Умерла советская актриса Нина Ургант

03:01 04.12.2021

03.12.2021

Умерла актриса Нина Ургант

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в родном Санкт-Петербурге. Она известна ролями в фильмах "Белорусский вокзал", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства". С 1962 года она работала в Александринском театре



Нина Ургант была не только актрисой-легендой, но и открытым, добрым человеком с внутренним стержнем и мощной харизмой, отметил ее коллега, народный артист РФ, ведущий актер Александринского театра Сергей Паршин.



"Уход Нины Николаевны – это личная моя потеря, мы с ней очень дружили и много вместе играли. Она была настолько открытым, добрым человеком, передо мной до сих пор стоит ее улыбка, невозможно забыть ее неподражаемый смех. Маленькая, хрупкая женщина, но с таким внутренним стержнем, с такой харизмой. Она очень любила людей и очень любила жизнь. Это потеря не только для меня и не только для нашего театра, но это потеря для всех зрителей, которые знали и любили эту восхитительную актрису. Ушла легенда, актриса и женщина-легенда", – сказал Паршин.



Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году она окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского и начала работать в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле.



В 1974 году Ургант получила звание народной артистки РСФСР, в 1999 году – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Среди других многочисленных наград актрисы: орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, театральная премия "Золотая маска", орден Почета.



За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.



В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).В 2008 году актриса сыграла в картине "Азиат" и больше не снималась в кино.



Нина Ургант была трижды замужем: за заслуженным артистом РСФСР Львом Милиндером, за заслуженным артистом РСФСР Геннадием Воропаевым и за заслуженным деятелем искусств России Кириллом Ласкари. Сын актрисы - российский актер Андрей Ургант, внук - телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант