Об оккультных корнях движения борцов с прививками, - Андрей Мельников

00:14 05.12.2021 30.11.2021



Антиваксеры инфицированы "делом врачей"

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Конспирологический контекст просматривается во многих мероприятиях противников вакцинации и QR-кодов.

Пандемия коронавируса влила новое вино в старые мехи теорий заговора, дала мощный импульс предрассудкам. Последовавшая затем кампания по вакцинации добавила огня в уже разгоревшуюся конспирологическую истерию. Ну а повсеместное введение ковид-паспортов, в том числе в виде цифрового кода, превратило движение противников вакцины от COVID-19 в подобие религиозных фанатиков. О внутреннем сродстве движения антиваксеров и религиозных обскурантистов ответственный редактор "НГР" Андрей МЕЛЬНИКОВ побеседовал с профессором Московского государственного лингвистического университета Романом СИЛАНТЬЕВЫМ.



– Роман Анатольевич, если взглянуть широко, как нынешняя ситуация с введением QR-кодов и протестами против них повлияла на религиозную активность в стране?



– Сторонники конспирологических теорий почувствовали свое время и активизировались. Антипрививочное движение наблюдается среди всех религий, при этом нередко транслируются одни и те же мифы. Эти мифы имеют оккультный, неоязыческий характер и, как правило, они зарубежного происхождения. Есть такое явление, как технофобия, то есть борьба с любыми проявлениями научно-технического прогресса. Противодействие вакцинации – ее разновидность. Медицинская технофобия самая опасная. Любая критическая ситуация, особенно пандемическая, усиливает эсхатологические настроения. Начинаются заявления: мы предсказывали конец света, и вот-вот он наступит, уже пришел антихрист, который хочет людей под предлогом заболевания чипировать и загнать в электронный концлагерь. Но пандемия реальна, и погибает много людей. Все чаще раздаются голоса, что пропагандисты-антиваксеры по своему разрушительному воздействию сравнимы с террористами и даже террористов изрядно превосходят, потому что за последние два года из-за антипрививочников было гораздо больше жертв.



– Обрело ли второе дыхание движение против новых паспортов, штрихкодов и ИНН, которое уже не одно десятилетие существует в РПЦ?



– Вся эта конспирология одного происхождения. Удалось докопаться до истоков борьбы со шрихкодами. Американские пятидесятники запустили эту тему, книг понаписали, потом книги попали на гору Афон, там их перепечатали, и без ссылки на пятидесятников это дошло до нас – уже со ссылкой на авторитет Афона. Митрополит Элладской церкви Мелетий Каламарас распутал эту историю и опубликовал свое расследование. Он доказал, что это оккультный пятидесятнический миф, который каким-то удивительным образом попал в православную среду. Есть сайты-агрегаторы англоязычной конспирологии, которые собирают различные легенды, слухи, "откровения" каких-то "пророков", оттуда уже русскоязычные агрегаторы перепечатывают – и так эта пропаганда расходится. С псевдоправославного сайта может попасть на мусульманский сайт и там уже воспроизводиться с мусульманской позиции. То есть это все имеет характер сугубо оккультный. К сожалению, власти недооценили масштаб этой мракобесной пропаганды и многие люди из-за этого погибли.



– Но если истоки этой мифологии западные, почему в странах бывшего СССР антипрививочное движение дало наиболее негативные результаты?



– В эти дни проходят массовые выступления в Европе, это не только в России. Лет 10 назад во время поездки в Чили я обнаружил листовки, практически идентичные российским материалам, где фигурировали "предупреждения" о чипах, о мировом правительстве. Все это происходит по всему миру. Вопрос в том, насколько жестко можно людей заставлять вакцинироваться. И еще недооценили то, что этот оккультизм проник в медицинскую среду. Даже люди с учеными степенями заняли такую позицию и собирают "съезды", на которых разного рода "доказательствами" пытаются внушать, что лучше умереть в мучениях, чем непонятно чем привиться. В России есть организация под названием "Собор православных мирян" музыканта Виктора Артюха, который активно пытается создать второй центр власти в Русской православной церкви на том основании, что священноначалие признает ковид и не призывает бороться с прививками. Актриса Мария Шукшина приобрела славу главного организатора антивакцинаторских мероприятий. Так что на этой волне поднялись люди, которых раньше не пускали в серьезные места. Немало можно услышать историй, как кто-то, наслушавшись этих рассказов, лечил коронавирус в бане, кто-то просто не реагировал на болезнь, кто-то покупал поддельные сертификаты. Надо вводить специальные курсы по токсичной конспирологии. Ведь есть мифы курьезные вроде теории плоской земли, но медицинская конспирология приводит к массовым смертям. У нас встречаются и отрицатели СПИДа, и борцы с традиционными методами лечения рака. Если в случае ковида есть шанс легко переболеть, то в случае СПИДа и рака шансов нет.



