 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.12.2021
15:24  Монголия начала выпуск легковых авто - кроссоверов Mozo (видео)
15:20  Курс биткоина рухнул на 20%
09:48  Синдром Риттенхауса. Как белый подросток казнил черных геев и поставил США на грань расового конфликта
09:34  Каково быть геем в Британском парламенте? - Джейн Спай
00:48  Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий
00:45  "Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:37  Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин

00:28  Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"
00:25  Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский
00:22  США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов
00:21  США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко
00:08  Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
00:01  Путин, подумав 5 дней, поздравил Жапарова с успешным проведением шайлоо-выборов
Пятница, 03.12.2021
18:57  Решение ОПЕК+ привело к распродаже на нефтяном рынке
16:57  Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:48  Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"
13:39  США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:37  Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов
13:35  Как в Казахстане реабилитируют террористов, - Дм.Верхотуров
13:30  Хабиб исполнил "Грустинку". МузГламурШабаш на РосТВ, - "МК"
13:24  Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"
12:00  Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
10:44  Как алко-соратники Ельцина уничтожили всемогущий КГБ (история), - Е.Крутиков
10:42  Украина стала Меккой для нацистов всего мира, - Андрей Манчук
10:31  Звереем. Антиваксер пытался убить премьера Чехии прямо в здании правительства
10:14  ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова
10:10  Российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы, - Ариэль Коэн
10:06  Соцфонд Кыргызстана хочет создать свой банк - для чего? Интенсификация растыра...
09:59  На радость валютчикам. В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты
09:57  ВОЗ призвала власти Туркменистана "лучше искать коронавирус"
09:52  ВБ выделит Афганистану $280 млн из замороженных активов
09:49  Просто надоел. Кырпрез Жапаров о непричастности власти к нападению на Текебаева
08:39  Сошлось? Кыргызы вручную пересчитали голоса на выборах
08:29  В Туркменистане становится все сложнее получить пособие на еду, - "РО"
08:14  Записки неравнодушного. Как я стал "китайско-русским шпионом" в Казахстане, - Константин Сыроежкин
08:09  Старик и море... Рейтинг Байдена упал ниже плинтуса
07:29  Их нравы. Образ жизни и богатства Назарбаевых, - "Радио Свобода" (видео)
07:24  Китайская победа: QR-коды, локдауны и прочие ужасы ковида останутся в прошлом? - "СП"
05:23  Магду Андерссон во второй раз избрали премьер-министром Швеции. В прошлый раз она продержалась в кресле 7 часов
01:50  Американская игра с огнем. Сколько дней осталось до войны? - Е.Пустовойтова
00:59  Ясности не добавилось ни на омикрон. Коронавирус может изменить планы ОПЕК+
00:49  Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
00:47  Принюхиваются: начало майданного цикла, - Ростислав Ищенко
00:15  Памир в поисках справедливости? Почему возникают конфликты в ГБАО? - "РО"
00:00  КНР начинает производство водорода на солнечной энергии, - А.Комраков
Четверг, 02.12.2021
23:37  Назарбаев рассказал о предложении создать Туркестанскую республику в 1991 году
22:58  Пентагон готовит в Узбекистане секонд-хенд для украинской авиации, - В.Мухин
22:46  В Узбекистане создается новое ГосАгентство - "по работе махаллабай и развитию предпринимательства"
22:41  Скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков
21:26  Как России принудить НАТО к миру, - Тимофей Бордачев
21:25  Новые санкции США: русская элита должна взъесться на Путина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Курс биткоина рухнул на 20%Курс биткоина рухнул на 20%
15:20 04.12.2021

Цена биткоина снизилась до $42 тысяч

Сакина Нуриева

В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалюты приблизительно на 20%. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные торгов.

Так, цена биткоина составила $42 тыс., а общая капитализация рынка снизилась на 16% и достигла $2 трлн.

Согласно данным биржи Binance, в 10.03 мск в субботу, 4 декабря, биткоин стоил $47,25 тыс.. По данным портала CoinMarketCap, курс криптовалюты опустился до $47,6.

Другие электронные валюты также снизились в цене. Так, Ethereum подешевел на 14,91%, до $3,89 тыс.; Litecoin на 24,96%, до $153,2; а Monero на 18,76%, до $195,9.

10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум - электронная валюта подорожала более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как минтруд США заявил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.

14 ноября было выпущено первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638620400
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  