У-ТАПИ-ческие проекты, - Афганистан.Ру

10:03 05.12.2021 Политика недели: У-ТАПИ-ческие проекты

Опубликовано: 29.11.2021

Автор: От редакции "Афганистан.Ру"



В Дохе возобновились переговоры "Талибана" (запрещен в РФ) и США, талибы уверяют, что их правительство инклюзивное, и зазывают инвесторов, берут в союзники шиитов и вводят новые правила для СМИ.



Возобновление переговоров с США



В Дохе возобновляются переговоры "Талибана" (запрещенного в РФ) и представителей США и ЕС. Делегация во главе с и.о. министра временного талибского правительства Амиром Ханом Муттаки в конце недели вылетела в Катар, чтобы - как сообщил в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи - обсудить "политические вопросы, замороженные активы, гуманитарную помощь, образование, здоровье, безопасность, открытие посольств в Кабуле и другие вопросы, связанные с Европейским Союзом и США".



Переговоры в Дохе будут длиться две недели - во всяком случае, на такой срок отправится в Катар спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Том Уэст. Как пояснил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента, на встречах с талибами будут обсуждаться "жизненно важные национальные интересы, в том числе борьба с терроризмом, безопасный выезд для граждан США и афганцев, перед которыми у Вашингтона есть особые обязательства", а также обсудят гуманитарную помощь и экономическое положение Афганистана.



Незадолго до вылета в Доху Том Уэст, отвечая на очередное требование талибов разморозить их активы, отметил, что "легитимность и поддержка должны быть получены посредством действий по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства и уважению прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и занятости", - и снова упомянул, что финансовая поддержка Афганистана прекращена, поскольку талибы пришли к власти силой, отказавшись от урегулирования ситуации путем переговоров. При этом Уэст подтвердил, что Америка готова оказывать Афганистану гуманитарную помощь, на это выделено $474 млн. В интервью "Голосу Америки" (признан в РФ иностранным агентом) Уэст сказал, что пока США не планируют признавать правительство талибов.



"Талибан" в Дохе намерен договориться и с представителями ЕС, однако Евросоюз тоже пока не настроен на признание нового правительства, об этом сказала на прошедшей неделе президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.



Центральная Азия не едина



В Душанбе на прошедшей неделе состоялась 17-я министерская встреча ЕС-Центральная Азия, которая проходила за закрытыми дверями. В резолюции, принятой по итогам встречи, тема Афганистана звучала максимально обобщенно: участники "выразили общую озабоченность", "призвали к поощрению и уважению" и "подчеркнули важность". В этой резолюции от талибов ничего не потребовали, а лишь призвали к поощрению и уважению универсальных прав человека и "основных свобод всех афганцев, в том числе женщин, детей и меньшинств", а также подчеркнули важность предотвращения использования афганской территории в качестве базы для размещения, финансирования или экспорта терроризма в другие страны.



Однако Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, рассказал об отсутствии единой позиции в регионе по поводу Афганистана: "Страны Центральной Азии имеют разные позиции по поводу признания нового политического руководства Афганистана, к примеру, Узбекистан просит признать правительство "Талибана", а Таджикистан - против, требуя создания инклюзивного правительства", - цитирует Борреля агентство "Sputnik".



Столь серьезные противоречия затрудняют выработку единого регионального подхода, который в результате сводится к гуманитарной помощи. Комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен заявила на встрече в Душанбе, что ЕС будет помогать афганскому народу, не признавая при этом правительство талибов. По ее словам, помощь будут выделять непосредственно населению, в обход управленческих структур "Талибана". Гуманитарная помощь от ЕС составит 300 млн евро, а объем всего пакета - 1 млрд. евро, которые пойдут, в том числе, на поддержку стран региона. Например, Таджикистану в течение следующих 4 лет обещан 91 млн евро.



Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что Евросоюз пересмотрит свой подход к правительству талибов, если "Талибан" будет уважать права человека, а Афганистан перестанет быть прибежищем международного терроризма.