– Мария Шукшина ведь опирается на учение Николая Романова, бывшего схиигумена Сергия?



– Да, секта Николая Романова – крупнейшая сейчас параправославная секта – никуда не делась, и последователи его сохранились. Хоть сам Романов на слушаниях в суде появляется в маске. Я обратил внимание, что многие деятели, призывающие свою паству не вакцинироваться и не лечиться, сами при первых симптомах скорую помощь вызывают и даже вертолеты. Сам Романов неоднократно лечился в лучших больницах. Вовсе не молитвами он жив.



– Существует ли преемственность нынешних антиваксеров с предыдущими эсхатологическими движениями в рамках православия вроде пензенских затворников 2008 года?



– Да, определенная преемственность есть. Были и ранее протестные движения, когда проходила вакцинация от оспы, борьба с холерой. Сейчас публикуются старые документы, которые практически дословно повторяются в рекомендациях нынешних антипрививочников. Врачей убивали, всякое было. Потом это вроде бы подзабылось в советское время, но в 1953 году раскрыли заговор "врачей-вредителей". Это резко ухудшило доверие людей к официальной медицине. Тема с паспортами – и в XIX веке было мощное движение, что в паспорте ставится метка антихриста. Точно такой же знак был обнаружен в брежневских паспортах. Удивительным образом преемственность "отметки антихриста" сохранилась и при Путине. Хоть за 200 лет у нас и были совершенно разные власти, но они на удивление солидарны в том, что без числа антихриста паспорт недействителен. Но конспирологов не смущает отсутствие логики.



– Недавно вышла в свет ваша книга "Параправославные секты". Действительно ли группы верующих с конспирологическими взглядами настолько дистанцировались от истеблишмента и основной массы верующих, что их можно считать сектами в академическом смысле этого слова?



– Одни группы от церкви откололись, а другие вроде как в церкви остаются. Секта Романова, коренным образом преобразовав свое вероучение, до поры до времени официально считалась монастырем. При этом их вероучение даже монотеистическим назвать нельзя. Там практиковалась магия, присутствовало учение о переселении душ и даже поклонение неодушевленным предметам. В некоторых группах мы наблюдаем своеобразный сатанизм. Они наделяют сатану большей силой, чем Господа Бога, утверждая, что сатана в состоянии сотворить сверхлюдей, и против этих сверхлюдей нет никакой возможности бороться. Поэтому надо бросать все, зарываться под землю или разбегаться по лесам и ждать конца света без всякой надежды на спасение. И у Романова были подобного рода идеи, что есть тайная школа боевых экстрасенсов, которые и мысли читают, и по воздуху летают. В целом от ситуации выиграли параправославные секты, большая группа "свидетелей СССР и живых нелюдей", оккультно-мусульманские группы вроде подмосковного джамаата, о котором недавно много писали, большие группы неопротестантов и неоязычники.



– Недавно в Италии обнаружили группу антиваксеров, которые якобы готовили покушения на политических деятелей, продвигающих антиковидные ограничения. Насколько, по-вашему, антиваксерская повестка способна довести до крайности – терроризма?



– Уже создан сайт, куда помещаются данные политиков, общественных деятелей, медиков, которые выступают за вакцинирование и антиковидные ограничения. Как минимум, идет сбор данных и в любой момент могут начаться нападения. Во всяком случае, по линии "свидетелей СССР" теракты и попытки убийств предотвращались. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638652440

Новости Казахстана

- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации

- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции

- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области

- Инфляция в Республике Казахстан

- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года

- Кадровые перестановки

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами

- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области

- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области

