Bloomberg: Лавров и Блинкен повздорили на встрече из-за Украины

15:55 05.12.2021

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров вели напряженный спор на встрече в Стокгольме из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



По информации агентства, дипломаты схлестнулись 1 декабря во время неформального ужина с участием членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ.



Лавров заявил, что события на Украине 2014 года были государственным переворотом, а также обвинил НАТО и Евросоюз в "подавлении инакомыслящих и угрозах в адрес России".



В ответ Блинкен указал, что сторонники тогдашнего пророссийски настроенного президента Украины Виктора Януковича "обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек". Также госсекретарь напомнил, что после Майдан Янукович бежал в Россию.



При этом некоторые западные источники отмечают, что "Блинкен на ужине поставил Лаврова на место".



Напомним, 1 декабря Блинкен предупредили, что в случае нападения на Украину Россия столкнется с "небывало жесткими санкциями" США. Лавров в ответ пообещал, что Кремль примет контрмеры.