Инклюзию пока не замечают



Помочь региону выйти с единой позицией по Афганистану могла бы площадка ШОС, и спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил на прошедшей неделе, что необходимо "как можно скорее возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан и начать реализовывать те планы, которые были намечены", но и он отметил, что "главным условием признания и легитимизации правительства талибов остается выполнение им взятых на себя обязательств", - в частности, формирование инклюзивного правительства. По словам Хакимова, ШОС последовательно выступает за инклюзивное правительство в республике, чтобы власть "была крепкой и отражала интересы всех политических, этнических и религиозных групп". Очевидно, что 27 новых кадровых назначений, которые были сделаны "Талибаном" на прошедшей неделе, не повлияли на представление международного сообщества о правительстве талибов как о неинклюзивном.



К формированию "действительно инклюзивного правительства, которое представляет все основные этнические и политические группы страны", призвали и министры иностранных дел России, Китая и Индии, которые в пятницу, 26 ноября, провели встречу в режиме видеоконференции. Главы МИД призвали "Талибан" действовать в соответствии с результатами прошедших международных и региональных форматов взаимодействия по Афганистану, подчеркнули необходимость срочной ликвидации террористических "Аль-Каиды" и ИГИЛ (запрещены в РФ) и "подтвердили важность, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо другую страну и чтобы ни одна афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".



Отметим, что еще раньше Томас Уэст, спецпредставитель США по Афганистану, говорил, что не видит никаких признаков возможного признания Китаем и Россией правительства талибов.



Талибы, в свою очередь, уверены, что их правительство абсолютно инклюзивно. В субботу, 27 ноября, глава талибского кабинета (Раис аль-Возара) мулла Мохаммад Хасан Ахунд выступил с обращением, которое транслировалось по общественному телевидению. Ахунд заявил, что нынешнее правительство более инклюзивное, чем прежнее, поскольку в прежнем правительстве власть находилась в руках ограниченного круга лиц. Исламский Эмират, по словам Ахунда, хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, в том числе экономические отношения, и не собирается вмешиваться во внутренние дела никаких других стран. Что касается прав женщин и образования для девочек, то премьер-министр заверил, что Исламский Эмират предоставил женщинам все права, и добавил, что они работают над улучшением ситуации с образованием девочек.



Сухайль Шахин также считает, что "Талибан" сделал все для признания правительства международным сообществом. На вопрос корреспондента ТАСС, как долго будет функционировать нынешнее правительство, Сухайль Шахин ответил: "Сейчас правительство функционирует. В стране безопасно, офисы открыты и работают. Иностранные правительства должны признать нынешнее правительство, правительство народа Афганистана. Мы сопротивлялись оккупации 20 лет благодаря моральной и финансовой поддержке нашего народа, его жертвам. Наша нация свободолюбива, мы хотим независимости. Все страны также должны поддерживать независимость Афганистана и чаяния его народа и работать с новым правительством, потому что мы создали для этого все возможности".



Гибридная дипломатия



На фоне общей неготовности признать правительство талибов увеличивается количество стран, вновь открывающих свои представительства в Кабуле. По данным "Афганистана.Ру", сейчас в стране работают посольства России, Китая, Пакистана, Ирана, Турции, Туркмении и Узбекистана. На прошедшей неделе заявили о готовности возобновить работу дипмиссий ОАЭ, Саудовская Аравия, Япония и Германия. Так, на встрече с заместителем премьер-министра по политическим вопросам маулави Абдул Кабиром посол Японии Такаши Окада сказал, что его страна откроет посольство в Кабуле, если будет обеспечена безопасность: как пояснил дипломат в Twitter, должна быть создана основа для практического взаимодействия. Гуманитарную помощь из Японии ждут в Афганистане еще до наступления зимы.



В правительстве талибов возобновление работы посольств считают шагом в сторону признания, хотя сами дипломаты связывают это с необходимостью быстрого взаимодействия по гуманитарным вопросам.



Правительство талибов официально представлено только в одной стране - Пакистане. Однако глава политического офиса "Талибана" в Дохе Сухайль Шахин в интервью российскому агентству ТАСС заявил, что талибы не будут закрывать афганские посольства по всему миру - при условии, что дипломаты будут "служить народу Афганистана и его новому правительству". "Если они нарушат правила, это будет их вина, но если нет - они могут продолжить дипломатическую службу, - сказал Шахин. - Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле".



Напомним, что несколько посольств Афганистана отказались признавать власть талибов.



