масках.



"Они выстрелили в воздух и велели всем покинуть это место. Гулбиддин стоял там и когда они подошли ближе, убежал в сторону моста. Дальше я не видел, что происходило, поскольку был вынужден убежать оттуда", - рассказывает свидетель.



Диловар Хуррамов, другой житель этого села, в это время находился недалеко от моста, к которому подбежал Гулбиддин. "Я видел момент, когда стреляли в Гулбиддина. Он бежал уже по мосту, когда прозвучали выстрелы. Один раз упал и поднялся. Хотел двигаться дальше, прозвучал еще один выстрел. Упал на бок и руками очень сильно держался за перилу моста. В это время к нему подошли семь вооруженных лиц. Он был еще жив, когда они подходили к нему. Захотели его поднять, он он двумя руками цеплялся за решетку моста", - сказал он.



Наш собеседник утверждает, что первым дошел до места, где застрелили Гулбиддина и кроме лужи крови не видел там никакого оружия. Но группа, прибывшая туда позже в качестве свидетелей, говорят, что видели там пистолет "Макарова".



Время 12:10



Другая группа военных вместе с представителями судмедэкспертизы подъехали к месту событий. Они сняли на камеру это место, собрали гильзы и поговорили со свидетелями. В сюжете, который вечером 25 ноября показали по местному телевидению, продемонстрировали пистолет, который, по утверждению правоохранительных органов, принадлежал Гулбиддину Зиебекову.



Местные жители задаются вопросом: почему оружие нашли после 40 минут с момента задержания Гулбиддина, а не изъяли сразу? Источник из правоохранительных органов, в Душанбе, который находится в контакте со следственной группой, говорит, что они действовали согласно закону. В такой ситуации, по его словам, до прибытия экспертной группы улики должны остаться нетронутыми.



"Если бы они взяли оружие, отпечатки пальцев могли бы быть стерты. Сейчас на этом пистолете есть отпечатки пальцев, которые может подтвердить любая экспертиза. Его родственники говорят, что оружие ему положили в руку после смерти, но это невозможно поскольку после смерти кровь свертывается и отпечатки пальцев существенно меняются", - говорит он.



Врачи сказали, что когда Гулбиддина привезли в больницу, он уже не подавал признаков жизни. Мы забрали тело из морга. Посовещавшись, решили отвезти тело к хукумату и потребовать разъяснить причину его убийства

Файзмухаммад 73-летний житель села Тавдем – один из свидетелей, который подписал протокол об изъятии оружия на месте события. Он говорит, что действительно подписывал документ, но сделал это не по собственному желанию, а из страха. По его словам, "это оружие появилось после прибытия второй группы оперативников к этому месту".



"Нас, двоих стариков отвезли туда вооруженные люди. Четверо нас сопровождали спереди и четверо сзади. Один из присутствующих сказал, что он областной эксперт. Если бы я сказал, что оружие только что появилось, они могли бы меня пристрелить. Там же собрали оставшиеся патроны, задокументировали все, и мы были вынуждены подписать", - рассказал наш собеседник.



В Таджикистане ложные показания считаются преступлением, но мужчина говорит, что следствие должно принять во внимание то, что показания он давал из страха.



Источники Радио Озоди утверждают, что если бы Гулбиддин не был вооружен, то не было бы необходимости открывать огонь в его сторону. Один из наших собеседников со слов человека, участвовавшего в этой спецоперации, сказал, что "Гулбиддин занял позицию за решеткой и начал стрелять в их сторону".



Певистамо Абдулмуминов, мать Гулбиддина говорит, что ее сын не имел оружия и не знал даже как им пользоваться. "Клянусь Богом, клянусь памятью моего недавнего погибшего сына, что никогда не видела у него оружия. Мой сын не служил в армии и не мог пользоваться оружием. Не знаю откуда появилось это оружие", - рассказала Абдулмуминова в беседе с Радио Озоди.



