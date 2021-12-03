Южная Африка: апартеид меняет форму, - Сергей Кожемякин

18:39 05.12.2021 Южная Африка: апартеид меняет форму



Никакие, даже самые красивые слова не заменят реальной заботы о благе народа. Это доказывают события в ЮАР, где снижается популярность правящей партии. Иностранный капитал пользуется кризисом в своих интересах.



"Черно-белая" эксплуатация



Формальное равенство граждан - один из главных мифов капитализма. Говоря о нем, буржуазные идеологи указывают на закрепленные в Конституции права и свободы. Но в условиях имущественного расслоения цена этого юридического равенства невысока. "Величайшим обманом угнетенных классов" называл Ленин "равенство собственника и пролетария, эксплуататора и эксплуатируемого".



Почти тридцать лет назад Южно-Африканская Республика сбросила оковы апартеида. Падение режима, при котором межнациональные браки карались тюрьмой, чернокожим запрещалось покидать резервации-бантустаны, а вывески "Осторожно, дикие животные!" соседствовали с надписями "Осторожно, аборигены!", было шагом вперед. Три четверти населения обрело гражданские права, но фактического равноправия так и не добилось. С тех пор доля богатейших 10 процентов граждан в доходах выросла с 57 до 66 процентов, а беднейшей половины населения - снизилась на треть. Совокупное состояние наиболее обеспеченных 3,5 тыс. семей больше, чем активы 90 процентов жителей - 53 млн человек.



Единственным изменением стало размывание "белой монополии" сверхбогатых. Если тридцать лет назад среди самых состоятельных южноафриканцев почти не было представителей коренного населения, то теперь их доля составляет 28 процентов. Среди последних оказались и "встроившиеся в рынок" бывшие лидеры борьбы за освобождение. Понятно, что менять положение дел они не спешат.



Пандемия только усилила раскол. Безработица достигла максимального за время наблюдений уровня - 34,4 процента. В это число включены лишь те, кто занимается активным поиском работы, всего же не трудоустроены 44,4 процента граждан. В возрастной группе 15-24 лет безработица приближается к 65 процентам. Рост цен и тарифов измеряется двузначными цифрами. Власти продлили выдачу пособий для потерявших работу, но его размер - 350 рэндов (менее 1700 руб.) - позволяет разве что не умереть от голода. Структурных же реформ чиновники избегают. "Государство не должно нанимать всех, этого никогда не будет. Государство лишь должно создавать среду, в которой люди проявляют инициативу, продвигают предпринимательство", - заявил национальный председатель правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе.



Дальше разговоров не сдвинулись планы введения безусловного базового дохода для малоимущих. В госсекторе царят коррупция и бесхозяйственность. Осенью ЮАР столкнулась с острым энергетическим кризисом. Госкорпорация "Эском" начала веерные отключения по пять часов в сутки. Жители страдают от перебоев с водоснабжением, вывозом мусора и т.д. Дополнительным ударом по стране может стать обнаружение нового штамма коронавируса "омикрон".



Сигналы бедствия



Пропорционально обеднению растет напряжение. Национальный союз металлистов провел многодневную забастовку. Профсоюз требовал повышения зарплаты на 8 процентов и ее ежегодной индексации выше уровня инфляции. Справедливые требования натолкнулись на сопротивление. В городе Джермистон полиция напала на рабочий пикет, ранив шесть человек. В конце концов бизнес пошел на частичные уступки, подняв зарплаты низкооплачиваемым работникам.



Но подачки не заставили трудящихся замолчать. По призыву профсоюзов сотни тысяч человек вышли на акцию "За достойный труд!". Манифестанты критиковали сокращение госрасходов и замораживание зарплат, которые происходят одновременно с введением льгот для крупного бизнеса. "Мы отвергаем приватизацию и коммерциализацию, проникающие во все аспекты нашей жизни. Государство отбирает ресурсы у бедных для поддержки корпораций. Не инвесторы, а трудящиеся должны быть в центре внимания!" - заявил глава Южноафриканской федерации профсоюзов Звелинзима Вави.



