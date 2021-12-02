Синдром Риттенхауса. Как белый подросток казнил черных геев и поставил США на грань расового конфликта

09:48 04.12.2021 Синдром Риттенхауса. Как белый подросток безнаказанно застрелил BLM-активистов и поставил США на грань расового конфликта



В начале декабря американский юноша из штата Иллинойс Кайл Риттенхаус пообещал уничтожить винтовку AR-15, из которой прошлым летом он расстрелял участников протестов BLM. Дело Риттенхауса, а точнее, оправдательный вердикт наглядно продемонстрировал, насколько расколото сегодня американское общество - сразу после освобождения юноши по стране прокатилась новая серия протестов. Не обошлось без жертв: в городе Уокеша водитель внедорожника явно целенаправленно въехал в рождественский парад. Казалось, раскол в США существовал всегда, но если в былые времена о происходящем можно было узнать из книг и газет, то теперь за противостоянием либералов и консерваторов можно следить в прямом эфире. И политики не упускают возможности нагреть руки на очередном громком деле. Какую болячку американского общества сковырнуло дело Риттенхауса и приведет ли оно к новой гражданской войне - в материале "Ленты.ру".



Убийства без политики

"О боже мой, о боже мой, о боже мой!" - кричит женщина за кадром, беспорядочно снимая на телефон происходящее вокруг. В ее объективе - неподвижные тела на асфальте и массовая паника. В тот день неизвестная жительница американского города Уокешо (штат Висконсин) стала главным хроникером ужасного события: она засняла, как в рождественский парад с участием детей и стариков на большой скорости въехал красный внедорожник. Машина врезалась в несколько групп танцующих людей и добралась до духового оркестра, маршировавшего в начале колонны, а затем скрылась. Пострадали больше 60 человек, шестеро погибли, значительная часть раненых все еще борется за жизни. Большая часть погибших - участницы местной любительской группы "Танцующие бабули из Милуоки", десятилетиями выступавшей на традиционном параде.



Преступника арестовали вскоре после атаки: за рулем машины был 39-летний чернокожий Даррелл Брукс, который за день до этого вышел из заключения под залог. Его подозревали в нападении на мать собственного ребенка, но позволили находиться на свободе, а теперь ему грозит сразу несколько пожизненных сроков. Хотя официально мотивы преступления еще не объявляли, консервативные авторы и политики подозревают, что наезд на рождественский парад - леворадикальный теракт против этнического большинства страны.



Брукс, как и многие, поддерживал неомарксистское движение Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны", BLM), а также сопереживал "черным евреям-израэлитам" - движению, которое считает африканцев избранным народом. К тому же он был хип-хоп исполнителем, и в текстах его песен многие услышали призывы к насилию против полицейских и любых белых людей.



Даррелл Брукс, обвиняемый в атаке в Уокешо, в спецодежде для склонных к суициду



Полиция отказывается классифицировать произошедшее как террористический акт. Политики более левого толка призывают не политизировать произошедшее в Уокешо, однако нападение Брукса в любом случае оказалось в череде событий с расовым подтекстом.



Пока сотни местных жителей собирались на акции памяти и зажигали свечи, некоторые пользователи Twitter - включая подтвержденных известных личностей с "голубыми галочками" - нашли возможность поиронизировать над трагедией. Самой ходовой шуткой стала ремарка про "самооборону", право на которую якобы реализовывал водитель автомобиля. Такой странный юмор невозможно понять, если не знать всего того, что волновало американцев в последние дни.



Начиная с 19 ноября в стране идут протесты, переходящие в погромы и столкновения с полицией. Поводом для них стал оправдательный приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу. Во время погромов в августе 2020 года он вышел защищать от разрушения бизнес своих знакомых и застрелил напавших на него участников антифашистского выступления. Два человека погибли, еще один получил ранение в руку.



Риттенхаусу, которому на момент произошедшего было 17 лет, грозило пожизненное лишение свободы. Расследование дела шло больше года. Суд начался в ноябре 2021-го и длился почти три недели. Тысячи американцев следили за процессом в прямом эфире и каждый вечер делились впечатлениями в соцсетях.