Смерть Зиебекова

Расстояние от Тавдема до Хорога составляет 18 километров. В полдень, 25 ноября Зиебеков умер на этой трассе. Осведомленные источники среди местного населения и силовиков в качестве причины смерти указывают "кровопотерю".



Мост через речку Нудж

Мост через речку Нудж

Однако брат Гулбиддина Интизор Зиебеков в интервью Радио Озоди сказал, что в его теле нашли семь пулевых ранений, из которых четыре пули попали в ноги, три других в области глаза, сердца и живота.



Прокуратура ГБАО в своем официальном заявлении отмечает, что "Гулбиддин Зиебеков был ранен в результате ответного огня". Это ведомство и другие официальные структуры Таджикистана ничего не говорят о смерти Зиебекова и других лиц.



Мать Гульбиддина Певистамо Абдулмуминова, которая страдает бронхиальной астмой, говорит, что находилась в это время в районной рошткалинской больнице. В Хорог ее привезли после слухов о задержании сына. Уже в морге областной больницы она обнаружила его тело.



Хорог, 25 ноября, время 13:15



Первыми на акцию протеста на центральную площади Хорога пришли те, кто отправился в областной центр вслед за машиной с раненым Гулбиддином. Диловар Хуррамов, очевидец спецоперации, говорит, что вместе с другими молодыми людьми поехали в Хорог узнать: что будет с Гулбиддином после полученного ранения.



"Когда мы пришли к зданию хукумата, нам сказали, что Гулбиддин находится в больнице. Мы рванули в больницу. Там сказали, что Гулбиддин находится в морге. Врачи сказали, что когда Гулбиддина привезли в больницу, он уже не подавал признаков жизни. Мы забрали тело из морга. Посовещавшись, решили отвезти тело к хукумату и потребовать разъяснить причину его убийства", говорит Диловар.



Мать Гулбиддина, которая также находилась у морга, дала согласие. "Что они натворили. Неужели для ареста безоружного человека нужно послать целую машину вооруженных людей? Кто разрешил им проводит операцию в кишлаке? Мой сын совершил такой поступок, но почему его ни разу не приглашали для дачи показаний? Ведь после того события его задержали, а потом отпустили же… Почему его тогда не наказали? Я была согласна на любой приговор, зачем его так безжалостно убили?" - на эти вопросы убитой горем матери пока никто ответа не дал.



По словам очевидцев, сообщение о смерти Гулбиддина распространилось мгновенно. Его смерть для многих была неожиданной. За два часа у здания обладминистрации собралось около двух тысяч человек. Митинг, по словам местных жителей, был стихийным, однако власти заявили, что определенные группы воспользовались ситуацией и призвали народ на митинг протеста.



Певистамо Абдулмуминова два дня находилась рядом с телом сына у здания хукумата. Спустя два дня местные священнослужители посоветовали ей похоронить Гулбиддина. "Я на митинге потребовала от властей разъяснений. Они могли прийти и сказать: твой сын совершил преступление и был убит. Они могли доказать его вину. Я бы ничего не сказала, простила бы всех и вернулась бы домой. Но за два дня никто из чиновников ко мне не подошел. До сих пор никто к нам не пришел. Поэтому хочу поговорить с президентом, лицом к лицу. Возможно президент услышит меня. В Бадахшане власти нет, местное телевидение врет", - говорит Певистамо Абдулмуминова.



Вечером 25 ноября некоторые митингующие подошли поближе к зданию хукумата. Власти заявили, что протестующие закидали силовиков камнями и отобрали у них 5 автоматов Калашникова. Жители утверждают, что митинг был мирным. Около 16-17 часов 25 ноября были убиты еще два жителя Рошткальинского района – Гулназар и Толик. В тот вечер в ходе стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов были ранены около 20 человек. Власти опубликовали фотографии пяти силовиков, получивших в результате нападения на площади ранения разной степени тяжести.



Почему силовики проводили спецоперацию в Тавдеме?

Жители села Тавдем рассказали о том, как все начиналось. В конце января этого года из здания прокуратуры Рошткальинского района вышла молодая девушка. По словам очевидцев, девушка была явно не в себе. Когда молодые люди поинтересовались причиной ее гнева, девушка рассказала, что пришла в прокуратуру для решения земельного спора, но помощник прокурора предложил ей взамен помощи интимную близость.



Это заявление девушки вызвало приступ ярости у молодежи. На видео, которое было выложено в сети, помощник прокурора района Абдусамад Абирзода по требованию молодых людей, среди которых был и Гулбиддин Зиебеков, признает свою вину и просит прошение у местных жителей.



Мать Гулбиддина говорит, что слышала эту историю, ей также говорили, что сын избивал сотрудника прокуратуры.



Гулбиддин Зиебеков

Гулбиддин Зиебеков

Два источника сообщили Радио Озоди, что вскоре Абдусамад Абирзода был уволен за совершение проступка, порочащего честь работника прокуратуры. Одновременно было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.



Певистамо Абдулмуминова в беседе с Радио Озоди рассказала, что тогда его сына вызвали в прокуратуру, но отпустили после дачи показаний. По ее словам, за десять месяцев Гулбиддина ни разу в милицию или прокуратуру не вызывали. "Если его хотели задержать, то могли сначала хотя бы пригласить его в прокуратуру", говорит женщина.



Интизор Зиебеков говорит, что сотрудники мидиции могли задержать брата в любое время: он тренировался в спортивном зале, который расположен рядом с зданием ОМВД, все сотрудники милиции знали какую Гулбиддин водить машину.



Источники утверждают, что уголовное дело по факту избиения помощника прокурора Рошткальинского района было закрыто еще в начале года при вмешательстве бывшего главы ГБАО Едгора Файзова. Решение о возобновлении производства по этому уголовному делу было принято военным прокурором, недавно назначенным на эту должность. Он подписал постановление, после чего силовики решили задержать Гулбиддина Зиебекова.



Однако другой осведомленный источник заявляет, что операция по задержанию Зиебекова началась после того, как осведомители из Тавдема сообщили: Гулбиддин и его друзья достали огнестрельное оружие и собираются поехать в Хорог. Тогда ситуация в городе была тревожной после стычки силовиков с одним из местных лидеров Махмадбокиром Махмадбокировым. Гулбиддин находился в розыске, осведомители сообщили о его местонахождении. В Тавдем была направлена оперативная группа. "Силовики до спецоперации не связались с осведомителями по соображениям безопасности", добавил источник.



Наш собеседник не опроверг и не подтвердил слова других источников о том, что конфликт связан с новыми назначениями в области. В дни протеста митингующие закидали камнями и ранили нового главу региона Алишера Мирзонабота и депутата нижней палаты парламента Азиза Гиезоду. На видео с площади видно, что многие митингующие не желают слушать главу ГБАО и требуют его отставки.



Гулбиддин был женат, у него осталась шестилетняя дочь

29-летний Гулбиддин Зиебеков занимался спортом, участвовал в районных соревнованиях. Гулбиддин был женат, у него осталась шестилетняя дочь. "У меня нет возможности для того, чтобы содержать его семью", говорить мать Гулбиддина.



Митинг протеста в Хороге завершился на четвертый день - вечером 28 ноября. Гражданские активисты – участники переговоров сообщили Радио Озоди, что в результате переговоров таджикские власти обещали воздержаться от преследования лиц, участвовавших в митинге; провести быстрое, беспристрастное и эффективное расследование гибели Гулбиддина Зиебекова, Гулназара Муродбекова и Тутишо Амиршоева, восстановить интернет и все виды связи в ГБАО.



Однако официального заявления об обещаниях властей выполнить требования митингующих нет. Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО лишь сообщил, что "будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры во взаимодействии с представителями гражданского общества, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан".



С поддержкой митингующих в Хороге выступили не только в ГБАО, но и за пределами Таджикистана. По словам экспертов, впервые за последние годы на события в Бадахшане отреагировали жители других регионов Таджикистана.



Хурсанд Хуррамов Источник - rus.ozodi.org

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