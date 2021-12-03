"Разногласия между Ираном и талибским Афганистаном - довольно серьезные", - В.Сажин

09:56 05.12.2021

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Новой власти в Кабуле невыгодно нападать на соседей, но она может не контролировать ситуацию на местах, полагает эксперт Владимир Сажин.



На границе Ирана и Афганистана в районе западной афганской провинции Нимроз произошло ожесточенное вооруженное столкновение. Из информации СМИ вырисовывается следующая картина. Афганские талибы перешли границу и захватили два иранских контрольно-пропускных пункта Дост-Мохаммад и Бала Сиа Чешман. В бою стороны применяли не только легкое стрелковое вооружение, но и артиллерию.



На данный момент ситуация вроде бы стабилизировалась. Официальный представитель признанного террористическим и запрещенного в РФ движения "Талибан" Билал Карими ограничился заявлением о том, что бои прекратились, отметив, что в них никто не погиб, во что верится с трудом, учитывая, что имело место вторжение на территорию соседнего государства с применением артиллерии.



Иранские СМИ прокомментировали ситуацию в духе известной песни "Все хорошо, прекрасная маркиза…", однако мимоходом упомянули, что атака талибов была отбита, а КПП возвращены под контроль Тегерана, подтвердив таким образом сам факт нападения.



О том, насколько все серьезно и не перерастут ли эти пограничные столкновения теперь уже в ирано-афганскую войну, обозревателю "Росбалта" рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по проблемам Ирана Владимир Сажин.



- Насколько все серьезно на афгано-иранской границе, если учесть, что у Тегерана традиционно непростые отношения с талибами?



- Они всегда были сложными. Однако надо сказать, что еще до нынешнего захвата Кабула талибами Тегеран имел с ними контакты, вел переговоры. С другой стороны, Иран всегда выступал против присутствия американцев и их союзников по НАТО в Афганистане и в какой-то степени поддерживал талибов, во всяком случае в западных провинциях этой страны. В то же время среди специалистов идут споры, в какой степени Исламская республика может оказывать какое-то давление на талибское руководство.



- А что от талибов хотел бы добиться Тегеран?



- У иранцев есть хороший козырь. Это живущая в Афганистане группа шиитов - хазарейцы. Их там довольно много. Больше того, воюя против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и Ираке, иранцы использовали и ополчения афганских хазарейцев.



- Насколько я знаю, талибы сильно прессовали хазарейцев…



- Да, этот так. Но недавно, в середине ноября, Кабул посетил специальный посланник Ирана Хасан Каземи Коми. Было достигнуто несколько договоренностей с талибами. Сразу после этого их руководство встретилось с группой хазарейцев. После этого шииты в Афганистане вроде бы были взяты под защиту "Талибана".



- Это было официально объявлено?



- Ну, нет. Официально в Кабуле ничего не объявляется. "Талибан" довольно сложная структура…



Конечно, разногласия между Ираном и талибским Афганистаном продолжают оставаться довольно серьезные. У них достаточно разные взгляды на многие вопросы. Иран - это та держава, которая тысячи лет имела довольно сложные отношения с афганцами. Тем не менее, Тегеран хотел бы использовать нынешний момент для того, чтобы каким-то образом укрепить свое влияние в этой стране. Дело в том, что язык дари (фарси-кабули) - афганский вариант персидского языка - наряду с пуштунским является вторым официальным языком Афганистана. По сути, там он - язык межнационального общения, учитывая, что это многонациональная страна. В условиях полуфеодальной структуры общества и крайне низкой грамотности в Афганистане (на 2000 год грамотными были только 43% мужчин и лишь 12% женщин) многие там не знают пуштунского и общаются именно на фарси-кабули. Поэтому Иран всегда имел тесные отношения с рядом народностей, проживающих в Афганистане.



- Могут ли военные столкновения на ирано-афганской границе, с которых мы начали разговор, перерасти в афгано-иранскую войну?



- Я думаю, что, скорее всего, это местный инцидент. Дело в том, что сейчас новой афганской власти совершенно не выгодны какие-то военные действия против соседей и тем более против такой страны как Иран. Ситуация в Афганистане в экономическом, финансовом плане сегодня чрезвычайно сложная. Главное, чего хотят сейчас в "Талибане" от международного сообщества, это если не полного признания, то хотя бы благожелательного отношения к их режиму. В то же время надо отметить, что уровень талибов довольно низкий, и в военном, и в политическом, и в идеологическом плане. По сути, это уровень исламистских группировок. Кроме того, пока не очень понятно, насколько новая власть в Кабуле контролирует ситуацию во всей стране.



Беседовал Александр Желенин