Многим запомнились не только эксцентричные выкрики судьи Брюса Шредера, но и абсурдность некоторых высказываний прокурора Томаса Бингера. В частности, он попытался связать с убийствами увлечение Риттенхауса компьютерными стрелялками, а в какой-то момент сам взял в руки винтовку Риттенхауса и направил ее в зал, пытаясь продемонстрировать опасность огнестрельного оружия. Хотя такое поведение нарушает правила обращения с оружием.



Однако защита все же сумела убедить присяжных, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны. Риттенхауса освободили в зале суда. Это решение не устроило многих. Они сочли, что свободу юноше обеспечил белый цвет его кожи, а с чернокожим суд обошелся бы куда менее гуманно.



У консерваторов тоже есть теория насчет произошедшего: атака в Уокешо, мотивированная расовой ненавистью, могла быть ответом на оправдание Риттенхауса. Такое предположение - что Даррелл Брукс попытался "начать революцию" - выдвигали и сторонники BLM. Связь между двумя событиями усмотреть нетрудно: одно произошло через два дня после другого, а Уокешо и Кеноша расположены друг от друга примерно в одном часе автомобильной езды. Ясен и предполагаемый мотив: Даррелл, неоднократно судимый за различные преступления, считал себя врагом "расистской американской системы", а о Риттенхаусе неоднократно говорили как о стороннике превосходства белой расы.



Герои этого времени

Сам молодой человек настаивает, что не имеет ксенофобских взглядов: в первом же интервью после своего освобождения Риттенхаус подчеркнул, что "поддерживает BLM и мирные протесты", его дело "никак не связано с расовым вопросом" - он просто защищал свою жизнь, - и даже выступил с критикой неравенства в США.



Я уверен, что нам нужны перемены. Прокуроры допускают много ошибок, не только в моем деле, но и в других. Невероятно, какую власть над подсудимым может иметь прокурор. Они сделали это со мной - только представьте, что они могут сделать с представителем меньшинств, у которого может не быть моих ресурсов и такого публичного освещения, как в моем деле



Кайл Риттенхаус

Его слова не убедили тех, кого он пытался поддержать: один из официальных Twitter-аккаунтов Black Lives Matter в грубой форме выразил недоверие Риттенхаусу, а протесты против расистской подоплеки дела начались сразу же после вердикта присяжных. В новостные сводки сразу же попала чернокожая женщина, с которой, предположительно, случился некий припадок. Она кричала "Fuck America!" ("К черту Америку!") прямо перед тем, как упасть на землю и забиться в судорогах.



Критически настроены ко всему американскому государству были и другие протестующие: на протестах звучали лозунги вроде "Вся система виновата" и "Нет справедливости - нет мира".



Протестующий Патрик Хатчинсон несет раненого демонстранта в безопасное место во время протестов в Лондоне



Фото: Dylan Martinez / Reuters



Активист из НКО Rainbow PUSH Coalition Бишоп Грант заявил, что оправдание Риттенхауса "обнажает всю систему американского правосудия", а Таня Уоткинс из объединения Southsiders объявила, что "не удивлена вердиктом, но утомлена и разочарована". По ее словам, из-за этого решения она "потеряла последнюю каплю веры в справедливость" американской системы.



Можно понять, почему сторонники идей расовой справедливости не верят словам Риттенхауса: за время своего процесса он стал настоящей иконой для их идеологических врагов. В Telegram экстремистские каналы нацистской и иной ультраправой направленности радовались, что он признан невиновным и глумились над убитыми им нападавшими. Умеренные правые тоже занимали однозначную позицию по делу: консерваторы со всех концов США собрали два миллиона долларов, чтобы юношу отпустили под залог. После этого его заметили в баре с представителями Proud Boys - реакционного движения, которое в американских медиа порой называют неофашистским. В тот день Кайл фотографировался, показывая знак "ОК", который считают тайным обозначением расистского лозунга "White power" ("Превосходство белых").



Кайл Риттенхаус показывает знак "ОК", предположительно, обозначающий расистский лозунг



После оправдательного вердикта Риттенхаус встретился с Дональдом Трампом - пожалуй, самым ненавидимым политиком у нынешних левых в США. А другие представители республиканцев поспешили предложить юноше встречу или даже работу. Делает ли все вышеперечисленное его расистом и ненавистником черных - вопрос, по которому расходятся две стороны в американской политической системе.



