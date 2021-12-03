 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)
00:48 05.12.2021

Индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой в 15 километров. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца.

Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия.

Сообщений о жертвах пока нет.



Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров.

Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.

Центр находится в постоянной связи с авиакомпаниями, сообщая о местонахождении и перемещении потенциально опасного для полетов вулканического пепла.

Вулканическая зола, затвердев на холодных частях двигателей самолетов, может привести к остановке или поломке двигателей в полете.

Пепел также ограничивает обзор в кабине пилотов и влияет на качество воздуха в салоне самолета, из-за чего пассажирам могут понадобиться кислородные маски.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, последний раз извергался в январе 2021 года. Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.

Источник - BBC
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