Недовольство принимает и другие формы. Ветераны борьбы против апартеида взяли в заложники министра обороны и других чиновников. Люди возмущены тем, что принятый десять лет назад закон о социальной помощи не исполняется. Нет положенных пособий и льгот, например, на бесплатное обучение в вузах для членов их семей. В результате отставные силовики режима апартеида живут куда лучше борцов за освобождение. "Плен" чиновников продолжался три часа. После этого их освободили, применив слезоточивый газ. Свыше полусотни "злоумышленников" арестовано.



Согласно опросам, правящей партии доверяет только 27 процентов жителей, а оппозиции - 24 процента. Куда больше граждан - 67 процентов - признаются в готовности отказаться от демократии, если авторитарное правительство обеспечит безопасность, доступное жилье и рабочие места. Популярности власти не способствуют внутренние разногласия. Напомним, арест обвиняемого в коррупции бывшего президента Джейкоба Зумы привел к беспорядкам, во время которых погибли свыше 300 человек. В сентябре департамент исправительных учреждений объявил об освобождении политика "по состоянию здоровья", так что из 15 месяцев, к которым он был приговорен, Зума провел за решеткой меньше месяца.



В таких условиях в стране прошли местные выборы. За контроль над 257 муниципальными советами боролись 325 партий и движений. Результаты отразили тревожные для власти тенденции. Во-первых, растущее недоверие к институту голосования. Для участия в выборах зарегистрировались две трети избирателей, но даже из их числа голосовать пришли 46 процентов.



Во-вторых, АНК получил 45,6 процента. Впервые его результат опустился ниже 50 процентов. Число контролируемых советов снизилось со 176 до 166, а количество депутатов - с 5,2 до 4,5 тыс. Впрочем, ухудшились позиции и основной оппозиционной силы - либерального Демократического альянса. Голоса "тяжеловесов" перетекли к мелким партиям. Среди них левопопулистские "Борцы за экономическую свободу", этнорегиональная партия "Инката" и "Фронт свободы плюс", выступающий за интересы белых и отделение от ЮАР Западно-Капской провинции.



Президент Сирил Рамафоса не признал неудачи. "Конгресс по-прежнему самая популярная политическая организация. Мы не разочарованы, потому что нас не смогли победить", - заявил он. И все же будущее правящей партии, как и страны в целом, выглядит туманно. Среди оппозиции не видно сил, способных решить проблемы ЮАР. Те же "Борцы за экономическую свободу", несмотря на трескучую риторику, преследуют приземленные цели. После выборов там заявили, что хотят быть частью правительства и поддержат любого, кто даст партии руководящие посты.



Остается надежда на здоровые силы внутри АНК и возглавляемого им альянса. Напомним, в него входят Южно-Африканская коммунистическая партия (ЮАКП) и Конгресс южноафриканских профсоюзов. Многие их активисты одновременно являются членами Конгресса и от его имени участвуют в выборах. Коммунисты призвали голосовать за АНК, однако проблемы не замалчивают. Генсек ЮАКП Блейд Нзиманде отметил, что коррупция, неспособность облегчить нужду населения, а также межфракционная грызня и игнорирование мнения союзников привели к падению популярности власти. Но, по его словам, у АНК есть потенциал, чтобы измениться самому и изменить к лучшему жизнь страны. В числе первоочередных мер Нзиманде называет введение безусловного базового дохода и замораживание зарплат руководства корпораций. Коммунисты выступают против роспуска трехстороннего альянса. В этом случае, предупреждают они, в АНК возьмет верх правое крыло, которое окончательно похоронит идеи национально-демократической революции.



Опасения не лишены оснований, тем более что Запад усиливает давление. Поводом стали новые манипулятивные инструменты: изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов. На встрече с членами правительства ЮАР послы США, Великобритании и Германии потребовали отказаться от использования угля. Стране, где свыше 80 процентов электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях с использованием угля, это грозит катастрофой. В обмен Запад посулил финансовую помощь, но ее цена известна - закабаление страны.



