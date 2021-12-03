"Семья" Ельцина жаждет реванша, - "СП"

18:40 05.12.2021

"Семья" напомнила Кремлю о себе через зятя Ельцина

Сторонники первого президента РФ жаждут реванша



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Владимир Лепехин



После ухода с поста президента России Владимира Путина к власти придет новый лидер из Сибири или Дальнего Востока. С таким предположением в своей новой книге "От Ельцина до Путина. И обратно" выступил бывший зять первого президента РФ Бориса Ельцина Алексей Дьяченко.



Дьяченко обратил внимание на то, что в России власть часто имеет земляческую основу. По его словам, за последний век у руля побывали выходцы с Кавказа, Украины, из Санкт-Петербурга и Свердловска.



"Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз - москвича", - предположил Дьяченко.



Он также подчеркнул, что в России политические циклы длятся по 30−35 лет. По его словам, "жизненный ресурс людей на высших постах не позволяет работать дольше". При этом за такой период успевают вырасти два поколения, и молодежь устает от старого руководства.



"Что нужно сделать у нас, чтобы въехать в Кремль, точно неизвестно. Это наша главная государственная тайна", - пишет бывший зять экс-президента.



Напомним, что Дьяченко в последнее время активно начал светиться в информационной повестке. Так, летом он написал колонку для "Эха Москвы" под названием "Ельцин и те, кто переобулся", в которой назвал имена предателей первого президента России.



А незадолго до этого там же он написал текст о том, как бывший премьер-министр Евгений Примаков не стал преемником Ельцина потому, что тот хотел передать власть более молодому человеку, без ошибок прошлого.



Теперь вот целая книга. Да еще и с характерным названием - "От Ельцина до Путина. И обратно". И обратно!!!



"Семья" уже открыто указывает на то, что пора все отыгрывать назад?



- В комментариях "Свободной прессе" полугодичной давности я уже отмечал, что Алексей Дьяченко, судя по всему, получил заказ на то, чтобы под видом инсайдера (как бывшего члена семьи Ельцина) "приоткрывать" некоторые тайны двора, а на самом деле - сливать информацию, нужную группировке Волошина-Юмашева-Татьяны Дьяченко, - отмечает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- В этом смысле его следует считать больше провокатором-дезинформатором, чем информированным человеком.



"СП": - Как понимать название книги - "От Ельцина до Путина. И обратно". Это намек?



- Похоже, что у Алексея Дьяченко настолько плохи дела, что он взялся за написание книг, чтобы хоть что-нибудь заработать, а также обратился за помощью к бывшей жене Татьяне, чтобы она пристроила его куда-нибудь. Она, судя по всему, и пристроила его пиарщиком в свою группировку, стремящуюся к реваншу - к возвращению семьи Ельцина в руководство государством.



В самой книге Алексея Дьяченко нет ничего интересного. Но название символично: оно подчеркивает, что власть делает круг - и после Путина к руководству страной вновь должны прийти сторонники и подельники Ельцина.



"СП": - Важен ли вообще регион происхождения в деле назначения новых президентов?



- Дьяченко регион конкретно не назвал. Перечислил Сибирь, Москву, Дальний Восток (то есть больше половины страны), с комментарием - "наверное". Важно, что он исключает Санкт-Петербург. Такова его задача - намекнуть российским элитам, что Путина надо сносить. А вообще, неважно, откуда будущий президент будет родом: в любом случае он прибудет в Кремль из Лондона.



"СП": - Если верить Дьяченко, в России политические циклы длятся по 30−35 лет. По его словам, "жизненный ресурс людей на высших постах не позволяет работать дольше". При этом за такой период успевают вырасти два поколения, и молодежь устает от старого руководства. Прав ли он? Или это намек Путину, что пора уходить?



- Кто-то ему втер, что политические циклы в России длятся по 30−35 лет, что на высших постах есть какой-то "жизненный ресурс", что молодежь устает от старого руководства и проч… Причем здесь молодежь? Как она может устать от руководства и когда - во время отрочества что ли? И это не намек Путину, а месседж, что пора уступить место тем, кто его в свое время привел на пост главы государства, а именно - семье Ельцина, Чубайсу, Кудрину, семье Собчака, олигархам вроде Абрамовича, Авена и проч.



"СП": - "Что нужно сделать у нас, чтобы въехать в Кремль, точно неизвестно. Это наша главная государственная тайна", - подчеркнул Дьяченко. А по-вашему, это тайна? Что нужно сделать на самом деле?



- Главную государственную "тайну" сегодня не знает даже Путин. К примеру, никто, даже сам президент страны, не знает, когда последний уйдет со своего поста. Причина в том, что в политическом смысле вся российская верхушка - аватары, не полномочные и не способные решать вопросы стратегического характера. Ближайшие друзья президента со страхом ждут - что им предложит "мировое правительство", полагая, что вместо Путина глобалисты заставят правящую верхушку РФ признать власть какого-нибудь Тупина или Мутина, который перекроит пространство новой российской номенклатуры…



Они знают, что въехать в Кремль можно только будучи лояльным Западу, а поскольку Путин оказался не совсем лояльным, тревожатся, что Запад будет его сносить в пользу конкурентной группировки. Так и есть: глобальные силы уже начали обкладывать Россию со всех сторон, продвигая ядерное оружие в Польшу, подталкивая Киев к войне с Россией, грозя Москве новыми санкциями и т. п.



В такой ситуации наши либералы (включая семью Ельцина и других "москвичей") в отличие от питерской команды, напротив, ждут замены Путина на "своего" 100-процентного лондонского кандидата, не со страхом, а с вожделением.



- Влияние "Семьи" первого президента России, к которой принадлежит Алексей Дьяченко, базируется на негласном соглашении, заключенном при вступлении Владимира Путина в должность президента второго, - поясняет редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Он обязался чтить "политического отца" и не должен притеснять "семейных" в финансовом и иных отношениях. Путин - человек понятийный и свято соблюдает этот принцип. (Бориса Березовского или тем более Сергея Пугачева и прочих гонимых, а ранее близких трону олигархов и банкиров, частью "Семьи" считать нельзя). А на строительство помпезного "Ельцин-центра" в Екатеринбурге и вовсе выложил 14 млрд. бюджетных рублей из карманов "дорогих россиян", и на содержание продолжают тратиться немалые деньги. Члены "Семьи" в свою очередь должны быть лояльны трону, что тоже тщательно соблюдается.