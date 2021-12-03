Какие тайны хранит личная жизнь сменившего Меркель Олафа Шольца

00:42 05.12.2021 Как и у предыдущей главы правительства Германии, у нового канцлера нет детей



В cреду, 8 декабря, в Германии официально завершается длившаяся 16 лет "эпоха Ангелы Меркель". В этот день должен быть утвержден на посту федерального канцлера победитель сентябрьских парламентских выборов Олаф Шольц. О нем как о политике было сказано в последние месяцы немало, но нередко "за кадром" остается его личная жизнь.



Секреты "Шольцомата"



В англоязычной Википедии личной жизни 63-летнего Олафа Шольца отведена всего пара строк: "Олаф Шольц женат на поддерживающей политику СДПГ Бритте Эрнст. Пара жила в гамбургском районе Альтона до переезда в Потсдам в 2018 году. Шольц принадлежал к мейнстримной протестантской евангелической церкви Германии, но позже оставил ее, и его нынешние религиозные убеждения неизвестны".



В принципе, это и неудивительно. В свое время Олафа Шольца наградили прозвищем "Шольцомат", которое призвано отражать его скучный роботоподобный имидж технократа. И что интересно, это было еще задолго до того, как он занял должности вице-канцлера и министра финансов ФРГ. Эта одна сторона медали, а другая – то, что немецкий политик имеет репутацию дотошного, уверенного и чрезвычайно амбициозного человека.



Как бы то ни было, скрытность и непубличность не помешали Шольцу тихой сапой строить свою политическую карьеру в Социал-демократической партии и на государственном уровне, поднимаясь со ступеньки на ступеньку – и наконец заполучив "главный приз", пост федерального канцлера. Сам Олаф Шольц признавал, что он "не из тех, кто проявляет особые эмоции в политике". И это спокойствие помогало ему устоять, когда вокруг штормило.



И конечно, прагматизм тоже часть шольцевского стиля. Занимая высокие посты в правительстве Меркель, социал-демократ Шольц поддерживал тесные отношения с канцлером и даже стремился позиционировать себя как истинного ее преемника, несмотря на то, что они из разных партий. Неслучайно, он даже использовал "фирменный" меркелевский жест, складывая пальцы рук в виде ромба.



Образ образом, но ничто человеческое политику все-таки не чуждо. Однако приватность свою и членов своей семьи он соблюдает весьма строго.



Немецкая пресса скупо сообщает, что родители Олафа Шольца разведены и живут в Гамбурге. У него есть два брата: 62-летний Йенс (работает врачом-анестезиологом) и 60-летний Инго (предприниматель в сфере информационных технологий). Трое братьев договорились не говорить друг о друге публично и хранить семейную жизнь в секрете, сообщил сам Шольц в сентябре в одном из предвыборных выступлений.



Зато Олаф Шольц не стал держать в тайне свои доходы. В интервью Bild в июне 2021 года он рассказал, сколько зарабатывает: "Хорошие 200 000 евро брутто в год". Как пишет Abendzeitung Munchen, это означает, что он считается богатым в Германии, поэтому он хочет изменить налоговую систему в качестве канцлера. "Я думаю, это правильно, когда кто-то с таким высоким доходом, как я, платит больше налогов", - сказал Шольц.



Социалистическая семья



Политик уже более двадцати лет как семьянин, соединившийся узами брака с товарищем по партии: в 1998 году Олаф Шольц женился на активистке СДПГ Бритте Эрнст, которая моложе его на три года. Вдобавок они еще и земляки – хотя новый канцлер Германии родился (в отличии от рожденной в Гамбурге его супруги) в Оснабрюке, оба они провели свое детство в Гамбурге и там же начали свою политическую карьеру. Как сообщает немецкая пресса, Шольц и Эрнст знают друг друга еще со студенческих времен, познакомившись в Союзе молодых социалистов и социалисток в СДПГ "Юзос".



После окончания средней школы Бритта Эрнст получила профессиональное образование в сфере недвижимости и жилищного строительства, а затем стала обладательницей степени по социальной экономике.



С конца семидесятых Бритта Эрнст была активным членом Социал-демократической партии. Как рассказала она в одном из интервью, она "социализировалась типичным социал-демократическим способом" через своих родителей, отца-плотника и мать, получившую образование швеи.



В начале 1990-х Бритта работала в качестве члена окружной ассамблеи гамбургского района Альтона, потом была личным советником социал-демократических политиков.



А с 1997 года Бритта Эрнст была членом парламента Гамбурга, представляла СДПГ в комитете по делам школы, научном комитете и специальном комитете "Безнадзорные дети". Со временем она сконцентрировалась в первую очередь на школьной и образовательной сфере – неудивительно, если учесть, что он, по ее признанию, когда-то мечтала стать учительницей или естествоиспытателем.



С 2001 по 2006 год она была заместителем лидера парламентской группы от фракции СДПГ и представителем школьной политики. Ее политические приоритеты - школа и образовательная политика, а также равенство женщин и мужчин. С 2006 по начало 2011 года Эрнст была парламентским директором своей группы.