Солидарность угнетателей



Деструктивную роль капиталистические державы играют и в событиях вокруг Эсватини (бывший Свазиленд). Напомним, летом здесь вспыхнули массовые протесты. Изначально брожение было вызвано убийством полицией студента, окончательно же чашу терпения переполнил запрет на любые акции протеста, включая подачу петиций.



На возмущенных граждан обрушился кровавый террор. По подсчетам правозащитной организации "Хьюман райтс вотч", за время летних беспорядков погибли 46 человек, 245 получили огнестрельные ранения. Тысячи людей были брошены в тюрьмы, среди них два депутата парламента. Король Мсвати III не допускал даже намека на диалог. Протесты он называл "сатанинскими", а их участников - "пьяницами и наркоманами".



Репрессии могли пригасить, но не потушить пожар. Самая жестокая реакция меркнет перед глубинными причинами народных выступлений. 63 процента жителей Эсватини живут в крайней бедности, каждый четвертый ребенок страдает от хронического недоедания, 25 процентов взрослых заражены ВИЧ-инфекцией, безработица превышает 40 процентов. В то же время официальный бюджет королевской семьи - 60 млн долл. Это не считая расходов на покупку для монарха и его многочисленной родни автомобилей премиум-класса и даже самолетов!



Осенью протесты возобновились с новой силой. От первой волны их отличает больший размах и организованность. На марши выходят студенты, врачи, водители общественного транспорта и даже госслужащие. В ответ на убийство полицией школьника в стране прошла общенациональная забастовка.



Поначалу власти пытались вновь потопить выступления в крови. Во время разгона митинга госслужащих несколько человек погибли, 80 были госпитализированы. Не довольствуясь этим, силовики ворвались в больницу, где стали расправляться и с ранеными, и с медработниками. А когда назавтра возмущенные медики вышли на демонстрацию, огонь открыли и по ним. Королевским указом закрыты учебные заведения, в их зданиях размещены отряды армии и полиции. Блокируется интернет и сотовая связь, среди арестованных есть даже 7-летние дети.



Однако размах манифестаций напугал власть. Она пустила в страну миссию Сообщества развития юга Африки во главе с президентом ЮАР. В присутствии Рамафосы король пообещал созвать сибаю - традиционный народный сход - и начать процесс национального диалога. Оппозиция указывает на фальшивость "добрых намерений". Как заявил глава запрещенной Коммунистической партии Кеннет Кунене, визитеры встречались исключительно с руководством страны и не позволили себе даже намека на критику. "Такие визиты вежливости, такое робкое почтение к автократии позволяет режиму продолжать убийства, избегая наказания", - отметил он.



Таким же лицемерием проникнута позиция Запада. Госдепартамент США выпустил призыв ко всем сторонам конфликта воздерживаться от насилия и решать разногласия путем диалога, тем самым приравняв безоружных демонстрантов к вооруженным до зубов властям. Откровенный конфуз допустили в ООН. Там осудили "все акты насилия" и призвали "партии и СМИ воздерживаться от языка вражды и подстрекательства". То, что в Эсватини официально запрещены политические партии и оппозиционные издания, ООН не уточнила.



Мало того, на встрече с Мсвати III замглавы британского МИД Вики Форд, согласно пресс-релизу, "выразила восхищение партнерством с Эсватини и надежду на углубление связей". А новый посол Евросоюза Десси Чумелова, вручая королю верительные грамоты, заявила о "прочном партнерстве, основанном на общих ценностях демократии, верховенства закона и прав человека".



После этого власти отступили даже от скромных обещаний. Там заявили, что король открыт для диалога, но только после завершения традиционного трехмесячного отпуска и в случае полного прекращения протестов. "Людям необходимо привыкать к верховенству закона", - цинично добавили чиновники. Прекрасный пример солидарности эксплуататоров, даже если одни из них рядятся в тогу защитников прав человека, а другие подавляют любые попытки отстоять эти права.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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