 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.12.2021
18:40  "Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"
18:39  Южная Африка: апартеид меняет форму, - Сергей Кожемякин
15:57  Как выжить в узбекской клептократии простому законопослушному гражданину? - А.Кушаев
15:55  Bloomberg: Лавров и Блинкен повздорили на встрече из-за Украины
15:53  У Токаева открылось "второе дыхание". Сетевые СМИ о транзите власти в Казахстане
15:46  Казахстанец Амир Закиров взял "бронзу" ЧМ по брейкингу
12:31  Перевод на латиницу отбросил узбеков на десятилетия в прошлое, - А.Джумаев

12:23  Уральск станет Оралом. КазПарламент добил русскую топонимику на своей территории
11:46  Рогозин ("Роскосмос") лоббирует создание Евразийского космического агентства. За чей счет?
11:24  Вместо "Made in Turkey"... Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
11:19  Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане - "Выбрать надо подрядчика и технологию..."
11:10  "Эволюция партийно-политической системы Казахстана", - псевдоученые собрались на "научный" форум
10:03  У-ТАПИ-ческие проекты, - Афганистан.Ру
09:59  Зачем Москва "навязывает" Таджикистану русский язык, - И.Джорбенадзе
09:56  "Разногласия между Ираном и талибским Афганистаном - довольно серьезные", - В.Сажин
09:38  Кыргызы впали в апатию, не хотят седлать коней для бунта, - А.Дубнов
08:58  Назарбаев: ИГИЛ не имеет ничего общего с Кораном... А институция елбасы - имеет?
00:53  "Их цель – заставить русских замолчать": за что в Латвии сажают журналистов
00:48  Апокалиптически извергся индонезийский (о-в Ява) вулкан Семеру (видео)
00:42  Какие тайны хранит личная жизнь сменившего Меркель Олафа Шольца
00:27  Почему Бадахшан? Дебаты между Сайфулло Сафаровым и Дододжоном Атовулло (видео)
00:22  Туманные перспективы ливийских выборов. Ч. 1, - А.Веселов
00:14  Об оккультных корнях движения борцов с прививками, - Андрей Мельников
00:05  Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда? - Б.Маханов
Суббота, 04.12.2021
21:10  США пробуют на прочность Россию и Китай по периметру Евразии, - В.Павленко
18:52  Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским
16:55  Разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года
15:24  Монголия начала выпуск легковых авто - кроссоверов Mozo (видео)
15:20  Курс биткоина рухнул на 20%
09:48  Синдром Риттенхауса. Как белый подросток казнил черных геев и поставил США на грань расового конфликта
09:34  Каково быть геем в Британском парламенте? - Джейн Спай
03:01  Умерла советская актриса Нина Ургант
00:48  Что произошло в Тавдеме и Хороге: хроника событий
00:45  "Женщина - это не собственность, а...". Талибы выпустили гендерный указ
00:37  Россия пытается вернуть Асаду северо-восток Сирии, - И.Субботин
00:28  Американской разведке никак не удается подобраться к Си Цзиньпину, - "СП"
00:25  Разговор Путин - Байден может стать судьбоносным: конец света подкрался незаметно, - М.Ростовский
00:22  США воюют на Украине за большое Ничто, - Д.Седов
00:21  США повышают ставки в тайваньском вопросе, - В.Пироженко
00:08  Турецкая лира обвалилась до абсолютного рекорда к доллару
00:01  Путин, подумав 5 дней, поздравил Жапарова с успешным проведением шайлоо-выборов
Пятница, 03.12.2021
18:57  Решение ОПЕК+ привело к распродаже на нефтяном рынке
16:57  Первый после выборов госвизит Шавката Мирзиеева будет в Казахстан
16:48  Будет ли война на российско-афганской границе? Пентагон отвечает: "Вероятно", - "СП"
13:39  США – Иран: длинный забег на дистанции ядерной сделки, - Ст.Тарасов
13:37  Повторит ли Путин ошибку Сталина? Можно ли доверять "гарантиям" НАТО, - Д.Родионов
13:35  Как в Казахстане реабилитируют террористов, - Дм.Верхотуров
13:30  Хабиб исполнил "Грустинку". МузГламурШабаш на РосТВ, - "МК"
13:24  Дракон атакует: чего китайцы хотят от украинского предприятия "Мотор Сич"
12:00  Депутатка заксобрания Красноярского края РФ Люда Магомедова указала на сайте регионального парламента номер стриптиз-клуба вместо своего...
10:44  Как алко-соратники Ельцина уничтожили всемогущий КГБ (история), - Е.Крутиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"
18:40 05.12.2021

"Семья" напомнила Кремлю о себе через зятя Ельцина
Сторонники первого президента РФ жаждут реванша

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Дмитриев
Владимир Лепехин

После ухода с поста президента России Владимира Путина к власти придет новый лидер из Сибири или Дальнего Востока. С таким предположением в своей новой книге "От Ельцина до Путина. И обратно" выступил бывший зять первого президента РФ Бориса Ельцина Алексей Дьяченко.

Дьяченко обратил внимание на то, что в России власть часто имеет земляческую основу. По его словам, за последний век у руля побывали выходцы с Кавказа, Украины, из Санкт-Петербурга и Свердловска.

"Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз - москвича", - предположил Дьяченко.

Он также подчеркнул, что в России политические циклы длятся по 30−35 лет. По его словам, "жизненный ресурс людей на высших постах не позволяет работать дольше". При этом за такой период успевают вырасти два поколения, и молодежь устает от старого руководства.

"Что нужно сделать у нас, чтобы въехать в Кремль, точно неизвестно. Это наша главная государственная тайна", - пишет бывший зять экс-президента.

