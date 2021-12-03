Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу

15:46 05.12.2021

Казахстанец завоевал медаль чемпионата мира по брейкингу



В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по брейкингу (брейк-данс), проведенный Международной федерацией танцевального спорта WDSF, сообщает Zakon.kz.



В составе команды Казахстана в чемпионате мира приняли участие Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.



Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции. В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.

Национальный олимпийский комитет







Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.



Дана Тургынбай