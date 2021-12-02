 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года
16:55 04.12.2021

AP: разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года

Сотрудники разведки США считают, что Россия может начать военное наступление на Украину в 2022 г., на границе будут размещены 175 00 российских военнослужащих, а половина из них уже сосредоточена в различных точках. Об этом Associated Press сообщил источник в администрации президента США Джо Байдена.

По словам чиновника, планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и техникой.

Официальные лица США и бывшие американские дипломаты тоже считают, что "Путин явно закладывает основу для возможного вторжения", но отмечают, что украинские военные сегодня лучше подготовлены, чем в прошлые годы, а санкции Запада нанесут серьезный ущерб экономике России. По их словам, остается неясным, пойдет ли Россия на "рискованное наступление", говорится в статье.

При этом некоторые официальные лица из правительства США говорят, что через военную эскалацию Россия также может добиваться внимания и уступок со стороны президента Джо Байдена и других западных лидеров.

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В статье также говорится о намерении Путина добиваться от США гарантий, исключающих расширение НАТО на Украину. О том, что размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине для России может быть "красной линией", Путин говорил на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Джо Байден на это заявил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины.

Сообщения о предполагаемых планах российского "вторжения" на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.

На этой неделе США заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести "невиданные ранее" экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал принять ответные меры.

Источник - Ведомости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638626100
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