Серьезный шаг в сторону международного признания администрации "Талибана" ожидается 1 декабря, когда в ООН будет решаться вопрос о представительстве Афганистана. "Талибан" предложил кандидатуру Сухайля Шахина, и в Кабуле ожидают, что Москва поддержит эту инициативу: "У нас были и есть хорошие отношения с Российской Федерацией, и мы ожидаем, что она поддержит новое правительство, сформированное в результате нашей борьбы за освобождение Афганистана. Мы ожидаем, что Россия и другие страны поддержат нас в Комитете по проверке полномочий ООН, потому что это послужит установлению мира в Афганистане и в регионе", - сказал Шахин.



Судьба ТАПИ



Талибы дают понять миру, что разговоры об инклюзивном правительстве уже нужно заканчивать, пора переходить к экономическому сотрудничеству, - и выдвигают заманчивые предложения разрабатывать богатые афганские недра.



"Мы создали возможности для того, чтобы все страны участвовали в развитии нашей страны, - сказал Сухайль Шахин. - Как вы знаете, Афганистан богат полезными ископаемыми, и мы открыли двери для сотрудничества не только в области инвестиций, но и в области образования и восстановления Афганистана. Мы предоставили возможности. Теперь от зарубежных стран зависит, воспользоваться ими или нет". Шахин пообещал, что в Афганистане будут соблюдаться законы, благоприятные для инвесторов, и пригласил в страну российских бизнесменов, инвесторов и предпринимателей. "Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия, - сказал Шахин. - Мы будем признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан".



Страны региона демонстрируют заинтересованность. На прошедшей неделе в СМИ появилась информация, что в начале ноября в Афганистан прибыли представители пяти китайских компаний с целью изучения перспектив добычи лития. А вообще свою заинтересованность в подобных проектах выразили около 20 частных и государственных предприятий. Кроме того, как заявляют талибы, китайская компания HZ Trading Company выразила готовность инвестировать в афганское животноводство.



Иран предложил талибам инвестировать в разработку шахт. Глава ирано-афганской торговой палаты Хосейн Салими считает, что это позволит талибам увеличить доход от рудников за счет инвестиций и экспорта технических и инженерных услуг, и они смогут поддерживать импорт на прежнем уровне. Кроме того, Салими сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Кабулом о строительстве дорог и мостов.



Главный вопрос всех инвесторов - это вопрос безопасности, но талибы обещают, что все будет в порядке.



На прошедшей неделе появились сообщения о визите в провинцию Герат туркменской делегации: на переговорах обсуждались перспективы реализации газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Губернатор Герата пояснил: "Мы обсудили технические аспекты и работы на месте по проекту ТАПИ. Он будет реализован в ближайшем будущем". Сообщалось, что в переговорах приняли участие и.о. министра горнорудной промышленности и нефти Мохаммад Иса Ахунд, посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов и другие официальные лица. Правительство "Талибана" ожидает от Туркмении финансирования проекта - и в ответ готово "открыть пути для продвижения ТАПИ, сотрудничества по проектам в оптоволоконной сфере и в железнодорожных перевозках". Посол Туркмении подтвердил, что Ашхабад эти инициативы поддерживает, и уточнил, что для совместной работы уже создано несколько комитетов.



Если про железнодорожные перевозки все понятно, то с оптоволоконной сферой ситуация выглядит более загадочно. В сентябре этого года Туркменистан занял последнее место в рейтинге Cable.co.uk, оценивающем скорость интернета в 224 странах мира, Афганистан в том же рейтинге - на 217 месте.



Эксперты не советуют воспринимать всерьез слова о "ближайшем будущем" реализации газопровода ТАПИ, оно снова отодвигается. 25 ноября федеральный министр Пакистана по вопросам экономики Омар Аюб Хан сообщил агентству ТАСС, что реализация газопровода ТАПИ приостановлена до стабилизации ситуации в Афганистане. "Работа над ТАПИ, как и над другими проектами, такими как CASA-1000, приостановлена из-за ситуации в Афганистане. Согласно имеющейся у нас информации, в настоящее время в Афганистане не ведутся работы ни по этому, ни по другим проектам. Многие люди были эвакуированы, и у Всемирного банка больше нет представителей в Афганистане. После стабилизации ситуации мы сможем вернуться к вопросу строительства", - отметил министр.



