 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.12.2021
12:31  Перевод на латиницу отбросил узбеков на десятилетия в прошлое, - А.Джумаев
12:23  Уральск станет Оралом. КазПарламент добил русскую топонимику на своей территории
11:46  Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?
11:24  Вместо "Made in Turkey"... Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
11:19  Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."
11:10  "Эволюция партийно-политической системы Казахстана", - псевдоученые собрались на "научный" форум
10:03  У-ТАПИ-ческие проекты, - Афганистан.Ру

09:59  Зачем Москва "навязывает" Таджикистану русский язык, - И.Джорбенадзе
09:56  "Разногласия между Ираном и талибским Афганистаном - довольно серьезные", - В.Сажин
09:38  Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов
08:58  Назарбаев: ИГИЛ не имеет ничего общего с Кораном... А институция елбасы - имеет?
00:53  "Их цель – заставить русских замолчать": за что в Латвии сажают журналистов
00:48  Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)
00:42  Какие тайны хранит личная жизнь сменившего Меркель Олафа Шольца
00:27  Почему Бадахшан? Дебаты между Сайфулло Сафаровым и Дододжоном Атовулло (видео)
00:22  Туманные перспективы ливийских выборов. Ч. 1, - А.Веселов
00:14  Об оккультных корнях движения борцов с прививками, - Андрей Мельников
00:05  Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда? - Б.Маханов
Суббота, 04.12.2021
21:10  США пробуют на прочность Россию и Китай по периметру Евразии, - В.Павленко
18:52  Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским
16:55  Разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года
15:24  Монголия начала выпуск легковых авто - кроссоверов Mozo (видео)
15:20  Курс биткоина рухнул на 20%
09:48  Синдром Риттенхауса. Как белый подросток казнил черных геев и поставил США на грань расового конфликта
09:34  Каково быть геем в Британском парламенте? - Джейн Спай
03:01  Умерла советская актриса Нина Ургант
00:48  Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий
00:45  "Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:37  Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин
00:28  Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"
00:25  Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский
00:22  США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов
00:21  США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко
00:08  Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
00:01  Путин, подумав 5 дней, поздравил Жапарова с успешным проведением шайлоо-выборов
Пятница, 03.12.2021
18:57  Решение ОПЕК+ привело к распродаже на нефтяном рынке
16:57  Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:48  Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"
13:39  США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:37  Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов
13:35  Как в Казахстане реабилитируют террористов, - Дм.Верхотуров
13:30  Хабиб исполнил "Грустинку". МузГламурШабаш на РосТВ, - "МК"
13:24  Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"
12:00  Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
10:44  Как алко-соратники Ельцина уничтожили всемогущий КГБ (история), - Е.Крутиков
10:42  Украина стала Меккой для нацистов всего мира, - Андрей Манчук
10:31  Звереем. Антиваксер пытался убить премьера Чехии прямо в здании правительства
10:14  ВИЧ-мигранты приносят России только убытки, - Е.Трифонова
10:10  Российские угрозы и энергетический кризис ставят Украину на грань катастрофы, - Ариэль Коэн
10:06  Соцфонд Кыргызстана хочет создать свой банк - для чего? Интенсификация растыра...
09:59  На радость валютчикам. В Узбекистане смягчили наказание за незаконный сбыт и приобретение валюты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов
09:38 05.12.2021

Дубнов: Люблю киргизов, жизнь у них кипит, народ из ничего создает радость политического бытия

Govori.TV
2 декабря 2021

Люблю киргизов, жизнь у них кипит, движуха везде, народ из ничего практически создает радость политического бытия. Написал на своей странице в Facebook российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

"Вот, вчера в Киргизии состоялись парламентские выборы. Год назад такие же выборы, точнее, недовольство их итогами привело к очередному госперевороту. К власти пришел неординарный харизматик, - непосредственно из тюремной камеры. Полмира рукоплескала киргизам, полмира презрительно сказала "фи". Тем не менее харизматику, скорее, поверили, а он делал все, чтобы оправдать доверие. Во всяком случае, киргизов… Быстро переверстал конституцию под себя и честно заявил - теперь я отвечаю за все, парламент мы, конечно, оставим, но полномочия ему мы с вами урежем, иначе не будет у нас порядка, нардепы только горлопанить умеют…", - пишет Дубнов.

Аркадий Дубнов пишет, что кыргызы на выборах голосовали лениво.

"Но дальше стало весело. Не-не, на улицу народ не вышел, коней не оседлал, устали киргизы от хаоса… А оттого они повеселели, что их ЦИК вывесил на сайте предварительные итоги голосования по партийным спискам, согласно которым количество голосов, отданных за 21 партию, составило больше 150 процентов. Секретарь совбеза Киргизии тут же нашелся и обвинил во всем хакерские атаки из 20 стран, обрушившиеся на бедный ЦИК. Вице-премьер его опроверг, - это была просто техническая ошибка. Ответственность за нее взяла на себя отважная глава ЦИК, вышла сегодня к протестующим из числа проигравших и громко извинилась", - пишет эксперт.

Также Дубнов не мог не акцентировать свое внимание на том, что президент Садыр Жапаров на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовал за оппозиционера Равшана Джеенбекова.

"Пронырливые журналисты сумели сфотографировать бюллетень, брошенный в прозрачную урну президентом-харизматиком, и обнаружили, что он проголосовал за сидящего в СИЗО оппозиционного экс-депутата, баллотировавшегося в одном из столичных округов. Президент тут же ответил в своем Фэйсбуке, что сделал это сознательно в поддержку его права участвовать в выборах, ведь суда над ним еще не было. И "мне его жаль", сказал президент, я тоже в 2017-м сидел в тюрьме и подавал заявку на участие в президентских выборах, но бывший тогда президентом Атамбаев, отказал ему в этом. "У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу", сказал нынешний киргизский президент-харизматик…, - удивляется Дубнов.

Источник: Govori.TV

Источник - gezitter.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638686280
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  