Когда ее муж выиграл региональные выборы в Гамбурге в 2011 году и стал бургомистром ганзейского города, о сенаторском посте в качестве супруги для Бритты Эрнст не могло быть и речи. В то же время протокольная роль первой леди Гамбурга категорически не устраивала женщину, предпочитающую заниматься реальными вопросами. Ей пришлось уйти из гамбургской политики.



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В сентябре 2014 года она была назначена министром школ и профессионального образования земли Шлезвиг-Гольштейн. Но после поражения СДПГ на выборах в местные органы власти в 2017 году она лишилась министерского поста. Позже Бритта Эрнст стала министром образования в Бранденбурге с сентября 2017 года. А в 2021 году стала президентом Конференции министров образования, объединяющей глав образовательных ведомств федеральных земель Германии. Как отмечала вещательная компания ZDF, это важная должность, особенно в период пандемии коронавируса: "В конце концов, никакая другая тема не обсуждалась более эмоционально и противоречиво во времена изоляции, чем политика в области образования".



Так что с известной точки зрения нет никакого резона считать Бритту Эрнст просто женой известного политика – с учетом ее министерского бэкграунда личный политической вес будущей "первой фрау Германии" вполне сопоставим с ее мужем.



"Любовь всей моей жизни"



В одном из своих интервью Олаф Шольц рассказал о своем браке: "Бритта - неизменная любовь всей моей жизни. Офисы приходят и уходят, а любовь остается".



Теперь, когда Шольц становится главой федерального правительства Германии, встает вопрос профессионального будущего его супруги.



Еще до выборов в Бундестаг Шольцу задавали вопрос о том, продолжит ли его жена работать в случае его назначения на пост канцлера. В конце июля в своем выступлении в женском журнале "Brigitte" он резко заявил, воспользовавшись возможностью, чтобы подчеркнуть успешную политическую карьеру своей жены: "Это вопрос, который меня бесит. Я не знаю, будут ли об этом спрашивать и мужчин, являющихся супругами".



В интервью изданию "Bunte" Олаф Шольц сказал, что у них с женой "равные отношения": "Но у меня не было бы проблем, если бы моя жена играла главную профессиональную роль".



Неизвестно, продолжит ли Бритта Эрнст свою политическую карьеру в Потсдаме, став качестве жены федерального канцлера, поскольку ни одна из супругов главы правительства не обходилась без представительских задач (и даже мужу Ангелы Меркель, профессору Иоахиму Зауэру, приходилось составлять компанию жене при поездках на различные саммиты). Так что более или менее серьезных перемен не избежать. К слову, как у Меркель с Зауэром, так и у Олафа Шольца с Бриттой Эрнст нет детей.



Очевидно, что вряд ли новая "первая фрау ФРГ" будет героиней светской хроники. Тем более, что даже в прежние времена пара тщательно сохраняла профессиональную дистанцию ​​на публике.



ЗОЖ и кенигсбергские клопсы



В ходе избирательной кампании этого года Олаф Шольц, который в целом крайне осторожно относится к частной жизни, выдал несколько "секретов". Например, сообщил, что именно по настоянию жены он в свое время открыл для себя здоровый образ жизни: "Побуждение к бегу трусцой исходило от моей жены Бритты Эрнст. Она сказала мне добрых двадцать лет назад: "Олаф, ты не можешь так продолжать!" Я определенно вынужден был заняться чем-нибудь для своей физической формы". Как сообщал политик, теперь он бегает два или три раза в неделю и полтора часа по воскресеньям.



В свободное время Эрнст интересуется кино, любит чтение. С мужем она много говорит о политике, но также "о литературе, спорте и хорошей еде". К слову о еде: Шольц признался, что он может неплохо готовить кенигсбергские клопсы (отварные тефтели из телятины, политые соусом с каперсами – к слову, одно из любимых блюд Ангелы Меркель). Как утверждает сам политик, "в ресторанах такого уже почти не делают". Когда у Олафа Шольца выдается свободный день, он любит проводить его на кухне: "Люблю готовить, желательно по выходным".



Но на кухне проявляет свои кулинарные таланты и его супруга, которая любит дома готовить ризотто или блюда из баранины. При этом особенных гастрономических предпочтений у Бритты Эрнст нет – на ее столе могут быть при желании и паста, и салат или даже стейк.



Социал-демократический лидер также назвал Бритту Эрнст любовью всей его жизни. По его словам, без нее он был бы "определенно совершенно другим человеком" и, благодаря ей, стал явно лучше.



"Она знает, какую роль она хочет играть в качестве жены федерального канцлера, – пишет о Бритте Эрнст немецкое издание t-online. – Она будет опорой для своего мужа, но никогда не забудет себя и свои собственные цели".



Другое издание пишет: "Даже если ее муж стал ведущим политическим деятелем страны, Бритта Эрнст остается самоуверенной и напористой женщиной, которая также самостоятельно закрепилась в политике. Это также одна из причин, по которой она сохранила свою фамилию после свадьбы с Олафом Шольцем".



Андрей Яшлавский Источник - МК

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