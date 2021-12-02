Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским

18:52 04.12.2021

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему республика в 2014 г. не стала признавать Крым частью России. Причину он назвал в показанном в субботу фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), который основан на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.



"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали", - сказал Назарбаев (цитата по ТАСС).



Он напомнил, что украинскую сторону республика в тот момент тоже не поддержала, а все события возникли за счет переворота в Киеве.



"Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит", - отметил Назарбаев.



Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.



Договор о принятии в Россию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан 18 марта в Кремле. До этого Назарбаев высказался за необходимость сохранения территориальной целостности Украины.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "РИА Новости", что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. Это нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать "по полной программе", заявил затем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.