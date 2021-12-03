Почему Бадахшан? Дебаты между Сайфулло Сафаровым и Дододжоном Атовулло (видео)

00:27 05.12.2021 Мирзонаби Холикзод

Тохир Сафар



Массовые акции протеста, прошедшие 25-28 ноября 2021 года в Хороге, случаются уже не первый год, повторяясь раз за разом. И если исходить именно с причин этих протестов, после военной операции 2012 года Горно-Бадахшанская автономная область превратилась в неспокойный и нестабильный регион.



Почему такое происходит? То ли правительство желает внедрить здесь более строгий порядок или жители Бадахшана более свободолюбивые и жаждут справедливости? В какой степени автономия этого региона и гражданская война повлияли на обстановку, которая сложилась сейчас в этом горном крае? Каковы перспективы развития обстановки, если существующее положение не удастся как-то стабилизировать?



Мы пригласили обсудить эти вопросы Сайфулло Сафарова, профессора университета, бывшего заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, и Дододжона Атовулло, известного журналиста и председателя организации "Ватандор".



Гапи Озод: Почему в ГБАО происходят массовые акции протеста?





Радио Озоди: Почему люди вышли на площадь?



Сайфулло Сафаров: Во-первых, проблема Бадахшана довольно сложный вопрос. Здесь тысяча и один аспект. Говорить на эту тему непросто, но мне не очень приемлем тон ваших вопросов, такой вызывающий. Я даже насторожился, когда слушал ваше предисловие о событиях в Бадахшане. Но такие инциденты случаются не только в Бадахшане, такие случаи могут происходить и происходили в Кулябе, Согдийской области. И они, конечно же, решались путем переговоров и другими способами. И поэтому ошибочно думать об обществе как о мертвом обществе. Живое общество всегда отличается от оцепеневшего общества вот такими спонтанными событиями. Таджикистан – это, прежде всего, демократическое, правовое и светское государство. Ну, и о Бадахшане. В 2013 году мы были в Рошткале, в джамоате Мирсаид Миршакар. Я там не чувствовал никакого недовольства со стороны жителей Бадахшана.



Радио Озоди: Дододжон Атовулло, а вы что думаете об этом? Что было причиной выхода людей на митинги?



Дододжон Атовулло: Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям жертв из Бадахшана. Ваш вопрос, на мой взгляд, действительно фундаментальный. Это вопрос, на который мы все должны искать ответы. Для меня Бадахшан - остров свободы, это таджикский Панджшер. Мы должны говорить правду, а не закрывать глаза на нее. Утаивание истины в чью-то пользу не послужит ни одной из сторон. Бадахшан с 1992 года, когда к власти пришло якобы законное правительство, все время находится под прессингом. Откровенно говоря, это был геноцид. Любого памирца, задержанного в другом регионе Таджикистана, без каких-либо разборок убивали. Например, один из моих друзей...



Радио Озоди: Мы просим вас прокомментировать сегодняшнюю ситуацию в Бадахшане.



Дододжон Атовулло: Трагедия, которая происходит сегодня в Бадахшане, является продолжением тех намерений и усилий правительства разрушить эту крепость чести. Так было в 1992, 2012 и 2018 годах. То, что происходит сегодня, является продолжением этой позорной истории.



Радио Озоди: Некоторые из пользователей социальных сетей называют операцию по задержанию Гулбиддина Зиебекова, из-за которой начались собственно протесты, одним из путей запугивания населения, чтобы вселить в них страх. Другие расценивают эту операцию как провокацию с целью дестабилизации обстановки в регионе. А вы как считаете?



Сайфулло Сафаров: Я здесь не вижу ни провокацию, ни целей запугивания населения. Провоцировать что-то – это абсолютно не в целях правительства, как и запугать население, потому что правительство является народным, это их правительство, и никто не желает кого-то запугивать. Здесь вопрос таков. Правительство, правоохранительные органы должны исполнять свои обязанности. Те, кто брал в заложники, открыли стрельбу, должны быть обязательно задержаны и в их отношении должно быть проведено расследование. Без этого говорить о правительстве нет смысла.



