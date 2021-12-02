Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов

09:38 05.12.2021

Дубнов: Люблю киргизов, жизнь у них кипит, народ из ничего создает радость политического бытия



Govori.TV

2 декабря 2021



Люблю киргизов, жизнь у них кипит, движуха везде, народ из ничего практически создает радость политического бытия. Написал на своей странице в Facebook российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.



"Вот, вчера в Киргизии состоялись парламентские выборы. Год назад такие же выборы, точнее, недовольство их итогами привело к очередному госперевороту. К власти пришел неординарный харизматик, - непосредственно из тюремной камеры. Полмира рукоплескала киргизам, полмира презрительно сказала "фи". Тем не менее харизматику, скорее, поверили, а он делал все, чтобы оправдать доверие. Во всяком случае, киргизов… Быстро переверстал конституцию под себя и честно заявил - теперь я отвечаю за все, парламент мы, конечно, оставим, но полномочия ему мы с вами урежем, иначе не будет у нас порядка, нардепы только горлопанить умеют…", - пишет Дубнов.



Аркадий Дубнов пишет, что кыргызы на выборах голосовали лениво.



"Но дальше стало весело. Не-не, на улицу народ не вышел, коней не оседлал, устали киргизы от хаоса… А оттого они повеселели, что их ЦИК вывесил на сайте предварительные итоги голосования по партийным спискам, согласно которым количество голосов, отданных за 21 партию, составило больше 150 процентов. Секретарь совбеза Киргизии тут же нашелся и обвинил во всем хакерские атаки из 20 стран, обрушившиеся на бедный ЦИК. Вице-премьер его опроверг, - это была просто техническая ошибка. Ответственность за нее взяла на себя отважная глава ЦИК, вышла сегодня к протестующим из числа проигравших и громко извинилась", - пишет эксперт.



Также Дубнов не мог не акцентировать свое внимание на том, что президент Садыр Жапаров на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовал за оппозиционера Равшана Джеенбекова.



"Пронырливые журналисты сумели сфотографировать бюллетень, брошенный в прозрачную урну президентом-харизматиком, и обнаружили, что он проголосовал за сидящего в СИЗО оппозиционного экс-депутата, баллотировавшегося в одном из столичных округов. Президент тут же ответил в своем Фэйсбуке, что сделал это сознательно в поддержку его права участвовать в выборах, ведь суда над ним еще не было. И "мне его жаль", сказал президент, я тоже в 2017-м сидел в тюрьме и подавал заявку на участие в президентских выборах, но бывший тогда президентом Атамбаев, отказал ему в этом. "У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу", сказал нынешний киргизский президент-харизматик…, - удивляется Дубнов.



Источник: Govori.TV