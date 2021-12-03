"Эволюция партийно-политической системы Казахстана", - псевдоученые собрались на "научный" форум

11:10 05.12.2021 В Нур-Султане стартовал международный форум, посвященный эволюции партийно-политической системы Казахстана

В столице начал работу двухдневный международный форум "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованный Институтом общественной политики партии "Nur Otan"



nurotan.kz, 30 ноября



В столице начал работу двухдневный международный форум "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованный Институтом общественной политики партии "Nur Otan".

Более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, примут участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий.

Приветствуя участников форума, Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек подчеркнул, что встреча проходит накануне 30-летия Независимости Казахстана.

"За это время наша страна прошла огромный путь, равный столетиям. Преодолев тяжелые испытания, наш народ реализовал свою многовековую мечту о Независимости. Обдуманные, но очень решительные реформы Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева позволили за короткое время объединить народ, дать надежду и уверенность в будущем, построить успешное миролюбивое государство с устойчивой экономикой", - сказал Бауыржан Байбек.

Среди главных достижений 30-летнего развития Казахстана он отметил обеспечение мира и согласия, отказ от ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского полигона, строительство новой столицы и развитие древнего Туркестана, добрососедские отношения со всеми государствами и делимитация 15 тысяч километров государственных границ, кардинальные реформы по рыночной трансформации экономики и создание Национального фонда, масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуру, увеличение численности населения, а также многое другое.

По его словам, все это стало возможным благодаря дееспособным государственным общественно-политическим институтам, развитому человеческому капиталу, улучшению жизни казахстанцев, а также выстроенной за годы Независимости многопартийной системе с доминирующей политической силой – партией "Nur Otan".

При этом, по его мнению, формирование партийно-политической системы страны за годы Независимости можно поделить на 3 основных этапа. Первое десятилетие – период юридического закрепления многопартийности, институционализации партий. Второе десятилетие – этап качественного укрепления партий, постепенный переход от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе. Третье десятилетие – формирование казахстанской модели многопартийности с доминирующей политической силой.

"Почти 10 лет назад Елбасы представил Стратегию "Казахстан-2050", а в 2015 году – Пять институциональных реформ, заложивших долгосрочные основы дальнейшего развития многопартийной системы. В результате Конституционной реформы была укреплена роль Парламента и повышена ответственность Правительства. Парламентские партии получили дополнительные рычаги влияния на исполнительную власть. По опыту более 60% стран-членов ОЭСР состоялся полный переход к пропорциональной избирательной системе, что институционально укрепило роль и значение партий в жизни страны", - заявил он.

Как отметил Бауыржан Байбек, с 2019 года развитие партийно-политической системы продолжилось в рамках политики преемственности, осуществляемой Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

"Уверенно победив на президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу Казахстана сказал: "Мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но продуманно. Наш принцип – экономические реформы невозможны без политической модернизации". С этого момента в стране уже реализовано несколько пакетов политических реформ. Так, для партий законодательно снижен регистрационный барьер и барьер для прохождения Мажилис, установлены квоты для женщин и молодежи в предвыборных списках, закреплен институт парламентской оппозиции, введены уведомительный принцип проведения митингов, а также институт прямой выборности сельских акимов", - сказал первый зампред правящей партии.

По его словам, инициированная в августе 2019 года Нурсултаном Назарбаевым системная "перезагрузка" позволила "Nur Otan"-у в начале этого года уверенно победить на выборах в Мажилис и маслихаты, набрав почти 72% и 82%, соответственно. Впервые в политической практике были проведены праймериз, на основе запросов населения были сформированы 216 предвыборных программ для каждой области, города и района.

В целом, системный переход к выборам по партийным спискам создал условия для институционально укрепления партий на всех уровнях, повысив их ответственность за предвыборные обещания.

"На впервые состоявшихся в этом году прямых выборах сельских акимов "Nur Otan" победил в более 80% округов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что прямые выборы стали принципиальным моментом политических реформ, затрагивающим интересы сельских жителей, а это более 40% населения. В итоге, сегодня в Мажилисе представлены 3, в местных представительных органах - маслихатах – 5, а на уровне сельских акимов – 6 политических партий Казахстана. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выстроенная за эти годы многопартийная система с доминирующей партией "Nur Otan" является важным достижением Независимости", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Между тем, глобальный характер нынешних проблем требует от всех государств тесного взаимодействия и скоординированности. В этом ключе сотрудничество между правящими партиями приобретает особую важность. Бауыржан Байбек выразил уверенность, что форум сможет внести свой вклад в укрепление дружбы и дальнейшего сотрудничества не только партий, но также государств и народов.

Один спикеров форума стал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев. В своем выступлении он отметил, что одним из ключевых этапов эволюции партийной системы стало недавнее решение Лидера "Nur Otan"-а Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий председателя правящей партии Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"Это зрелое и мудрое решение нашло высокое признание и поддержку казахстанского народа. Сегодня мы продолжаем поступательное движение вперед под руководством Главы государства в русле его политического девиза "Преемственность. Справедливость. Прогресс", - отметил Даурен Абаев.