Напомним, что Дьяченко в последнее время активно начал светиться в информационной повестке. Так, летом он написал колонку для "Эха Москвы" под названием "Ельцин и те, кто переобулся", в которой назвал имена предателей первого президента России.

А незадолго до этого там же он написал текст о том, как бывший премьер-министр Евгений Примаков не стал преемником Ельцина потому, что тот хотел передать власть более молодому человеку, без ошибок прошлого.

Теперь вот целая книга. Да еще и с характерным названием - "От Ельцина до Путина. И обратно". И обратно!!!

"Семья" уже открыто указывает на то, что пора все отыгрывать назад?

- В комментариях "Свободной прессе" полугодичной давности я уже отмечал, что Алексей Дьяченко, судя по всему, получил заказ на то, чтобы под видом инсайдера (как бывшего члена семьи Ельцина) "приоткрывать" некоторые тайны двора, а на самом деле - сливать информацию, нужную группировке Волошина-Юмашева-Татьяны Дьяченко, - отмечает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

- В этом смысле его следует считать больше провокатором-дезинформатором, чем информированным человеком.

"СП": - Как понимать название книги - "От Ельцина до Путина. И обратно". Это намек?

- Похоже, что у Алексея Дьяченко настолько плохи дела, что он взялся за написание книг, чтобы хоть что-нибудь заработать, а также обратился за помощью к бывшей жене Татьяне, чтобы она пристроила его куда-нибудь. Она, судя по всему, и пристроила его пиарщиком в свою группировку, стремящуюся к реваншу - к возвращению семьи Ельцина в руководство государством.

В самой книге Алексея Дьяченко нет ничего интересного. Но название символично: оно подчеркивает, что власть делает круг - и после Путина к руководству страной вновь должны прийти сторонники и подельники Ельцина.

"СП": - Важен ли вообще регион происхождения в деле назначения новых президентов?

- Дьяченко регион конкретно не назвал. Перечислил Сибирь, Москву, Дальний Восток (то есть больше половины страны), с комментарием - "наверное". Важно, что он исключает Санкт-Петербург. Такова его задача - намекнуть российским элитам, что Путина надо сносить. А вообще, неважно, откуда будущий президент будет родом: в любом случае он прибудет в Кремль из Лондона.

"СП": - Если верить Дьяченко, в России политические циклы длятся по 30−35 лет. По его словам, "жизненный ресурс людей на высших постах не позволяет работать дольше". При этом за такой период успевают вырасти два поколения, и молодежь устает от старого руководства. Прав ли он? Или это намек Путину, что пора уходить?

- Кто-то ему втер, что политические циклы в России длятся по 30−35 лет, что на высших постах есть какой-то "жизненный ресурс", что молодежь устает от старого руководства и проч… Причем здесь молодежь? Как она может устать от руководства и когда - во время отрочества что ли? И это не намек Путину, а месседж, что пора уступить место тем, кто его в свое время привел на пост главы государства, а именно - семье Ельцина, Чубайсу, Кудрину, семье Собчака, олигархам вроде Абрамовича, Авена и проч.

"СП": - "Что нужно сделать у нас, чтобы въехать в Кремль, точно неизвестно. Это наша главная государственная тайна", - подчеркнул Дьяченко. А по-вашему, это тайна? Что нужно сделать на самом деле?

- Главную государственную "тайну" сегодня не знает даже Путин. К примеру, никто, даже сам президент страны, не знает, когда последний уйдет со своего поста. Причина в том, что в политическом смысле вся российская верхушка - аватары, не полномочные и не способные решать вопросы стратегического характера. Ближайшие друзья президента со страхом ждут - что им предложит "мировое правительство", полагая, что вместо Путина глобалисты заставят правящую верхушку РФ признать власть какого-нибудь Тупина или Мутина, который перекроит пространство новой российской номенклатуры…

Они знают, что въехать в Кремль можно только будучи лояльным Западу, а поскольку Путин оказался не совсем лояльным, тревожатся, что Запад будет его сносить в пользу конкурентной группировки. Так и есть: глобальные силы уже начали обкладывать Россию со всех сторон, продвигая ядерное оружие в Польшу, подталкивая Киев к войне с Россией, грозя Москве новыми санкциями и т. п.

В такой ситуации наши либералы (включая семью Ельцина и других "москвичей") в отличие от питерской команды, напротив, ждут замены Путина на "своего" 100-процентного лондонского кандидата, не со страхом, а с вожделением.

- Влияние "Семьи" первого президента России, к которой принадлежит Алексей Дьяченко, базируется на негласном соглашении, заключенном при вступлении Владимира Путина в должность президента второго, - поясняет редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.

- Он обязался чтить "политического отца" и не должен притеснять "семейных" в финансовом и иных отношениях. Путин - человек понятийный и свято соблюдает этот принцип. (Бориса Березовского или тем более Сергея Пугачева и прочих гонимых, а ранее близких трону олигархов и банкиров, частью "Семьи" считать нельзя). А на строительство помпезного "Ельцин-центра" в Екатеринбурге и вовсе выложил 14 млрд. бюджетных рублей из карманов "дорогих россиян", и на содержание продолжают тратиться немалые деньги. Члены "Семьи" в свою очередь должны быть лояльны трону, что тоже тщательно соблюдается.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638718800
Новости Казахстана
- Сенат рассмотрел законопроект о визуальной информации
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Счетный комитет подвел итоги аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Атырауской области
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора Республики Казахстан за октябрь 2021 года
- Кадровые перестановки
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами
- 15 проституток поставлены на учет в Актюбинской области
- Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт хищения госсубсидий в Туркестанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  