Напомним, что о ТАПИ в Ашхабаде и Кабуле заговорили почти сразу после прихода талибов к власти. Этот проект по поставке туркменского газа в Афганистан, Пакистан и Индию существует с 2010 года, его реализация началась в 2015-м, но пока готова только туркменская часть, если верить туркменским СМИ. Проектная стоимость - 10 млрд долларов, проектная мощность - 33 млрд кубов в год. В начале ноября в Кабул прилетал министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, и и.о. министра обороны Афганистана мулла Якуб лично гарантировал безопасность строительства. "Я несу прямую ответственность за безопасность национального проекта ТАПИ, - сказал тогда мулла Якуб. - Мы без колебаний пойдем на любые жертвы для его реализации".



Заявление пакистанского министра о приостановке работ, возможно, связано с закулисными обсуждениями исключения Индии из проекта. Как сообщили "Афганистану.Ру" инсайдеры, посвященные в детали переговоров, некоторые участники проекта со стороны талибов считают, что ТАПИ нужно переструктурировать в ТАП. "Присутствие Индии, пусть даже на бумаге, делает проект непривлекательным, поскольку инвесторы не верят в его реализацию на фоне разногласий между Исламабадом и Нью-Дели", - говорит один из них. В настоящее время обсуждается вопрос, нужно ли выносить этот вопрос в публичное поле. Другой инсайдер утверждает, что идея исключения Индии принадлежит Исламабаду, но Туркмения пока не дала согласия на такое сокращение возможных поставок.



В Панджшере все спокойно. Или нет



На прошлой неделе приходили сообщения о перестрелках в Панджшерском ущелье. В начале недели жители говорили, что стрельбу слышат постоянно, особенно по ночам. Однако талибы все опровергали, утверждали, что в Панджшере все спокойно, а однажды сказали, что там проходят учения. Этому сообщению вообще никто не поверил, поэтому ситуация в Панджшере снова появилась в новостной повестке.



Журналисты обратили внимание на странную активность Абдула Хамида Хорасани, который был назначен "Талибаном" на должность начальника полиции провинции. Сначала Хорасани сообщил о своей добровольной отставке. 24 ноября он распространил видеообращение, где объяснил свой уход "внутренними противоречиями" и связал его с деятельностью созданной талибами комиссии по чистке рядов. На следующий день он снова пояснил, что уходит в отставку "из-за возникших проблем", но заверил жителей, "особенно сторонников Исламского эмирата", что "мы их защищаем и будем бороться с любым, кто будет противиться власти Исламского эмирата". "Любое сопротивление, которое поднимет голову в Панджшере, будет нами раздавлено. Мы, губернатор провинции Панджшер, глава полиции, глава управления нацбезопасности, питаем уважение к каждому муджахиду. В работе возник ряд проблем, но мы будем с гордостью стоять в рядах муджахидов до последней капли крови. Даст Бог, мы поборем всех, кто называет себя сопротивлением", - сказал Хорасани. А на следующий день выяснилось, что Хорасани остается на посту начальника полиции Панджшера, а все его "небольшие переживания" не имеют отношения к провинции и системе. Жителям было сообщено, что "каждый поступок Хорасани заслуживает похвалы, и он является одним из настоящих моджахедов этой провинции".



Хорасани считается одним из самых жестких противников Фронта национального сопротивления. Инсайдеры, к которым мы обратились за разъяснением, что значат эти метания с отставкой, пояснили, что конфликт между Хорасани и талибами вполне ожидаем, и они не верят, что подобное не повторится.



Несколько дней назад представитель ФНС Али Майсам Назари обвинил в связях с "Аль-Каидой" губернатора Панджшера, а в недавнем интервью ТАСС Назари подтвердил, что "Талибан" сохраняет тесные контакты с ИГИЛ и "Аль-Каидой": "Все ожидания, что талибы отделятся от экстремистских группировок, абсолютно безосновательны, - сказал он. - Каждый день талибы оказывают поддержку террористическим группировкам и укрепляют их. На сегодняшний день в Афганистане между "Талибаном", "Аль-Каидой" и ИГ нет четких линий разграничения", - добавил Назари. Он утверждал, что все недавние убийства афганских общественных деятелей и политиков были совершены боевиками талибов "под маской ИГ": "С точки зрения их идеологии это одно и то же".



