Назарбаев: ИГИЛ не имеет ничего общего с Кораном... А институция елбасы - имеет?

08:58 05.12.2021

Об этом Первый Президент Казахстана рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Казах. История золотого человека", сообщает Zakon.kz.

Легенда мирового кинематографа заговорил с Елбасы о религии, напомнил, что в Саудовской Аравии есть экстремистская форма мусульманской религии - такфиризм, чья идеология включает в себя насилие, и спросил Нурсултана Назарбаева, как он к этому относится.



Я к этому отношусь плохо. Казахи являются мусульманами-суннитами и к экстремизму мы отношения не имеем. В стране около 70% населения – мусульмане. При этом в Казахстане есть христиане, евреи, буддисты.

Нурсултан Назарбаев

Елбасы отметил, что в казахстанских городах можно увидеть мечеть, христианский храм, синагогу, храм Будды. Люди совершенно спокойно молятся, ни о чем не беспокоясь.



В советское время это запрещалось все. После объявления независимости стало свободным. Мечети я вернул мусульманам, церкви – христианам. Мечетей в стране тогда было всего 40, сейчас 2700.

Нурсултан Назарбаев

По словам Елбасы, у него была верующая бабушка. Совершала намаз, рассказывала кое-что из Корана.



Она говорила, что необязательно человеку демонстративно совершать обряды. Ты должен душой верить, что Он есть. Необязательно молиться прямо в мечети. Можно в любом месте, если делаешь это искренне, со всей душой.

Нурсултан Назарбаев

Оливер Стоун спросил мнение Елбасы о том, что происходит, когда появляется ИГИЛ и захватывает большой кусок земли в Сирии и Иране.



У нас с вами одинаковое мнение по этому поводу. Это экстремисты. В Коране написано, что убийство одного человека равносильно убийству всего человечества. Они ничего не имеют общего ни с Кораном, ни с мусульманством. Это просто экстремисты, использующие религию в своих целях. Это вредит самому исламу.

Нурсултан Назарбаев



Константин Вноровский