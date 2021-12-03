Вместо "Made in Turkey"... Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

11:24 05.12.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда Турции, теперь турецкая продукция будет выпускаться под наименованием Türkiye. Соответствующий документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.



В документе отмечается, что данное решение является "очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны". Новое название нацелено на подтверждение добросовестности турецких экспортеров. При этом подчеркивается, что термин Türkiye полноценно отражает культуру и ценности турецкого народа.



Теперь продукция из Турция будет поставляться в другие страны под единым брендом "Made in Türkiye" вместо "Made in Turkey". Термин Türkiye будет также применяться в переписке с иностранными государствами и организациями.



Ранее сообщалось, что турецкая лира обесценилась до рекордных значений. 3 декабря курс валюты упал до 13,89 за один доллар.