Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."

11:19 05.12.2021

В Казахстане будет построена атомная электростанция. Об этом сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека" экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.



"Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании", - сказал он.



По словам Назарбаева, необходимость строительства станции продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.



"У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - добавил Назарбаев.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства АЭС в стране.