Дододжон Атовулло: Позади моего кресла флаг Палестины. На мой взгляд, Бадахшан это как Палестина, где каждый день на людей оказывается давление. Эти козни, которые произошли в Бадахшане, действительно провокация. Второе – произошла очень безобразная вещь, о последствиях которой никто не подумал... Бадахшан находится в оккупации. С 2018 года. Там есть такая организация, название которой я сейчас прочитаю по бумажке: межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка. И вся власть в руках этого Штаба. Областью управляют военные, генералы. Везде, где военные вмешиваются в политику, где они берут управление на себя, это приводит к нехорошим последствиям, и мы видим это. Неужели власть, которая везде хвалится, что у нас то есть и то, не могла вызвать молодого 29-летнего парня и задержать его без стрельбы?



Радио Озоди: Господин Сафаров, Штаб, о котором сейчас тут упоминалось, нужен в ГБАО? Должен ли он там функционировать?



Сайфулло Сафаров: Этот Штаб был необходим в то время. В действительности я тоже знаю о нем, и там не столько военные, а непосредственно таджикская милиция. Возглавлял штаб заместитель министра внутренних дел Аламшозода. И Штаб был создан в интересах населения Бадахшана. Для обеспечения их безопасности. Вы можете назвать какую-нибудь вину этого штаба, Дододжон?



Радио Озоди: Вот смотрите. Эксперты говорят, что во время операции по задержанию Гулбиддина Зиебекова силовые структуры не смогли справиться со своими профессиональными обязанностями и это стало причиной, по которой жители собрались в Хороге на площади. Можно ли было это предотвратить??



Дододжон Атовулло: Извините, я бы хотел сначала ответить на вопрос доктора Сафарова. Если этот Штаб так необходим, то тогда для чего нужен председатель области и местные власти? Вот этот Штаб, оккупационный. Он для того, чтобы взять всю область под свой контроль. Вот мы говорим Горно-Бадахшанская автономная область. А что такое автономия? Независимость в управлении регионом. На самом деле весь корень зла в том, что этот регион не имеет ни в малейшей степени ни автономии, ни независимости при принятии решений, н капли суверенитета. То есть на тех же правах, что Согдийская или Хатлонская область. Мы всегда стараемся рассмотреть получше дерево, ни видя за ним весь лес. Если бы Бадахшан был бы свободным, независимым, это был бы один из лучших уголков Таджикистана.



Радио Озоди: Господин Сафаров, что вы думаете о статусе автономности ГБАО?



Сайфулло Сафаров: Я думаю, что Дододжон либо прикидывается незнающим о правовой и политической точках зрения, либо действительно не знает действительности. Автономия в Бадахшане есть во всех сферах, где она необходима. Во-первых, автономия там закреплена Конституцией страны. И насколько это предусмотрено Конституцией, автономия существует. Наличие центрального штаба не противоречит закону и не препятствует осуществлению автономии. Важна безопасность автономии, безопасность людей, безопасность граждан, живущих в Хороге. И нет никакого вреда, в конце концов. Я думаю, что и этот штаб тоже будет в свое время упразднен. Какой должна быть после этого тогда автономия Бадахшана? Как это понимает Дододжон? Он желает видеть это как отдельное государство? Это чушь, это ложь, это провокация. Я никогда не смогу с этим согласиться.



Дододжон Атовулло: Уважаемый Сафаров. Я вас очень уважаю. Я не согласен с вами, но я знаю, что вы один из немногих, кто открыто поддерживает это правительство от своего имени. Я еще раз повторяю. Я читал в Конституции о Горно-Бадахшанской автономной области, и не вижу там никаких признаков свободы. Это первое. Во-вторых, в стране, где действуют негласные законы, как мы можем говорить о Конституции, законе, справедливости, правде? Я должен открыто повторить то, что говорил – главной целью правительства с 1992 года является захват и слом последнего острова свободы в Таджикистане - Бадахшана. Они подчинили себе Куляб, они подчинили Гарм, они подчинили Согд. Остается только Бадахшан, которому сейчас хотят отрубить голову. Все остальное – это так называемая дипломатия, ребячество и насмешки над людьми.