Назари также заявил, что с каждым днем в ряды ФНС вступает все больше афганцев. "Положение дел у ФНС, особенно в провинции Панджшер, очень хорошее, - говорил Назари, - наше давление на талибов возрастает. Мы присутствуем в самых разных частях Панджшера, а также в Андарабе, на севере провинции Кабул, в Каписе, Бадахшане, Тахаре и в некоторых других регионах". Назари не назвал точной численности ополчения, но заметил, что "оно носит общенародный характер".



Однако Сухайль Шахин в интервью тому же ТАСС сказал, что все подобные сообщения - вымышленные. "То, что они (лидеры и представители ФНС) называют национальным сопротивлением, существует только на бумаге, в самой стране вы их не увидите, - заметил Шахин. - Этим людям нет дела до народа Афганистана, они не пользуются его поддержкой, их заботят только прежние правители. Они зависят от социальных сетей и распространяют ложные новости, вот и все. Но народ Афганистана испытывал бремя этих "борцов сопротивления" последние 20 лет, и у него плохие воспоминания об их коррупции, их военных преступлениях и всех проступках, которые они совершили. Вот почему люди не хотят, чтобы так называемое национальное сопротивление вернулось". Ситуацию в Панджшере Шахин назвал "нормальной и мирной": "Те, кто находятся в соседних странах или на Западе и публикуют ложную информацию в социальных сетях, оторваны от реальности, существующей в Панджшере или других частях страны".



О ситуации в Панджшере не забывают и в Душанбе: на встрече ЕС-Азия глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал снижение напряженности в Панджшере "одной из важнейших задач" на афганском направлении. Он призвал к скорейшему урегулированию конфликта, прекращению огня и открытию дорог для оказания гуманитарной помощи населению.



Шииты становятся союзниками



На прошлой неделе талибы решили привлечь на свою сторону шиитов-хазарейцев. Вице-премьер правительства Абдул Салам Ханафи принял делегацию хазарейцев и назвал Афганистан общим домом для представителей всех этносов, которые живут на его территории.



24 ноября в кабульском районе Дашти-Барчи, где проживают хазарейцы и где последние месяцы регулярно происходили теракты, ответственность за которые брало на себя ИГИЛ, - прошла встреча около тысячи местных жителей с высокопоставленными талибами. Перед жителями, среди которых присутствовали и некоторые религиозные лидеры шиитов, выступили один из лидеров хазарейцев, бывший депутат парламента, глава "Партии народов Афганистана" Джафар Махдави и представитель правительства талибов Забиулла Муджахед.



Представитель талибов поблагодарил бывшего депутата за организацию мероприятия, а Махдави призвал "Талибан" сформировать инклюзивное правительство и открыть школы для девочек. Махдави признал, что талибы покончили с оккупацией, и резко раскритиковал правление Гани, назвав его "самым темным пятном в истории Афганистана". Он заявил, что прежние власти несут ответственность за убийство демонстрантов движения "Роушнаи" (хазарейское общественное движение; в 2016-м тысячи сторонников "Роушнаи" вышли на площадь в Кабуле, протестуя против маршрута новой ЛЭП; в результате атак террористов-смертников тогда погибло 80 человек, более 230 получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ).



Забиулла Муджахед на встрече пообещал, что менее чем через шесть месяцев экономические проблемы Афганистана будут решены. "Война в Афганистане только закончилась, и "Талибан" пытается начать большие проекты по строительству страны", - пояснил Муджахед и перечислил эти проекты: ТАПИ, CASA-1000 и Мес Айнак (крупнейшее неразрабатываемое месторождение меди). Муджахид также пообещал, что будут открыты школы для девочек старше шестого класса: "Правительство работает над этим", - сказал он. К слову, девочкам 6-12 классов уже разрешено посещать школу в провинциях Забул, Балх, Кундуз, Сари-Пуль, Бамиан, Герат, Гор.