Трещина сверху донизу

Как указывает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, американское общество сегодня настолько поляризовано, что любой дискуссионный вопрос становится полем битвы для идеологий и взглядов. Это видно на примере дела Риттенхауса: возможность взять в руки оружие и идти защищать порядок тогда, когда с этим не справляется полиция, консервативные американцы считают проявлением свободы. Их противники же уверены в том, что такие поступки - не что иное, как самосуд, и особенно радикальные из них видят в этом основание для ответного насилия.



Раскол заметен на самом верху: нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании 2020 года не постеснялся заявить об экстремистских взглядах подозреваемого, и теперь его политические противники винят президента в разжигании ненависти и требуют извинений.



Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, заявлял, что хочет быть президентом для всех американцев, но оба в этом не преуспели



Алексей Наумов

эксперт Российского совета по международным делам

Адвокаты Риттенхауса жаловались, что СМИ часто искажают информацию о деле - преувеличивают или домысливают, очерняя их подзащитного. Ходили истории о том, что он истратил на демонстрантов чуть ли не две обоймы патронов, о том, что он приехал из куда более отдаленного города, чем на самом деле, и другие слухи, не соответствующие фактам. Дошло до того, что у многих сложилось впечатление, что Риттенхаус в ту злополучную ночь застрелил чернокожих, хотя его жертвами были такие же белые американцы, как и он сам.



Как отмечает The Washington Post, против Риттенхауса в течение всего процесса резко выступали IT-гиганты, идейно близкие Демократической партии. Социальные сети Facebook и Instagram вскоре после инцидента удалили его аккаунты и классифицировали произошедшее как "массовое убийство", после чего стали блокировать весь контент в его поддержку. Только после решения суда соцсети отменили запреты.



Протесты из-за дела Риттенхауса в Портленде



Фото: John Rudoff / Reuters



На похожие меры жаловались и консервативные пользователи Twitter: они получали блокировки аккаунтов за посты в поддержку обвиняемого даже после того, как он был оправдан. Как подчеркивает издание, сторонники левых идей, напротив, давят на соцсети с требованиями большего контроля за подобным контентом. Так, глава Facebook Марк Цукерберг за несколько месяцев до суда подвергся критике именно из-за дела Риттенхауса. Предприниматель признал ошибкой то, что группу, в которой координировали свои действия противники протестов в Кеноше (в числе которых был стрелок), не заблокировали сразу, как на нее стали поступать жалобы.



Сторонники идей равенства и справедливости настаивают, что их оппоненты не просто заблуждаются, а проявляют себя как аморальные и нетерпимые люди. К примеру, Эдди Глод-младший, глава кафедры афроамериканских исследований в Принстоне, считает, что отказ признать вину Риттенхауса в этом случае - особый вид расизма, который он называет "белой невинностью". Под этим термином понимается нежелание представителей этнического большинства признать роль расистских предубеждений в американском правосудии - и такое положение дел ставит под угрозу демократию.



Холодная война?

Как считают политологи из университета Джонса Хопкинса, американцам стоит бояться подобия итальянских "свинцовых семидесятых", когда на улицах городов сталкивались неофашисты и коммунисты. Именно к такому развитию событий может привести эскалация ответного насилия с обеих сторон - готовность с оружием в руках бороться за свои идеалы растет как у правых, так и у левых, насилие кажется все более допустимым по мере того, как идеологический оппонент расчеловечивается и обрастает враждебными ярлыками.



Сторонники свободного владения оружием на демонстрации в штате Вирджиния



Как указывает Наумов, кризис американского общества, о котором твердили советские пропагандисты, наконец, состоялся спустя три десятилетия после гибели СССР - сегодня в США подвергаются сомнениям глубочайшие основания самой американской системы.



"Во многих других обществах такой ценностный раскол привел бы к гражданской войне, однако с США все будет в порядке", - уверяет эксперт. По его словам, особая сила этого государства - в его многообразии. Единой Америки на самом деле и нет, есть множество маленьких, часто независимых друг от друга. Огромной части людей до сих пор не касаются ни новые веяния в университетах, ни даже погромы. Хотя последние происходят часто, до благополучных пригородов волна насилия доходит куда реже. Несмотря на потрясения, постепенно ведущие к распаду, США остаются ведущей военной, экономической и политической силой, и неясно, когда эта ситуация действительно переменится.



Степан Костецкий Источник - lenta.ru

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