Радио Озоди: Хорошо, идем дальше. Мы, основываясь на мнениях экспертов, зададим такой вопрос: хочет ли центральная власть ввести более строгие порядки в Горно-Бадахшанской автономной области, господин Сафаров?



Сайфулло Сафаров: Нет, конечно, это чушь. Вот был такой инцидент в Кулябе. Помните, туда танк отправили, армию подтянули. Был уничтожен целый притон наркомафии. Паника тогда была такой же, как и сегодня. И потом, что Дододжон имеет в виду, говоря подмяли Согд, подмяли Куляб, подмяли Гарм? Что, правительство Таджикистана не может править и управлять на своей территории, в пределах своих полномочий? Слава всевышнему, в Таджикистане царит мир. Народ это понимает. И народ Бадахшана также поддерживает это и хочет мира.



Радио Озоди: Говорят, в регионе правят неофициальные лидеры. Вы согласны с этим мнением, господин Атовулло?



Дододжон Атовулло: Прежде всего, я хочу ответить господину Сафарову. В Бадахшане никогда не было идеи сепаратизма или отделения, они считают себя частью Таджикистана, несмотря на все давление на них. Теперь о лидерах. Это обычное дело. Быть лидером – это хорошо. Пусть кто-то будет лидером среди духовенства, кто-то из молодежи, спортсменов, во время мероприятий или в селениях. Но наше правительство хочет, чтобы в Таджикистане был один лидер, один пророк и, каюсь, единый Бог для всех, имя которого известно всем.



Радио Озоди: Если бы вы были председателем ГБАО, что бы вы предприняли? Каким способом бы решили продолжающуюся до сих пор проблему в этом регионе?



Сайфулло Сафаров: В действительности, когда мы становимся главой какого-либо органа власти или общества, мы должны работать с людьми, с членами этого общества. Я лично встречался с действующим председателем Бадахшана. Это волевой, очень серьезный и в то же время отзывчивый мужчина. Когда я читал оскорбления в его адрес в Facebook, честно говоря, я сильно переживал. Это ведь наш кадр, Таджикистана. Для нас не имеет значения, из Рушана он или из Мургаба. Он из Таджикистана, назначен главой Бадахшана, мы, конечно, должны его уважать. Он также выходил к людям, он хотел работать с людьми.



Радио Озоди: А можно ли более подробно ответить именно на наш вопрос, господин Сафаров: что бы вы делали, если были бы председателем области?



Сайфулло Сафаров: Я бы вышел, побеседовал с пострадавшими людьми. И если был бы существенный ущерб, то постарался бы возместить его. Поговорил бы с их соседями и вместе бы нашел пути решения этого вопроса.



Радио Озоди: Господин Атовулло, а что бы вы сделали первым делом, если бы вас назначали председателем?



Дододжон Атовулло: Если бы я был бы на месте нынешнего руководителя Бадахшана Алишера Мирзонаботова, я либо бы взял веревку и повесился либо порвал бы генеральские погоны, подал в отставку и извинился перед народом.



Радио Озоди: То есть, вы бы тоже ничего бы не смогли сделать и совершили бы самоубийство? Мой вопрос в том, чтобы вы сделали, если бы вы работали председателем ГБАО?



Дододжон Атовулло: Если бы меня назначили новым председателем, вместо Мирзонаботова, я бы первым условием поставил бы задачу вывести все лишние силовые и военные силы, которые сейчас находятся в Бадахшане, убрать все блокпосты. Если есть опасность на границе, то пусть там будут пограничники, а в городе – милиция. Других сил быть не должно. Нужно упразднить также Штаб. Провести свободные выборы. И в местные выборные органы власти и также выборы председателя области. Пока этого не произойдет, любой руководитель, которого будет выбирать Душанбе, будет зависеть от центральных властей. Источник - Радио Озоди

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