Вообще отношения между хазарейцами и талибами нельзя назвать спокойными: в девяностые годы хазарейцы обвиняли талибов в массовых убийствах. После 15 августа, когда талибы пришли к власти, в нескольких провинциях были разрушены памятники лидера хазарейцев Али Мазари, правозащитники писали, что талибы изгоняют хазарейцев из их домов и лишают земли. Единственный представитель хазарейской общины во власти - Мохаммад Хасан Гияси, занимающий должность второго заместителя министра здравоохранения.



Однако инсайдеры, с которыми поговорил "Афганистан.Ру", считают, что отсутствие в стране таких видных хазарейских политиков прошлого, как Халили или Мохаккик, дает хорошие шансы новому поколению политиков-хазарейцев. К слову, Дашти-Барчи традиционно считается районом, находящимся под влиянием Мохаккика, и раньше было бы почти невозможно провести подобное мероприятие без его согласия.



Почти все политические лидеры хазарейцев (Халили, Мохаккик, Даниш, Махдави) считаются последователями Мазари, но только Махдави сегодня находится в Кабуле, остальные - за пределами страны, их политическое влияние постепенно ослабевает.



Сам Джафар Махдави в беседе с "Афганистан.Ру" объяснил, почему талибам так важно получить поддержку хазарейской общины. "Присутствие хазарейцев рядом с талибами может снизить вероятность формирования масштабного антиталибского фронта таджиков-узбеков-хазарейцев, - сказал он. - Поддержка хазарейцев ослабит и международное давление на администрацию талибов". Инсайдеры обратили внимание, что сближение талибов с хазарейцами началось после визита иранской делегации в Кабул: спецпредставитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми выразил готовность Тегерана к сотрудничеству в области здравоохранения, образования, гуманитарной, инвестиций и экономики. Каземи Коми провел переговоры с официальными лицами временного правительства, членами шиитского совета, и.о. главы МИДа, встретился с бывшим главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.



Дружелюбие по отношению к хазарейцам продемонстрировал и Сухайль Шахин: "Хазарейцы - афганцы, они часть нашего общества. У них те же права, что и у меня в рамках закона. Мы не дискриминируем ни одну этническую группу, проживающую в Афганистане, все они полноправные граждане и несут ответственность за восстановление этой страны", - сказал он.



Новые правила для журналистов



Журналисты подсчитали: за 100 дней правления талибов в Афганистане закрылись 257 СМИ, более 70% работников медиа лишились работы или бежали за границу.



На прошедшей неделе министерство исламской ориентации издало указ, что программы и сериалы, транслируемые на территории Афганистана, должны соответствовать нормам шариата. Телеканалы должны воздержаться от трансляции фильмов и сериалов с участием женщин, все женщины-телеведущие обязаны носить хиджаб, в прокат не должны выходить фильмы, в том числе зарубежные, которые пропагандируют культуру и обычаи иностранцев. Запрещены к показу развлекательные передачи, "которые могут кого-то унизить или оскорбить", и фильмы, "оскорбляющие религиозные чувства и человеческое достоинство". Нельзя показывать видео, где есть обнаженные части тела.



Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы угрожали смертью журналистам, которые критиковали талибов; что вооруженные талибы заходили в редакции и требовали вместо "Талибан" писать "Исламский Эмират"; в одной редакции они потребовали заменить "террорист-смертник" на "мученик". По данным правозащитников, талибы ограничивают доступ к информации и не комментируют жалобы жителей на боевиков, требуют показывать им материалы перед публикацией. "Один журналист, сообщивший о жалобах на то, что талибы обыскивают дома и избивают людей, рассказал, что его вызвал заместитель губернатора и предупредил, что если он, журналист, снова покажет что-то подобное, то "он повесит меня на городской площади", - пишут правозащитники. - Талибы требовали от СМИ, особенно в провинциях, публиковать те отчеты, в которых они были заинтересованы, а в некоторых случаях приказывали журналистам брать у них интервью, угрожая смертью".



Новые правила для журналистов уже вызвали отклики в мире. Министерство иностранных дел Германии заявило, что этот шаг противоречит обязательствам "Талибана" перед международным сообществом и подрывает свободу прессы. "Мы будет судить о талибах по их делам, а не по словам", - заявили в МИД Германии. Источник - afghanistan.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638687780

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