В главные соперницы Макрона на выборы во Франции выдвигается Валери Пекресс

23:18 05.12.2021

Кандидатом меньше, кандидаткой больше

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции



4 декабря завершились праймериз в одной из основных правых партий Франции - "Республиканцы". На них решалось, кто из лидеров партии будет выдвинут кандидатом на президентские выборы в 2022 году. Победу одержала опытный политик Валери Пекресс, президент одного из важнейших регионов страны - Иль-де-Франс. Правый фланг будущих выборов теперь сформирован окончательно, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Во втором туре праймериз у "Республиканцев" сошлись два политика - Валери Пекресс и депутат региона Приморские Альпы Эрик Сиотти. По результатам первого тура госпожа Пекресс уступала cопернику почти 1% (25% против 25,59%), но вышедшие из игры кандидаты Мишель Барнье, Ксавье Бертран и Филипп Жювен поддержали перед вторым голосованием свою коллегу.



В результате президент региона Иль-де-Франс стала единственным кандидатом "Республиканцев", набрав 60,95% голосов против 39,05% у господина Сиотти.



Как и ожидалось, проигравший не стал возмущаться, а пообещал победительнице свою полную поддержку.



Насколько совету последуют его избиратели, которые могут, разочаровавшись, уйти правее - к Марин Ле Пен или Эрику Земмуру - вопрос открытый.



Зато госпожа Пекресс подходит для всех симпатизирующих правым французов, которым позиции Эрика Земмура и Марин Ле Пен уже сейчас кажутся слишком жесткими, несовременными и даже опасными. Обращаясь к этим, достаточно широким кругам консервативно настроенного населения, она уже сказала, явно метя в своих противников: "Торговцы страхом никогда не действуют эффективно. В отличие от радикалов, мы перевернем страницу Макрона, не разрывая страниц французской истории".



В этой первой речи после победы, которую можно считать и первой предвыборной речью ее президентской кампании, Валери Пекресс пообещала новую политику во имя работы и против иждивенчества, за эффективность государственных органов и против угнетения бизнеса, за все хорошее и против всего плохого.



Сегодняшний выбор Валери Пекресс очень важен для будущей президентской гонки весны 2022 года. С ее выдвижением полностью выстроилось все правое крыло современной политики.



Госпожа Пекресс ближе всего к центристам, можно сказать, что из правых она самая левая. Сильно правее нее - Марин Ле Пен, которая старается показать себя центристкой более, чем она есть на самом деле. Но слабое место этой кандидатки "Национального объединения" - реальная политика, управление, экономика. Во время прошлых президентских выборов она позорно проиграла телевизионную дуэль с Эмманюэлем Макроном, не будучи в состоянии дискутировать с ним на равных по экономическим вопросам.



Эрик Земмур стал кандидатом в президенты Франции

Еще правее Марин Ле Пен начал утверждаться кандидат Эрик Земмур, выступающий с позиций, которые та покинула, и рассчитывающий на избирателей, в ней разочаровавшихся. Он уверяет, что Марин Ле Пен все равно не сможет выиграть, даже выйдя во второй тур, а он-то как раз сумеет опрокинуть действующего президента. Его конек - иммиграция, французская идентичность, славная история, но господин Земмур никогда не руководил даже маленькой деревушкой, он хоть и блестящий, но диванный стратег, всю профессиональную жизнь провел за письменным столом или в телевизионных студиях.



А вот Валери Пекресс не только действующий, но и очень опытный политик.



Она работала в администрации президента Жака Ширака, была министром у Николя Саркози. Регион Иль-де-Франс, включающий Париж, не зря назван "Французским островом", это страна в миниатюре. Здесь проявляются все проблемы Франции и, возглавляя регион c 2014 года, госпожа Пекресс показала, что способна с ними справляться. Шаг от президента "Французского острова" к президентству Франции может быть для нее самым естественным.



В ее истории - служба также и во внешнеполитических структурах Франции. Валери Пекресс помнят, в частности, в Москве, где она работала и где ценили ее профессионализм и, что немаловажно, ее русский язык. И наконец, для современного мира очень важно то, что она - женщина. Среди трех женщин-кандидаток (считая левую Анну Идальго и правую Марин Ле Пен) она занимает самую прочную, взвешенную позицию. Мнение многих журналистов, прозвучавшее сегодня после решения конгресса "Республиканцев", таково: "Настоящие выборы начинаются сегодня".