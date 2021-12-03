Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)

00:48 05.12.2021

Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров



Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.



По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца.



Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия.



Сообщений о жертвах пока нет.







Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.



Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.



Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.



Вулканическая зола, затвердев на холодных частях двигателей самолетов, может привести к остановке или поломке двигателей в полете.



Пепел также ограничивает обзор в кабине пилотов и влияет на качество воздуха в салоне самолета, из-за чего пассажирам могут понадобиться кислородные маски.



Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.