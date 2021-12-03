Президент Украины – наркоман? - А.Соколов

00:02 06.12.2021

Зеленского и сотрудников его администрации подозревают в употреблении наркотиков

Андрей Соколов

03.12.2021



Один из украинских анонимных Telegram-каналов выложил в сеть ролик, на котором сотрудник офиса президента Владимира Зеленского нюхает, сидя за столом кабинета, какой-то порошок. Судя по намекам канала и начавшемуся бурному обсуждению в Twitter, человек, вдыхающий таинственный порошок, как подозревают, кокаин или другой наркотик, похож на Сергея Лещенко, который занимается у Зеленского информационной политикой



В этой связи известный украинский журналист и политик Анатолий Шарий заявил, что удивляться такому скандалу не стоит. "Если хозяин нюхает – хозяйская болонка не будет?" – задает риторический вопрос Шарий в своем Твиттере.



Журналист имеет в виду вспыхнувший на Украине скандал вокруг другого эпизода, уже касающегося самого Владимира Зеленского. На выложенном в интернет ролике украинский врач-нарколог проанализировал видеозаписи президента, сделанные за последние полтора-два года, и сравнил поведение украинского президента с поведением наркозависимых. На примерах кокаиновых наркоманов из США этот врач продемонстрировал характерные жесты и мимику, которые, как ни странно, совпадают у Владимира Зеленского и наркозависимых американцев. Видео доктора, пожелавшего остаться неизвестным, показал на своем канале уже упомянутый Анатолий Шарий, который, напомним, в свое время активно призывал поддерживать Зеленского на президентских выборах, а теперь говорит, что уверен в наркозависимости президента...



"Приболел на голову"



Выступая в эфире Радио "Комсомольская правда", Анатолий Шарий, в частности, ответил на вопрос ведущего эфира Сергея Мардана, в чем причина радикальных изменений в поведении президента Украины Владимира Зеленского. "С ним что ж такое произошло за год? Как он стал таким резким парнем?" – удивился журналист. По мнению Мардана, еще год назад Зеленский был тихим, вежливым "интеллигентом в маминой кофте", а теперь начал всех и все запрещать, а чуть что – грозит скрутить в бараний рог.



"Я думаю, – заявил в ответ Шарий, – он приболел. Причем на голову". И добавил, что, по его мнению, изменения в психике украинского лидера тесно связаны с предполагаемым употреблением президентом Украины сильнодействующих веществ.



Он рассказал о некоем компрометирующем видео, на котором бизнес-партнер и приятель Зеленского в подробностях рассказывал, что они употребляют. "Они такие специалисты уже, что могут отличить какой-то пуэрториканский или костариканский кокаин от колумбийского", – уточнил Шарий.



Впрочем, Шарий не первый, кто на Украине заговорил о наркозависимости Зеленского. Такое подозрение высказывал еще два года назад бывший президент Украины Петр Порошенко. Когда шла борьба за пост главы государства, Порошенко, имея в виду Зеленского, заявил, что президентом страны и верховным главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков.



Давние подозрения



"Считаю, – подчеркнул Порошенко, – что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, верховным главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели. Наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности. Угрозой для каждого украинца", – написал тогда Порошенко в Твиттере.



Высказанное Порошенко подозрение подогрел тот факт, что Зеленский, тогда еще кандидат в президенты, отказался сдавать анализы специалистам антидопинговой организации (WADA), которые ему предложили сделать, чтобы опровергнуть это обвинение.



Понятно, что обвинения Зеленского в пристрастии к наркотикам Порошенко мог выдвинуть, чтобы скомпрометировать своего политического соперника. К тому же тогда он сам уже так надоел украинцам, что они предпочли ему Зеленского, несмотря на подозрения того в наркомании. Однако сейчас о таком тайном пороке ЗЕ, как называют Зеленского на Украине, заговорили уже и врачи, анализируя не всегда адекватное поведение нынешнего президента Украины. Так глава Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, анализируя поведение Зеленского во время одного из совещаний, заявил, что тот ведет себя действительно странно.



"Подобное состояние может быть последствием употребления психостимуляторов или галлюциногенов Первое, что, наверное, вертится на языке, это кокаин. Такое тревожное и депрессивное состояние возникает после приема наркотика через несколько часов. Здесь могут быть варианты, что это не наркотики, а какие-то психотропные препараты. Переутомление не характерно. Обычно человек вялый, сонливый. А здесь видно, что человек активный. Только активность эта не носит адекватные формы", – сказал нарколог.



Украиной правит команда наркоманов?



И это касается не только одного президента. Как видно, наркоманов вообще немало в высших эшелонах украинской власти, которая захватила Украину в результате кровавого государственного переворота. "Вся украинская политика делается под кайфом, а охраняют правопорядок в стране родственники наркобаронов", – пишет украинский портал Аntifashist.com. Он сообщает, что об этом рассказал главный борец с наркоманией в МВД Илья Кива. Кива констатировал, что Украиной управляют наркоманы, дорвавшиеся не только до власти, но и до психотропных средств.



"Наркоманов просто везде очень много, – заявил Кива. – Наркотик – слишком большой соблазн. Сам по себе человек очень слаб. Деньги, власть и наркотик это – слабость. Все это – факторы удовольствия. Почти все, что делает человек, он делает для удовольствия. В большинстве случаев, когда человек доходит до определенного карьерного уровня в политике, у него появляется возможность, которой раньше никогда не было. Деньги и положение. А это открывает новое предложение. Сейчас появилось много новых психотропов. Ну и кокаин, который был, есть и, к сожалению, будет".



По словам Кивы, он "наверняка знает" о конкретных сотрудниках прокуратуры, которые сидят на наркотиках. "Также, - добавил он, - я знаю отдельных лиц МВД, которые уже давно употребляют кокаин". Главный борец с наркомафией рассказал также, что в Киеве существует банда оборотней-кокаинщиков из УБОПа, которые сегодня хорошо устроились на новых должностях".



Такие обвинения, которые зазвучали сегодня на Украине, подтверждают давние подозрение, что власть на "незалежной" захватили действительно неадекватные люди, что чревато серьезной угрозой не только для нее самой, для восставшего против Киева Донбасса, но и его соседей.



"Если Зеленский будет и дальше продолжать в том же духе, – пишет в ЖЖ один из пользователей, комментируя нынешний скандал с наркотиками, – то как бы нам не пришлось увидеть в Донбассе попытку блицкрига под каким-нибудь дешевым амфетамином. Итог, конечно, предсказуем, но укронаркоманы могут успеть убить немало мирных жителей Донбасса, прежде чем издохнут, как их грузинские предшественники".