|18:40 "Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"
18:39 Южная Африка: апартеид меняет форму, - Сергей Кожемякин
15:57 Как выжить в узбекской клептократии простому законопослушному гражданину? - А.Кушаев
15:55 Bloomberg: Лавров и Блинкен повздорили на встрече из-за Украины
15:53 У Токаева открылось "второе дыхание". Сетевые СМИ о транзите власти в Казахстане
15:46 Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу
12:31 Перевод на латиницу отбросил узбеков на десятилетия в прошлое, - А.Джумаев
12:23 Уральск станет Оралом. КазПарламент добил русскую топонимику на своей территории
11:46 Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?
11:24 Вместо "Made in Turkey"... Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
11:19 Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."
11:10 "Эволюция партийно-политической системы Казахстана", - псевдоученые собрались на "научный" форум
10:03 У-ТАПИ-ческие проекты, - Афганистан.Ру
09:59 Зачем Москва "навязывает" Таджикистану русский язык, - И.Джорбенадзе
09:56 "Разногласия между Ираном и талибским Афганистаном - довольно серьезные", - В.Сажин
09:38 Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов
08:58 Назарбаев: ИГИЛ не имеет ничего общего с Кораном... А институция елбасы - имеет?
00:53 "Их цель – заставить русских замолчать": за что в Латвии сажают журналистов
00:48 Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)
00:42 Какие тайны хранит личная жизнь сменившего Меркель Олафа Шольца
00:27 Почему Бадахшан? Дебаты между Сайфулло Сафаровым и Дододжоном Атовулло (видео)
00:22 Туманные перспективы ливийских выборов. Ч. 1, - А.Веселов
00:14 Об оккультных корнях движения борцов с прививками, - Андрей Мельников
00:05 Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда? - Б.Маханов
|Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу
15:46 05.12.2021
Казахстанец завоевал медаль чемпионата мира по брейкингу
В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по брейкингу (брейк-данс), проведенный Международной федерацией танцевального спорта WDSF, сообщает Zakon.kz.
В составе команды Казахстана в чемпионате мира приняли участие Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.
Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции. В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.
Национальный олимпийский комитет
Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.
Дана Тургынбай