Генеральный секретарь Международной конференции азиатских политических партий Чо Бен Чжэ в своем выступлении остановился на успехах Казахстана в области внешней политики.

"Будучи в центре Евразии, ваша страна проводит многовекторную внешнюю политику, благодаря которой Казахстан в хороших отношениях не только с соседями, но и западными странами. Казахстан построил очень конструктивный диалог с международными организациями, с другими партиями. Таким образом, партия "Nur Otan" служит одним из локомотивов международных отношений. Сейчас стоит задача преодолеть вызовы, связанные с пандемией. Я уверен, что правящая партия продолжит реализацию успешной внутренней политики. Думаю, что данный форум, дает прекрасные возможности наладить дискуссию, направленную на устранение глобальных вызовов", - сказал Чо Бен Чжэ.

В свою очередь заместитель Секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Климов отметил дружественные связи между правящими партии Казахстана и России.

"Многие вопросы будут решаться с учетом опыта ведущих политических сил. Со своей стороны мы внимательно следим за опытом партии "Nur Otan" по проведению праймериз, развитием молодежного крыла, использованием онлайн-ресурсов для принятия обращений граждан и, конечно же, работой Института общественной политики, на площадке которого проходит форум", - подчеркнул Андрей Климов.

Заместитель заведующего международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цянь Хуншань также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между правящими партиями двух стран.

"За 30 лет Независимости Казахстан добился очень больших успехов. Мы видим, что народ страны помнит и уважает свою историческую культуру и наследие, при этом обеспечивая экономическое и политическое развитие. С момента создания партии "Nur Otan" был реализован ряд по истине исторических реформ. Мы уверены, что наши государства продолжат развивать двусторонние отношения, в том числе на партийном уровне", - сказал представитель Коммунистической партии Китая.

Заместитель Председателя партии Справедливости и развития Турции Эфкан Ала подчеркнул роль правящей партии в формировании современного облика Казахстана.

"Турция и Казахстан являются братскими странами, с очень глубокими историческими корнями. Мы всегда гордимся достижениями и прогрессом, достигнутым Казахстаном за относительно короткий 30-летний период. Казахстан ассоциируется со стабильностью. В этом, конечно же, большая роль правящей партии. Все мы наблюдали экономическое благополучие страны, которое было достигнуто под мудрым управлением Первого Президента Нурсултана Назарбаева. И я уверен, что продолжающиеся реформы уже под руководством нового Главы государства Касым-Жомарта Токаева приведут к еще большим успехам", - сказал Эфкан Ала.

Свою оценку роли партии "Nur Otan" в формировании партийно-политической системы страны дал секретарь Группы европейских консерваторов и демократического альянса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Том Ван Дайк.

"Партия за более чем 20 лет с момента основания прочно закрепилась на политическом ландшафте Казахстана. Но этот политический ландшафт кардинально меняется не только в Казахстане, но и во всем регионе и, конечно же, в западном мире. Мы видим, что "Nur Otan" уже активно работает над реагированием на новые вызовы и использует важные инструменты демократии, такие как праймериз. В политической деятельности активно поддерживаются женщины и молодежь, предусмотрена 30% квота в партийных списках. Могу сказать, что в парламентах 15 государств Совета Европы уровень гендерного равенства ниже, чем в Казахстане. Развитие партией системы прямой коммуникации с населением через онлайн-ресурсы – это тоже хороший знак. Знаю, что только за год филиалами партии было рассмотрено 400 тысяч обращений. Это означает, что тысячи человек уверены в партии", - сказал Том Ван Дайк.

Экс-член Палаты Представителей США от Республиканской партии Курт Уэлдон отметил, что роль политических партий и других общественно-политических организаций первостепенна, поскольку именно они выступают механизмом, связывающим институты государства с институтами гражданского общества.

"Передовая роль среди них отводится "Nur Otan" – самой масштабной партии Казахстана. Сегодня мы видим, как Казахстан продвигается вперед в намеченных политических реформах на пути к демократии, в том числе касательно партийного строительства", - подчеркнул Курт Уэлдон.

Представитель Консервативной партии Великобритании, член Палаты лордов Джеймс Уортон высказал свои впечатления прогрессом партии "Nur Otan" в развитии демократии и общих ценностей.

"Эти ценности очевидны в текущих целях и планах на будущее. Праймериз - это то, что мы внедряем в последние годы в Великобритании. Я уверен, что вы усваиваете многие из тех же уроков, что и наша демократия, вступая на свой путь и участвуя в этих новых процессах. Гендерная политика, предусматривающая квоту в партийных списках, также является свидетельством дальновидных планов. Все это говорит о том, что у нас множество точек соприкосновения к более тесному сотрудничеству", - отметил Лорд Джеймс Уортон. Источник - nurotan.kz

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