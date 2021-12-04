Туманные перспективы ливийских выборов. Ч. 1, - А.Веселов

00:22 05.12.2021 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 04.12.2021 |



Тобрук и Триполи



"Ливия – суверенное, независимое и демократическое государство"



Постановление шейхов и старейшин племен, 20 февраля 2021 г., Тархун



24 декабря в Ливии должны состояться парламентские и президентские выборы – решение об этом было принято в рамках "дорожной карты" Форума ливийского политического диалога (ФЛПД). Согласованию активно способствовали ООН и некоторые иные заинтересованные стороны, как организации, так и отдельные государства. 12 ноября в Париже состоялась очередная международная конференция, сопредседателями которой были первые лица Франции, Италии и Германии, Генеральный секретарь ООН, а участниками стали представители почти 30 государств и международных организаций. От Ливии в конференции участвовали глава Высшего государственного совета (ВГС) Мохаммед аль-Манфи и премьер-министр временного Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамид Дбейба.



Работа конференции завершилась набором благих пожеланий и даже предупреждением о возможном введении санкций в отношении любых внутриливийских и внешних игроков, которые попытаются саботировать электоральный процесс.



Ливия как единое суверенное государство не существует с 2011 года ни де-юре, ни де-факто. Страна политически и экономически расколота на части: Триполитанию, формально контролируемую силами ПНЕ, а также территории Киренаики и Феццана, преимущественно находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, связанные с парламентом страны – палатой представителей (ПП) в Тобруке. Пазл усложняется тем, что даже там, где доминирует то или иное военно-политическое образование, имеется серьезная оппозиция. Активно действуют многочисленные вооруженные группировки, которые часто меняют свою ориентацию и никто не может быть уверен, под чьим контролем в настоящее время находится та или иная часть территории.



В Ливии сегодня как минимум две власти, которые находятся между собой в крайне сложных отношениях. Главной задачей ПНЕ, сформированного в феврале 2021 г. после мучительных усилий с участием лидеров ряда мировых держав, была унификация государственных институтов. ПНЕ не только не справилось с этим, но не оправдало даже собственное название, результатом чего стал вотум недоверия, вынесенный парламентом в сентябре. Одной из главных причин послужило то, что при отсутствии согласованного между органами исполнительной и законодательной власти годового бюджета Абдель Хамид Дбейба инициировал масштабные многомиллиардные программы развития. Обвинение возникло не на пустом месте: в конце сентября министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж сообщил, что стоимость проектов восстановления экономики Ливии достигает 200 млрд долларов и уже началась активная работа. Прямо обвинив правительство в растратах и коррупции, глава ПП Агила Салех пообещал начать парламентское расследование заключенных сделок. В ответ председатель ПНЕ заявил, что решение о вотуме недоверия юридически ничтожно и, более того, "такой парламент не может представлять ливийский народ, должен уйти и уйдет". На этом фоне на третий план отошла дискуссия о сроках проведения конституционного референдума (до или после выборов), уже не говоря о спорах собственно по проекту конституции, разработанному в 2017 г.



Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) выступила со специальным заявлением в поддержку ПНЕ: оно по-прежнему легитимно для международного сообщества и будет оставаться таковым до тех пор, пока его не сменит новое правительство "через организованный процесс после выборов". Показательно, что еще 10 сентября на заседании СБ ООН, посвященном Ливии, глава миссии Ян Кубиш заявил, что проведение выборов "даже далеко не в идеальной ситуации, со всеми ее негативными последствиями, проблемами и рисками гораздо более желательно, чем отсутствие выборов, что только усилит раскол, нестабильность и конфликт".



Однако такую оценку разделяют далеко не все.



Ключевой вопрос – формулирование избирательного законодательства совместно парламентом и ВГС, что стало очередным яблоком раздора. 10 сентября палата представителей приняла закон о президентских выборах, а спустя два дня ВГС утвердил собственную законодательную базу для плебисцита. В итоге появилось сразу два закона, причем с кардинальными различиями. Глава ВГС Халед аль-Мишри не только не признал предложенный ПП документ, но выступил против всех законопроектов, ранее одобренных депутатами парламента для осуществления избирательного процесса, и предложил перенести выборы президента на 2023 год.



ВГС предостерег Высшую избирательную комиссию (ВИК) от реализации любых мер в соответствии с разработанной парламентариями базой, поскольку подана апелляция в Конституционный суд. Одновременно глава ВГС обвинил миссию ООН в поддержке продвижения "несовершенных законов", ратифицированных палатой представителей.



Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри



Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри



В начале октября Высшая избирательная комиссия постановила: первый раунд президентских выборов должен состояться 24 декабря, а второй раунд и парламентские выборы – не позднее чем через 52 дня после этого. Предполагается, что новый парламент получит функции надзора за исполнительной властью, а президент будет наделен широкими полномочиями.



И вновь возникли острые разногласия. На этот раз относительно того, кто может баллотироваться на пост президента. Как в Тобруке, так и в Триполи нацелены на устранение сильных конкурентов уже на предварительном этапе. Так, по закону ПП премьер-министр не имеет права участвовать в выборах, а ВГС считает, что военные не должны участвовать в президентской гонке ранее чем через два года после отставки – это прямой выпад в адрес фельдмаршала Хафтара.



Миссия ООН в очередной раз попыталась внести свою лепту в миротворчество и выступила с витиеватым заявлением: "Свободные, справедливые, инклюзивные и заслуживающие доверия парламентские и президентские выборы проведут одновременно 24 декабря в соответствии с дорожной картой и резолюциями Совета Безопасности. Всеобъемлющая законодательная база проложит путь для заслуживающих доверия избирательных процедур, а соблюдение принципа одновременного голосования поспособствует сохранению целостности и повышению авторитета процесса, а также обеспечит право ливийцев руководить демократическим путем через признание результатов выборов". На этот раз ООН попала уже под перекрестный огонь – реакция ПП была далека от дипломатических реверансов: "Мы удивлены продолжающимися издевательствами со стороны миссии и попытками навязать политические, а не технические корректировки".



Глава ВГС Халед аль-Мишри тем временем активизировал свои попытки добиться переноса или отмены выборов. Если ранее он призвал граждан их бойкотировать, то затем перешел к угрозам применить силу. 17 ноября по возвращении из поездки в Турцию Х. Аль-Мишри, известный своими связями с "Братьями-мусульманами"* (организация, запрещенная в РФ), встретился с лидерами вооруженных формирований. Среди приглашенных были и разыскиваемые Генеральной прокуратурой главарь группировки "Аль-Бакара" Башир Халафалла, "командир 166-го батальона" Мухаммад Хисан и руководитель бандформирований аз-Завии Мухаммед Бахрун. Выступая перед ними, высшее должностное лицо заявило о том, что Халифа Хафтар и Сейф аль-Ислам Каддафи ни при каких условиях не должны победить, даже если для этого потребуется заблокировать участки для голосования.



МВД заявило, что для предотвращения вмешательства боевиков и террористических групп в избирательный процесс будет выделено 35 тыс. сотрудников служб безопасности. Однако ливийская действительность вызывает в этом отношении большие сомнения, равно как обеспечение унифицированного мониторинга выборов. Уже сейчас на западе Ливии открыто высказывается мнение о том, что голоса избирателей в районах, подконтрольных ЛНА, не могут учитываться.



(Окончание следует) Источник - fondsk.ru

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