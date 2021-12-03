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|Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."
11:19 05.12.2021
В Казахстане будет построена атомная электростанция. Об этом сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Казах. История золотого человека" экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.
"Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании", - сказал он.
По словам Назарбаева, необходимость строительства станции продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.
"У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - добавил Назарбаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства АЭС в стране.