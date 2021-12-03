Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?

11:46 05.12.2021

РИА Новости сообщили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция", предложил "серьезно обсудить" идею создания Евразийского космического агентства.



По его словам, Европейское космическое агентство объединило многие страны, хотя большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании. Он напомнил, что промышленные предприятия республик бывшего СССР были тесно взаимосвязаны. Поэтому их интеграция в космической отрасли вполне возможна.



Ранее Рогозин сообщал о планах разработки новых кораблей для российской космической станции. Эксплуатация МКС завершается в 2028 году. В связи с этим Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Работы по строительству первого модуля должны завершиться к 2025 году.



Ранее Ia-centr.ru сообщал о подписании соглашения по сотрудничеству в космосе между Россией и Узбекистаном, а также о российско-казахстанском проекте ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре.